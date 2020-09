این روزها مایکروسافت و گروه بازاریابی‌اش به‌خوبی کار خود را انجام داده و هیجان زیادی را برای بازیکنان و به‌ویژه طرفداران ایکس باکس ایجاد کرده‌اند. اقدام اخیر مایکروسافت که ایکس باکس سری ایکس را در اختیار بعضی از رسانه‌های معروف این صنعت قرار داده، حرکتی دیگر در این راستا بوده است؛ حرکتی که در جریان آن از جزییاتی بیش‌تری همچون قابلیت پشتیبانی بازی‌های نسل قبل و همین‌طور سرعت لود بازی‌ها آگاه شده‌ایم.

کنسول نسل بعدی مایکروسافت می‌تواند بازی‌های تمام کنسول‌های قبلی مایکروسافت را اجرا کند.

معمولاً در نسل‌های گذشته شاهد این قضیه بوده‌ایم که شرکت‌ها، کنسول‌های خود را چند هفته‌ نزدیک به عرضه‌، برای رسانه‌های معروف می‌فرستند تا رسانه‌های گوناگون آن را بررسی کنند و جنبه‌های مختلف فنی آن را برای مخاطب آشکار سازند. از آنجایی که در دوران خاصی به سر می‌بریم و بسیاری از برنامه‌های شرکت‌ها دچار دگرگونی شده، این بار مایکروسافت روال همیشگی را کمی عوض کرده و اکنون که بیش‌ از یک ماه تا عرضه‌ی کنسول باقی مانده، ایکس باکس سری ایکس را برای تعدادی از رسانه‌های مطرح ارسال کرده است. البته، ارسال زودهنگام کنسول طبیعتاً باعث شده تا رسانه‌ها نتوانند بازی‌های زمان عرضه کنسول را بررسی و تست کنند اما ایکس باکس سری ایکس ویژگی‌هایی دارد که بتواند در حال حاضر هم برای رسانه‌ها بسیار جذاب باشد؛ ویژگی‌هایی که رسانه‌ها را از هم‌اکنون تحت تأثیر قرار داده است.

یکی از ویژگی‌های کنسول‌های نسل بعد و ایکس باکس سری ایکس/ سری اس، پشتیبانی از بازی‌های نسل‌‌ قبل است. در واقع، در حال حاضر رسانه‌ها فقط توانسته‌اند بازی‌های نسل قبل را روی کنسول اجرا کنند که البته نتیجه‌ی این امر از دید آن‌ها فوق‌العاده بوده است. کنسول نسل بعدی مایکروسافت می‌تواند بازی‌های تمام کنسول‌های قبلی مایکروسافت را اجرا کند و همین مورد فهرست بازی‌های پشتیبانی شده در این حالت را در کنسول ایکس باکس سری ایکس بسیار بالا برده است. این قضیه در کنار گیم‌پس و دسترسی راحت‌تر به برخی از این بازی‌ها در قالب این سرویس، ارزش قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل را برای کنسول مایکروسافت بیش‌تر کرده است. همچنین کنسول نسل بعدی مایکروسافت می‌تواند بدون هیچ بهینه‌سازی یا به‌روزرسانی خاصی، بسیاری از بازی‌های نسل قبل را در شرایط بهتری به تصویر بکشد؛ برای مثال، در نمونه‌هایی نرخ فریم بالاتر و پایدارتر بوده است. در بعضی از نمونه‌ها، اگر بازی در نسخه‌ی کنسول وان ایکس دارای نرخ فریم ۳۰ (به‌صورت آنلاک) بوده، در سری ایکس نرخ فریم تا ۶۰ فریم در ثانیه به‌صورت ثابت (یا با کاهش بسیار کم) ارتقا یافته است. مایکروسافت وعده داده برای تعدادی بازی خاص هم نرخ فریم و بهینه بودن عملکرد بازی، دو برابر خواهد شد که می‌تواند تأثیر زیادی روی آن بگذارد.

بازی سرعت لود روی Xbox One X سرعت لود روی Xbox Series X Call of Duty: Warzone ۲۱ ثانیه ۱۶ ثانیه Red Dead Redemption 2 ۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه ۵۲ ثانیه The Outer Worlds ۲۷ ثانیه ۶ ثانیه The Evil Within 2 ۴۳ ثانیه ۳۳ ثانیه Sea of Thieves ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه ۲۰ ثانیه Warframe ۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه ۲۵ ثانیه Asassin’s Creed: Odyssey ۱ دقیقه و ۷ ثانیه ۳۰ ثانیه No Man’s Sky ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه ۱ دقیقه و ۲۷ ثانیه Destiny 2 ۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه ۴۷ ثانیه

بااین‌حال، یکی از مواردی که با توجه به SSD کنسول‌های نسل بعد انتظارش را داشتیم، افزایش سرعت لود بازی‌ها و برنامه‌های مختلف بوده است. نتیجه‌ی تست زمان بارگذاری بازی‌های نسل قبل در این حالت بسیار کاهش یافته و عملکرد خوبی را داشته است. این در حالی است که این بازی‌های تست‌شده، بر اساس SSD کنسول‌های نسل بعدی ساخته نشده و این عملکرد بدون به‌روزرسانی‌های منتشرشده توسط سازندگان بوده است. این یعنی در صورت انتشار بهینه‌سازی‌های اختصاصی برای بازی‌ها، احتمالاً سرعت لود بازی‌ها افزایش بیش‌تری خواهد داشت.

طبق تست‌های انجام‌شده‌ی سایت گیم‌اسپات، زمان لود بازی فاینال فانتزی ۱۵ در کنسول نسل هشتمی ایکس باکس وان ایکس حدود ۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه بوده است. این در حالی است که زمان لود بازی فاینال فانتزی در کنسول ایکس باکس سری ایکس/ اس بدون انتشار به‌روزرسانی خاصی حدود ۱۳ یا ۱۴ ثانیه بوده است. همچنین زمان بارگذاری برای بازی رد دد ردمپشن ۲ در کنسول ایکس باکس وان ۲ دقیقه و ۸ ثانیه بوده اما به دلیل SSD کنسول نسل بعدی مایکروسافت، در ایکس باکس سری ایکس این رقم به ۳۸ ثانیه کاهش پیدا کرده است که تفاوت بسیار زیاد آن را نشان می‌دهد. از نمونه‌های دیگر می‌توان به بازی «کنترل» استودیو رمدی اشاره کرد که زمان بارگذاری آن در ایکس باکس وان ایکس ۵۸ ثانیه و در تست اخیر در کنسول سری ایکس فقط ۱۰ ثانیه بوده است. همچنین مدت‌زمان بارگذاری بازی The Outer Worlds استودیو آبسیدین در کنسول نسل بعدی ایکس باکس ۱۱ ثانیه بوده، درحالی‌که بارگذاری همین بازی در نسل قبل به مدت ۴۳ ثانیه طول کشیده است.

همان‌طور که نمونه‌ها را خواندید، سرعت لود بازی‌ها بسیار بالاتر رفته و زمان آن‌ها کاهش یافته است. این در حالی است که این آثار بدون هیچ بهینه‌سازی برای SSD کنسول ساخته‌ شده‌اند و این یعنی در بازی‌های تماماً نسل بعدی احتمالاً عملکرد بسیار بهتری را هم مشاهده خواهیم کرد. همچنین مشتاقیم که در آینده نتیجه‌ی این آزمایش را برای پلی‌استیشن ۵ هم ببینیم چراکه SSD آن کنسول بسیار سریع‌تر از رقیب خود طراحی شده است.

علاوه‌ بر این، به واسطه‌ی SSD قابلیت جدید Quick Resume‌ هم برای کنسول‌های نسل بعدی در دسترس خواهد بود. این قابلیت فوق‌العاده به شما اجازه می‌دهد که چند بازی را به‌صورت هم‌زمان اجرا کرده و بدون از دست رفتن سیوهایتان بین آن‌ها تعویض کنید. طبق آزمایش سایت یوروگیمر، زمان بارگزاری این قابلیت در بازی‌هایی که آن‌ها بررسی کرده‌اند حدود ۱۲ تا ۲۰ ثانیه بوده است. البته، بوروگیمر اشاره می‌کند که این زمان احتمالا برای بازی‌ها مختلف می‌تواند تغییر کند و کمی کمتر یا بیش‌تر شود. حتی در این قابلیت هم سرعت لود بازی‌ها بالا است.

سرعت روشن شدن کنسول و بالا آمدن سیستم عامل آن هم بسیار پایین آمده.

در نهایت، سرعت روشن شدن کنسول و بالا آمدن سیستم عامل آن هم افزایش قابل توجهی داشته است و زمان لود شدن آن کاهش پیدا کرده است. طبق تست‌های انجام‌شده، فاصله‌ی زمانی فشار دادن دکمه‌ی روشن کردن کنسول تا نمایش رابط کاربری ایکس باکس سری ایکس، حدود ۲۰ ثانیه بوده است. این زمان برای کنسول ایکس باکس وان ایکس بیش از یک دقیقه طول می‌کشیده است. البته این حالت برای کنسولی است که کاملاً خاموش باشد و اگر کنسول را در حالت Suspended قرار دهید، این فاصله‌ی زمانی حدود ۳ یا ۴ ثانیه خواهد بود که زمان بسیار کوتاهی است.

اکنون مایکروسافت کنسول سری ایکس را برای رسانه‌های مطرح فرستاده و نتایج عملکرد کنسول از سوی رسانه‌ها مثبت و بسیارخوب بوده است. حال همه‌ی نگاه‌ها به سوی سونی است و همه مشتاق هستند که آن‌ها پلی‌استیشن ۵ را در چه زمانی برای رسانه‌ها ارسال می‌کنند. البته این احتمال وجود دارد که سونی قصد داشته باشد روند نسل‌های قبل را دنبال کند و کنسول را نزدیک زمان عرضه به رسانه‌ها بفرستد تا آن‌ها بتوانند بازی‌های تازه و نسل بعدی را هم آزمایش کنند. کنسول نسل نهمی ایکس باکس سری ایکس/ اس در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۰) عرضه خواهد شد. کنسول ایکس باکس سری ایکس با قیمت ۵۰۰ دلار و ایکس باکس سری اس با قیمت ۳۰۰ دلار منتشر خواهند شد.

