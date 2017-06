تریلر معرفی بازی THE LAST OF USبه صورت دوبله فارسی

سلام خدمت شما همراهان همیشگی گروه یونیک وانز که همیشه در کنار ما بودید و همیشه با نظرات خوبتان قوت قلب تمامی عوامل تیم یونیک وانز بودید و هستید ، باتریلر دوبله فارسی بازی THE last of us در خدمت شما هستیم امیدواریم لذت ببرید ، نظر یادتون نره با تشکر یونیک وانز -پخش اختصاصی […]

-پخش اختصاصی «گیمفا»

ویدیو در آپارات

آپارات

ادیتور ویدیو:آرین سرخابی

مترجم :عرفان حسین خان

مدیرت دوبلاژ:مجید آذری- عرفان حسین خان

مدیر رسانه ای یونیک وانز :پدرام شه بخش

_——————————————_

