به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وبلاگ رسمی PlayStation ساعاتی پیش نام بازی‌های رایگان ماه اکتبر سرویس PlayStation Plus از سوی PlayStation اعلام شده و تاریخ در دسترس قرار گرفتن‌شان نیز مشخص شد.

به رسم هر ماه، این ماه نیز 2 بازی رایگان برای دارندگان کنسول Playstation 4 که دارای اشتراک سرویس Playstation Plus هستند در دسترس قرار خواهد گرفت و در بازه‌ی زمانی‌ای مشخص به طور رایگان قابل دریافت خواهند بود.

شما در پایین میتوانید نام بازی‌های رایگان ماه اکتبر سرویس PlayStation Plus را مشاهده کنید:

- Vampyr (این بازی از تاریخ 6 اکتبر 2020 که مصادف است با 15ام مهر ماهِ سال 1399 تا تاریخ 2 نوامبر 2020 که مصادف است با 12ام آبان ماهِ سال 1399 به طور رایگان در دسترس کاربران مشترک اشتراک سرویس Playstation Plus قرار خواهد گرفت و در تاریخ معین شده برای آنان به طور رایگان قابل دریافت خواهد بود.)

- Need For Speed Payback (این بازی از تاریخ 6 اکتبر 2020 که مصادف است با 15ام مهر ماهِ سال 1399 تا تاریخ 2 نوامبر 2020 که مصادف است با 12ام آبان ماهِ سال 1399 به طور رایگان در دسترس کاربران مشترک اشتراک سرویس Playstation Plus قرار خواهد گرفت و در تاریخ معین شده برای آنان به طور رایگان قابل دریافت خواهد بود.)

بازی‌های رایگان ماه اکتبر سرویس PlayStation Plus در تاریخ مشخص شده به طور رایگان برای دارندگان کنسول Playstation 4 و کاربران مشترک اشتراک سرویس Playstation Plus در دسترس قرار خواهند گرفت و به طور رایگان قابل دریافت خواهند شد؛ فراموش نکنید پس از اضافه شدن این عناوین به حساب خودتان هر زمان که دارای اشتراک سرویس Playstation Plus باشید قادر به بازی کردن این عناوین (و دیگر عناوینی که به طور رایگان از طریق سرویس Playstation Plus به حسابتان اضافه کرده‌اید) خواهید بود.

منبع متن: pardisgame