به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، دیگر خبر خرید 7.5 میلیارد دلاری شرکت Microsoft را نه فقط اهالی صنعت بازی که اکثر افراد دوست‌دار تکنولوژی و فعال در آن شنیده‌اند و نظر خود را درباره‌ی آن مطرح کرده‌اند. اضافه شدن لیستی بلند از استودیوهای موفق صنعت بازی به Xbox Game Studios، موردی است که می‌تواند هر بازیکنی را برای لحظه‌ای به فکر فرو ببرد. و بی هیچ تردیدی، اثر این خرید بزرگ در سال‌های نه چندان دور مشخص شده و قابل مشاهده خواهد بود.

اما اخیراً، طی مصاحبه‌ای با مایکل پکتر، تحلیلگر صنعت بازی از Wedbush Securities در مورد همین موضوع صحبت شده است، و در مورد راه‌هایی که فکر می‌کند این معامله‌ی بزرگ در طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت بر صنعت بازی تأثیر می‌گذارد، پرسیده شده است.

اولین و بارزترین راه بهره‌گیری Microsoft از خرید شرکت Bethesda، طبق گفته پکتر، سرویس به نسبت محبوب Game Pass است. که نه‌تنها به لطف انتشارات آینده Bethesda، بلکه همچنین به دلیل پیوستن بازی‌های قدیمی این شرکت به این سرویس، یک قفسه‌ی بازی و حتی چشمگیرتر از گذشته خواهد داشت.

Pachter گفت:"من می‌گویم اگر می‌خواهید بازی‌های جدیدی از Bethesda انجام دهید، یا باید کنسول Xbox بخرید یا در Game Pass ثبت نام كنید كه ارزان‌تر است. به وضوح Game Pass درست کار می‌کند، بنابراین اگر در رایانه‌های شخصی بازی می‌کنید، می‌توانید بازی‌های Bethesda را از این طریق دریافت کنید. اما اگر طرفدار PlayStation هستید، نمی‌توانید بازی‌های جدید Bethesda را در آنجا بازی کنید."

"واقعاً سخت است که بدانید چه اتفاقی برای آینده‌ی عناوین این کاتالوگ همانند، Fallout 3 و 4 ، Wolfenstein ، Wolfenstein Youngblood ، DOOM ، خواهد افتاد، همه‌ی بازی‌ها در PlayStation وجود دارد و حدس من این است که هنوز می‌توانید آن‌ها را خریده و بازی کنید. اما من همچنین فکر می‌کنم که این بازی‌ها پس از بسته شدن خرید در Game Pass نشان داده می‌شوند، بنابراین آ‌ن‌ها فقط Game Pass را بسیار جذاب تر کرده‌اند، زیرا شما می‌توانید هر آنچه را Bethesda ساخته است با 15 دلار در ماه بازی کنید. بنابراین من انتظار دارم که به افزایش تعداد اشتراک‌های Microsoft بسیار کمک کند."

در همین حال، یک بازی ویژه که پکتر اعتقاد دارد باعث فروش بیشتر کنسول نسل نهمی Microsoft می‌شود، بازی The Elder Scrolls 6 است که وی پیش بینی می‌کند این بازی انحصاری Xbox و PC خواهد بود. طبق گفته پکتر، اگرچه که The Elder Scrolls 6 و بازی‌هایی مانند این به طور خودکار Microsoft را از Sony در رقابت دیرینه‌ی خود جلو نمی‌اندازند، اما خب آن‌ها در این کار سهم قابل توجهی خواهند داشت.

وی گفت: "در خصوص استودیوهای Bethesda، آنها پربار نیستند، اما حداقل سالی یک یا دو بازی تولید می‌کنند. به عنوان مثال آخرین بازی Elder Scrolls در سال 2011 منتشر شد، و من پیش بینی کرده‌ام که از سال 2016 به بعد از بازی جدیدی رونمایی خواهد شد ... و در نهایت حق با من خواهد بود!"

"اما سال دقیق(انتشار بازی) مهم نیست، در چند سال آینده منتشر می‌شود و این بازی فقط انحصاری Xbox خواهد بود. بنابراین این یک عنوان System Seller است. این آن‌ها را از شرکت Sony جلو نمی‌اندازد، اما قطعاً چند میلیون نفر را از PlayStation به Xbox منتقل می‌کند. و صادقانه بگویم، من بیشتر از Xbox خودم خریدار احتمالی PlayStation هستم، اما بازی‌های شماره 1 و 2 من در همه زمان‌ها عناوین Bethesda است و احتمالاً پنج بازی در 15 مورد برتر من از همین شرکت است. بنابراین احتمال اینکه من یک PlayStation بخرم و نه یک Xbox صفر باشد، من در نهایت هر دو را دریافت خواهم کرد. اما اگر بخواهم فقط یک را خریداری کنم، آن PS5 بوده، زیرا من واقعاً به اندازه خروجی Microsoft برای بازی The Last of Us یا Spider-Man یا بازی‌های Sucker Punch اهمیت نمی‌دهم. اگرچه اکنون Xbox خواهد بود، زیرا Microsoft ناگهان به اندازه سونی عناوین جذاب دارد."

پس پکتر فکر می‌کند که معامله Microsoft و ZeniMax چه تاثیری در کوتاه مدت بر Sony و PS5 خواهد گذاشت؟ "نه زیاد" ، زیرا او فکر می‌کند که با بازی‌هایی که در سال 2021 و بعد از آن منتشر می‌شود و جریان آن‌ها حرکت می‌کند - زمانی که Microsoft شروع به انتشار محتوای اختصاصی Bethesda می‌کند - اتفاق خواهد افتاد...

وی گفت: "این واقعاً به معاملات انجام شده بستگی دارد. من فکر می‌کنم عنوان بزرگی مانند Starfield که به زودی عرضه خواهد شد، احتمالاً برای هر دو پلتفرم منتشر خواهد شد. این(قرارداد) واقعاً قرار است در مورد بازی‌های جدیدی که در سال 2021 به بعد عرضه می‌شوند و انحصاری بودن آن‌ها باشد، اگر چه برای عرضه روی PlayStation اعلام نشده باشد‌، من فکر می‌کنم که آن‌ها این عناوین را بر روی PlayStation عرضه خواهند کرد. بنابراین هیچ تأثیری فوری نخواهد داشت و همانطور که گفتم، شما می‌توانید Fallout 4 را در PlayStation خود خریداری کنید، این همچنان برای شما در دسترس است. اما من فکر می‌کنم که جلوتر، Elder Scrolls یک فروشنده 15 میلیون عددی است و مردم را به سمت Xbox سوق خواهد داد. من فکر می کنم 2-4 میلیون بازیکن که در غیر این صورت صاحب PlayStation می‌شدند هم اکنون صاحب Xbox خواهند شد."

با تأیید Microsoft عنوان‌های Bethesda در آینده در هنگام عرضه به بازار یا دیجیتالی به Xbox Game Pass می‌پیوندند و اینکه فقط در انحصار Xbox و PC هستند یا نه، مورد به مورد تصمیم‌گیری می‌شود، مشخص است که شرکت قدرتمند Microsoft در حال حاضر از موقعیت بسیار خوبی رخوردار است و باید دید پس از شروع نسل 9 چه عملکردی از هر دو کنسول چه در زمینه‌ی فنی یا تجاری دریافت خواهیم کرد.

