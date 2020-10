همان‌طور که می‌دانید چندی پیش بود که شرکت Activision در سورپرایزی غیرمنتظره و جذاب از نسخه‌ای کاملا جدید از بازی Crash Bandicoot با نام It’s About Time رونمایی کرد. به گزارش پردیس‌گیم، این عنوان که توسط استودیو Toys for Bob توسعه یافته، از یکی دو روز پیش برروی کنسول‌های Xbox One و PS4 در دسترس است و قرار است از پس از عرضه کنسول‌های نسل نهمی، برروی آن‌ها نیز منتشر شود.

خب شخصیت محبوب Crash پس از سال‌ها با عنوانی کاملا جدید بازگشته ولی آیا توانسته است انتظارات را برآورده کند؟ در ادامه با هم برخی از نقدها و نمرات بازی را مرور کرده تا ببینیم عملکرد Activision در آخرین تلاش برای احیای Crash چگونه بوده است.

GamesBeat 100

بازی‌های اورجینال و اصلیِ Crash عناوینی کلاسیک هستند . به نظر می‌رسید دیگر هیچ‌گاه شاهد عنوانی به خوبی آن‌ها نخواهیم بود. ولی اکنون بگذارید به شما بگویم که با It’s About Time شاهد بهترین نسخه در تاریخ این سری هستیم.

PlayStation LifeStyle 90

به عنوان یکی از طرفداران Crash Bandicoot، عنوان It’s About Time تمام آن چیزیست که می‌توانستم پس از اتمام سه‌گانه‌ی اصلی در سال‌ها پیش آرزویش را داشته باشم. پلتفرمری بی‌رحم و چالش‌برانگیز که دوباره Crash را به اوج بازگردانده است. البته شاید برخی اوقات سختی و چالش بازی بیش از حد به نظر برسد، ولی ارزش تلاش چندباره و اثبات اینکه Crash Bandicoot پادشاه پلتفرمینگ است را دارد.

Destructoid 90

از صمیم قلب امیدوارم Activision از این پس کلید توسعه و دنیای Crash را به دستان استودیو Toys for Bob بسپارد.

GamesRadar+ 90

دنباله‌ای باهوش و باکلاس که ثابت می‌کند که Crash هنوز تمام نشده است. واقعا که دیگر وقت نسخه‌ای جدید از این سری بود. (About Time)!

Game Informer 85

از بسیاری از جهات به نظر می‌رسد که It’s About Time نباید عنوان عملکرد خوبی داشته باشد. چرا که این روزها عنوان‌های تک‌نفره با پلتفرمری حرفه‌ای و چالش‌برانگیز بسیار کم هستند. علاوه بر این، بیشتر فرانچایزهایی که در دهه 90 متولد شده‌اند، در سال‌های اخیر به خاطر عملکردی قابل قبول در بازار مجبور به تغییردادن خود شده‌اند. Crash 4 هم‌چنان در همان عناوین کلاسیک ریشه دارد ولی این اصلا چیز بدی نیست. گرافیک بازی واضحا بهتر شده و Crash نیز اداها و مسخره‌بازی‌های جدیدی دارد اما اگر با دقت نگاه کنید، Crash 4 در کل همان پلتفرمر قدیمی‌ـی است که همیشه عاشقش بوده‌اید.

GameSpot 80

It’s About Time حتی از بازی N. Sane Trilogy که بازسازی نسخه‌های اصلی و کلاسیکِ این سری از جوانیِ من بود، بیشتر من را به حال‌وهوای گذشته برده است. این بازی ترکیبی از ایده‌أهای جدید با گیم‌پلی‌ـی کلاسیک و سورپرایزکننده است که واقعا حس بازگشت به خانه را القا می‌کند. به معنای واقعی چنین بازی‌های هستند که سبب می‌شوند ما با آغوشِ باز دوباره به سوی فرانچایزهای قدیمی برویم.

IGN 80

Crash Bandicoot 4 بازگشتی عالی به اوج بوده که همراه با ایده‌های جدید، جانی دوباره به گیم‌پلی کلاسیک Crash بخشیده است.

VG247 70

واقعا عدم هماهنگیِ کامل طراحی مراحل بازی با موتور استودیو Toys for Bob باعث شرمساری است. فیزیک‌ شل و شناور و انبوهی از مکانیک‌های مختلف و نیمه‌کاره همراه با برخی از چالش‌ها و طراحیِ مراحل سادیستیک بازی سبب شده‌اند تا It’s About Time به جای یک نسخه‌ی جدید و اصلی، بیشتر حس‌وحال یک اسپین‌آف را ایجاد کند.

میانگین نمرات بازی در وبسایت متاکریتیک: 85





