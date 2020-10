جزییات بازسازی Spider-Man برای PS5 مشخص شد

زمانی که مشخص شد نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی Marvel’s Spider-Man در قالب یک بازسازی و به عنوان بخشی از نسخه‌ی نسل بعدی بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition منتشر خواهد شد، اعتراض‌های زیادی درباره‌ی این تصمیم سونی صورت گرفت اما اکنون سونی با نمایش جزییات‌ جدید نسخه‌ی ویژه‌ی پلی‌استیشن ۵ این اثر، نشان داده که تغییرات بیش‌تر از یک بهینه‌سازی ساده بوده است.

سونی و «اینسامنیاک گیمز»، سازنده‌ی بازی، به‌تازگی اولین جزییات نسخه‌ی ریمسترشده‌ی بازی مرد عنکبوتی را منتشر کرده‌اند. همان‌طور که سازندگان وعده داده بودند، این نسخه دارای تغییرات نسبتاً زیادی است و واقعاً بازسازی شده است. طبق گفته‌ی جیمز استیونسون از اینسامنیاک گیمز، Marvel’s Spider-Man: Remastered یک نسخه‌ی نسل بعدی است که دارای جزییات گرافیکی، تکنولوژی‌ها و به‌روزرسانی‌های جدید خواهد بود. همچنین این نسخه قرار است چند ویژگی دیگر و تعدادی لباس جدید هم داشته باشد.با این ‌حال، این‌ها فقط اندکی از ویژگی‌های جدید این نسخه هستند.

از منظر گرافیکی، سازندگان چیزهای زیادی را به‌روزرسانی یا دوباره طراحی‌ کرده‌اند. محیط شهر در این نسخه به‌روزرسانی شده تا از ویژگی‌های کنسول پلی‌استیشن ۵ بهره ببرد. علاوه بر بهبود مدل‌ها و جزییات محیطی، ویژگی‌ گرافیکی ری تریسینگ (رهگیری پرتو) به این نسخه اضافه شده و نورپردازی و سایه‌ها در بازی بهتر شده است. اکنون با اضافه شدن ری تریسینگ، بازتاب واقعی‌تر نور و اشیا روی ساختمان‌ها یا پنجره‌ها قابل‌ مشاهده است که این مسئله در کنسول پلی‌استیشن ۴ امکان‌پذیر نبود. افزایش جزییات گرافیکی فقط به محیط‌ها بازنمی‌گردد بلکه شخصیت‌ها هم شاهد ارتقا قابل‌توجهی شده‌اند. شفافیت بیش‌ترپوست، چشم‌‌ها و موها از جمله تغییرات گرافیکی شخصیت‌های بازی بوده‌اند.

یکی از عجیب‌ترین و غیرمنتظره‌ترین تغییرهای بازی Marvel’s Spider-Man: Remastered، تغییر مدل چهره‌ی پیتر پارکر در بازی بوده است. چهره‌ی او در بازی کاملاً تغییر کرده که این قضیه ممکن است برای افرادی که نسخه‌ی اصلی را تمام کرده‌اند، کمی شوکه کننده‌ باشد. چهره‌ی پیتر پارکر در نسخه‌ی اصلی بر اساس چهره‌ی «جان بابنیاک» طراحی شده بود درحالی‌که در نسخه‌ی بهبودی افته‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵، «بن جوردن» مدل چهره‌ی او بوده است. در بیانیه‌ی رسمی «اینسامنیاک گیمز» اشاره شده که آن‌ها کار با جان بابنیاک را در نسخه‌ی اصلی دوست داشتند، با این وجود برای همخوانی بیش‌تر چهره‌ی پیتر پارکر با «یوری لاونتال»، صداپیشه‌ی پیتر پارکر در بازی، آن‌ها تصمیم گرفته‌اند تا مدل چهره‌ی این شخصیت را در ادامه‌ی سری با بن جوردن ادامه دهند. برایان اینتهار، کارگردان بازی، هم در پیام مجزایی اعلام کرد که متعجب شدن طرفداران را درک می‌کند اما به دلیل دستیابی به همخوانی بیش‌تر میان صدا و چهره در ادامه‌ی سری بازی‌های مرد عنکبوتی در کنسول پلی‌استیشن ۵، آن‌ها تصمیم گرفته‌اند تا این کار را انجام دهند.

همچنین به‌واسطه‌ی قدرت کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵، حالتی اضافه شده که بازیکنان بتوانند این اثر را با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا کنند. این قضیه در پلی‌استیشن ۴ امکان‌پذیر نبود و اکنون این اختیار به بازیکنان داده شده که با این نرخ فریم تجربه‌ی بهتر و روان‌تری از بازی Marvel’s Spider-Man داشته باشند.

در کنار این‌ها، بازی Marvel’s Spider-Man: Remastered از ویژگی‌هایی منحصر‌به‌فرد کنسول پلی‌استیشن ۵ هم استفاده کرده است. در نسخه‌ی نسل بعدی این بازی، لودینگ‌ها تقریباً فوری و بی‌درنگ خواهند بود، هرچند شما می‌توانید این حالت را تغییر دهید و آن را همانند بازی اصلی کنید. پشتیبانی از صدای سه‌بعدی و قابلیت‌های جدیددوال‌سنس از دیگر ویژگی‌های این بازی در پلی‌استیشن ۵ هستند.

بعد از نمایش چند هفته پیش سونی برای کنسول پلی‌استیشن ۵، مشخص شد که نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی Marvel’s Spider-Man در واقع یک ریمستر است و به‌صورت رایگان عرضه نخواهد شد. نسخه‌ی ریمستر شده‌ی بازی Marvel’s Spider-Man را می‌توانید با خرید بازیMarvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition به قیمت ۷۰ دلار، تجربه کنید. در این نسخه‌ ویژه، هم بازی اسپایدرمن مایلز مورالز و هم این نسخه‌ی ریمسترشده‌ی عنوان اصلی قرار دارد. همچنین اگر نخواهید این نسخه ویژه را تهیه‌ کنید، می‌توانید نسخه‌ی معمولی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales را برای پلی‌استیشن ۴ یا پلی‌استیشن ۵ بخرید و بعد در کنسول پلی‌استیشن ۵ با پرداخت ۲۰ دلار، قادر به خریداری و فعال کردن نسخه‌ی ریمسترشده‌ی Marvel’s Spider-Man خواهید بود. لازم به ذکر است که اگر شما Marvel’s Spider-Man را روی کنسول پلی‌استیشن۴ خریداری کرده باشید، می‌توانید با توجه به قابلیت پشتیبانی بازی‌های نسل قبل، آن را بدون هزینه‌ی اضافی روی کنسول پلی‌استیشن ۵ تجربه کنید اما آن نسخه دارای ویژگی‌های اضافه‌شده‌ی نسخه‌ی ریمسترشده نخواهد بود.

تاکنون تائید شده که سیوهای نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales قابلیت انتقال به پلی‌استیشن ۵ را دارد اما از آن‌طرف متأسفانه سیوهای نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Marvel’s Spider-Man قابل‌انتقال به نسخه‌ی ریمسترشده‌ی این اثر نیست؛ چراکه احتمالاً کنسول آن‌ها را به‌عنوان دو بازی مجزا شناسایی می‌کند.این بازی هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ در آمریکا و ژاپن و ۲۹ آبان در اروپا و دیگر نقاط جهان منتشر خواهد شد.

می‌توانید در ادامه ویدیوی معرفی چهره‌ی جدید پیتر پارکر را در Spider-Man: Remastered ببینید.

