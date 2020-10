هکرهای نینتندو سوییچ دستگیر شدند

دو عضو اصلی گروه اصلی هک کنسول نینتندو سوییچ که با نام Team Xecuter شناخته می‌شوند، دستگیر و متهم به کلاه‌برداری شدند. آن‌ها به‌عنوان یکی از معروف‌ترین گروه‌های دنیای هک کنسول‌ها شناخته می‌شوند.

«گری باوزر» و «مکس لورن» که به‌عنوان رهبران Team Xecuter شناخته می‌شوند، به‌تازگی و طبق شکایت و پیگیری نینتندو دستگیر شد‌ند. آن‌ها به ترتیب اهل فرانسه و کانادا هستند اما دستگیری آن‌ها در جمهوری دومینیکن رخ داده است. هر کدام از آن‌ها به ارتکاب ۱۱ جرم متهم شده‌اند.

دادگاه Team Xecuter را به‌عنوان یک گروه مجرم شناسایی کرده که بیش از ۱۲ عضو در سراسر جهان دارد.

گروه‌ آن‌ها در گذشته علاوه بر کنسول‌های نینتندو، حفره‌هایی در سخت‌افزارهای سونی و مایکروسافت هم پیدا کرده بودند. با این حال، آن‌ها گروه خبره و پیچیده‌ای هستند که بیش‌تر برای هک کنسول‌ نینتندو سوییچ شناخته می‌شوند. آن‌ها با کمک یک USB خاص که SX Pro نام دارد، این امکان را فراهم می‌کنند که بازی‌های کنسول نینتندو سوییچ را به‌صورت نسخه‌های دزدی و غیرقانونی و هک‌‌شده اجرا کرد. البته‌ آن‌ها در گذشته برای نینتندو ۳DS و NES Classic هم راهکارهای ویژه هک خود را ارائه داده‌اند. طبق گزارش‌ها، Team Xecutor تاکنون توانسته‌اند تعداد زیادی وسیله‌ی هک کنسول‌های نینتندو را به‌ فروش برسانند و همین قضیه آن‌ها را معروف کرده است.

نینتندو هم که از این گروه و وجودش آگاهی داشت، در ماه مه ۲۰۲۰ دو دادخواست علیه آن‌ها تنظیم کرد. نینتندو در این چند سال اخیر نشان داده در مورد مالکیت معنوی آثار مختلف خود کاملاً جدی است و بارها به طریق مختلفی در برابر این موضوع ایستادگی کرده است. آن‌ها موارد جزئی‌تر مانند استفاده از بعضی فایل‌های بازی‌ها را هم در گذشته با برخورد جدی برطرف ساخته‌اند. طبیعتاً این قضیه برای آن‌ها مشکل بزرگ‌تری بوده که نیاز به تنظیم چنین دادخواستی شده است.

علاوه بر لورن و باوزر که به نظر می‌رسد رهبران گروه Team Xecuter بوده‌اند و مدتی پیش دستگیر شده‌اند، یکی از دیگر اعضای این گروه هم متهم شده است. او فردی ۳۵ ساله به نام «یانینگ چن» و اهل کشور چین است. دادگاه طبق مستندات موجود، Team Xecuter را به‌عنوان یک گروه مجرم شناسایی کرده که بیش از ۱۲ عضو در سراسر جهان دارد. این اعضا شامل دسته‌های مختلفی می‌شوند؛ افرادی که آسیب‌پذیری‌های کنسول‌های بازی را شناسایی و کشف می‌کنند، عده‌ای که دستگاه‌هایی برای دور زدن کنسول خلق می‌کنند و حتی عده‌ای از طراحان و گردانندگان سایت که با معرفی و ترویج محصولات گروه سعی در فروش و محبوبیت آن‌ها دارند.

جالب است بدانید که نینتندو هفته‌ی پیش هم دادخواست ۲ میلیون دلاری دیگری را برنده شد. آن دادخواست هم ارتباط غیرمستقیمی با همین گروه داشته است. در واقع، مدتی قبل نینتندو دادخواستی علیه فروشگاه آنلاینی که محصولات گروه Team Xecuter را به فروش می‌رساند، تنظیم کرد. از آنجا که آن محصولات برای هک کنسول نینتندو سوییچ طراحی شده‌ بودند، نینتندو پیروز آن دعوی شد.

The post هکرهای نینتندو سوییچ دستگیر شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala