به‌تازگی شرکت بلیزارد اعلام کرده که عرضه‌ی بسته‌ی الحاقی Shadowlands برای بازی World of Warcraft با تأخیر مواجه شده است. به همین دلیل، طرفداران باید کمی بیش‌تر منتظر آن بمانند.

بلیزارد اخیراً بیانیه‌ای جدید در سایت بازی World of Warcraft منتشر کرده که در آن اعلام شده بسته‌ی الحاقی بزرگ Shadowlands که قرار بود در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۹ (۲۷ اکتبر) منتشر شود، اکنون در زمان دیگری در اواخر سال میلادی عرضه خواهد شد.

عرضه‌ی World of Warcraft: Shadowlands به زمانی نامشخص موکول شده است.

در بیانیه کامل آن‌ها آمده که این بازی با تأخیر مواجه شده است و سازندگان تمایل داشتند تا این خبر را زودتر به بازیکنان برسانند. البته بلیزارد اعلام کرده که هنوز آن‌ها نتوانسته‌اند زمان جدید انتشار بازی را مشخص کنند. به گفته‌ی شرکت سازنده‌ی بازی، این تصمیم برای آن‌ها بسیار دشوار بوده و مشتاق ‌بوده‌اند که بازی را سریع‌تر برای طرفداران منتشر کنند اما به این نتیجه رسیده‌اند که این تصمیم برای بازی و طرفداران آن تصمیم صحیح‌تری بوده است.

طبق این بیانیه، تیم سازندگان در این چند ماه اخیر تست‌های زیادی را انجام داده‌اند و توانسته‌اند پیشرفت‌های بسیار خوبی را در فرایند توسعه و صیقل دادن به هسته‌ و گیم‌پلی Shadowlands سپری کنند و همچنین بخش‌های زیادی از بازی هم‌اکنون وضع بسیار خوب و تقریباً تکمیل‌شده‌ای دارند. با این حال سازندگان اذعان داشته‌اند که باید به بازخوردهای مختلف گوش فرا دهند و برای صیقل‌ دادن بیش‌تر به بازی و تعادل گیم‌پلی آن وقت بیش‌تری را سپری کنند. آن‌ها می‌گویند که Shadowlands یکی از پیچیده‌ترین گسترش‌دهنده‌هایی است که آن‌ها تاکنون روی آن کار کرده‌اند. هرچند که آن‌ها ظاهراً به موفقیت خوبی در فرآیند توسعه‌ی بازی دست پیدا کرده‌اند اما اکنون تیم آن‌ها باید از درون خانه روی بازی کار کند، این چالش بیش‌تری برای آن‌ها ایجاد کرده تا آن را به پایان برسانند.

در این بیانیه جدید نوشته شده که بلیزارد به کیفیت آثارش تعهد دارد. آن‌ها باور دارند که Shadowlands یک اثر فوق‌العاده خواهد بود با این حال اعلام کرده‌اند که به این زمان احتیاج دارند تا از پتانسیل کامل ساخته‌ی خود استفاده کنند و از نتیجه‌ی نهایی آن مطمئن شوند. در انتها، بلیزارد از صبر طرفداران و حمایت‌هایشان قدردانی کرد.

در کنار این خبرها، بلیزارد البته یک خبر امیدوارکننده‌ هم منتشر کرده است. طبق گفته‌ی بلیزارد، قرار است پری پچ گسترش‌دهنده‌ی Shadowlands در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ (۱۳ اکتبر) منتشر شود. گسترش‌دهنده‌ی Shadowlands قرار است هشتمین بسته‌ی الحاقی بزرگ بازی World of Warcraft باشد؛ گسترش‌دهنده‌ای که بلیزارد از آن به‌عنوان پیچیده‌ترین بسته‌ی الحاقی این بازی یاد می‌کند.

