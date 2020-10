بازی Silent Hill 4: The Room جدیدترین اثر شرکت کونامی است که در GOG منتشر شده است. اکنون خرید دوباره‌ی این بازی برای علاقه‌مندان رایانه‌های شخصی مهیا شده است.

اگر به خاطر داشته باشید، چندی پیش در جریان نمایشگاه توکیو گیم شو مشخص شد که چند نسخه آغازین از سری متال گیر سالید و همین‌طور کالکشنی از بازی‌های کونترا و کسلوانیا در GOG منتشر شده است. حالا نوبت به اثر دیگری از کونامی رسیده است.

سایلنت هیل ۴ ابتدا در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ برای پلی‌استیشن ۲ و ایکس باکس و در ماه سپتامبر همان سال برای رایانه‌های شخصی منتشر شد. این نسخه شهر آشنای سری (شهر سایلنت هیل) را پشت سر گذاشته و اکثر دقایق آن در مکان دیگری جریان داشت. با اعلام رسمی کونامی، اکنون فرصت دوباره‌ای مهیا شده که طرفداران، سایلنت هیل ۴ را با قیمت ۱۰ دلار یا ۷.۱۹ پوند در کامپیوترهای خود تجربه کنند.

بازی Silent Hill 4: The Room قرار است آخرین عنوان از سری بازی‌های کلاسیک کونامی باشد که از طریق GOG دوباره عرضه می‌شود. هفته‌ی پیش خبر عرضه‌ی مجدد متال گیر ۱، متال گیر سالید ۱ و متال گیر سالید ۲ توانست فرصت دوباره‌ای را برای عده‌ای مهیا کند تا این سه اثر را روی رایانه‌های شخصی خود تهیه کنند.

همان‌طور که برای عرضه‌ مجدد چند نسخه‌ ابتدایی سری متال گیر گفته بودیم، اینجا هم با ریمستر یا بازسازی خاصی مواجه نیستیم و صرفاً بازی دوباره روی کامپیوترها عرضه شده است. با این حال، با شایعه‌های زیادی درباره‌ی سایلنت هیل در این چند ماه گذشته مواجه بوده‌ایم. بعد از این که کوجیما دموی قابل بازی P.T‌ را در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد و همه فهمیدند که او قرار است یک بازی جدید با نام «سایلنت هیلز» خلق کند، با توجه به موفقیت P.T امید زیادی به بقای این سری نزد مخاطبان ایجاد شد؛ اما اختلافات کوجیما و کونامی باعث شد کونامی پروژه را کنسل و البته کوجیما هم بعد از ساخت متال گیر سالید ۵ این شرکت را ترک کند. با این وجود، به نظر می‌رسد اشتیاق طرفداران این سری قدیمی هنوز فروکش نکرده است. شایعات نسبتاً جدیدی وجود دارند که از ساخت نسخه‌ی جدیدی از سایلنت هیل خبر می‌دهند.

طبق این شایعه، سونی قرار است با همکاری شرکت کونامی نسخه‌ی جدید این سری پرطرفدار را خلق کند. این شایعه اشاره دارد که استودیو ژاپن سونی این بازی را برای کنسول پلی‌استیشن ۵ تولید خواهد کرد. طبق این شایعه، کیچیرو تویوما (خالق سری)، ماساهیرو ایتو (طراح سری سایلنت هیل) و آکیرا یامائوکا (آهنگساز معروف سایلنت هیل) از اعضا کلیدی تیم سازنده‌ی بازی خواهند بود. با این حال همان‌طور که گفته شد، به غیر از چند شایعه و گزارش این‌چنینی هیچ خبری دیگری وجود نداشته و اگر بخواهیم از صحت آن مطمئن شویم، باید تا مدتی دیگر صبر پیشه کرد.

این آخر هفته، سالگرد ۱۲ سالگی GOG است و به همین مناسبت فرصت ویژه‌ای تدارک دیده شده است که بیش از ۱۰۰ بازی از جمله ویچر ۳، فراست‌پانک، فایرواچ، «فرزندان مورتا» و بسیاری از بازی‌های دیگر با تخفیف و قیمت ارزان‌تر در دسترس طرفداران قرار بگیرد.

The post سایلنت هیل ۴ هم به لیست بازی‌های دیجیتال کونامی پیوست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala