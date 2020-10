به گزارش پردیس‌گیم، به تازگی تعدادی از فعالان رسانه‌ای به Xbox Series X دسترسی پیدا کرده‌اند و در همین اول کار از پشتیبانی خوب از بازی‌های نسل قبل بر روی این کنسول تعریف کرده‌اند. با این‌که این عناوین به صورت اختصاصی برای سری ایکس بهینه نشده‌اند اما باز هم عملکرد خارق‌العاده‌ای را از خود نشان داده‌اند و کیفیت کلی آن‌ها بر روی سری ایکس به مراتب بهتر است.

پیش از این مایکروسافت گفته بود که بازی‌های نسل بعد به لطف NVME SSD سفارشی ساز و معماری Xbox Velocity Architecture عملکرد خوبی بر روی سری ایکس خواهند داشت و زمان‌های بارگذاری کوتاه‌تری را شاهد خواهیم بود. حال مایکروسافت این را نیز تأئید کرده است که سوای زمان بارگذاری کوتاه‌تر شما می‌توانید از HDR نیز بر روی بازی‌های ایکس‌باکس اورجینال و ایکس باکس 360 بهره‌مند شوید. و تیم حرفه‌ای مهندسان فقط بر افزایش کارایی بازی‌ها بسنده نکرده‌اند و با تکنیک‌های به‌روز قابلیت‌های HDR را برای بازی‌های نسل‌های پیشین فراهم کرده‌اند.





توجه داشته باشید که این بهبودها و عملکرد بهتر بازی‌ها بر روی سری ایکس در حالی است که این بازی‌ها هنوز برای این کنسول بهینه نشده‌اند و بدون شک در ادامه با عرضه‌ی به‌روزرسانی‌های مخصوص انتظار می‌رود که عملکردشان از اینی که هست نیز بهتر شود.

از شما دعوت می‌کنیم که ویدئوی گیم‌پلی را که توسط کاربر Kevin Kenson در یوتیوب قرار گرفته را در پائین تماشا کنید. همچنین اگر نمایشگر 4K با قابلیت تازه‌سازی خوب دارید، پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو را در کانال شخصی این کاربر با بالاترین کیفیت ممکن تماشا کنید.





بازی‌هایی که در این ویدئو هستند شامل: Control (Xbox One), Destiny 2 (Xbox One), Monster Hunter World (Xbox One), Panzer Dragoon Orta (Xbox), Fusion Frenzy (Xbox), Final Fantasy XV (Xbox One), Sekiro: Shadows Die Twice (Xbox One), Fallout: New Vegas (Xbox 360), Crackdown 3 (Xbox One), AC: Odyssey (Xbox One), Hydro Thunder Hurricane (Xbox 360), Doom Eternal (Xbox One), Gears of War 3 (Xbox 360), Banjo Kazooie (Xbox 360), Quantum Break (Xbox One), Halo Anniversary (Xbox 360), RDR2 (Xbox One), Sunset Overdrive (Xbox One), Geometry Wars و Rise of the Tomb Raider (Xbox One).





کنسول‌های Xbox Series X و Xbox Series S هر دو در تاریخ 20 آبان‌ماه عرضه‌ی جهانی خواهند داشت.

خب دوستان نظرتان چیست؟ از قابلیت پشتیبانی از نسل قبل استقبال می‌کنید؟ کدام شرکت در این زمینه عملکرد بهتری داشته است!؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame