ناتی داگ: پس از انتشار Uncharted: The Lost Legacy همه بر روی The Last of Us Part II تمرکز خواهند کرد

Uncharted: The Lost Legacy روز ۲۲ آگوست برای PlayStation 4 عرضه می‌شود و ناتی داگ اعلام کرد که به محض اتمام فرایند توسعه این بازی، همه آن‌ها بر روی توسعه The Last of US Part II تمرکز خواهند کرد.

در مصاحبه با Metro، جاش شر، یکی از نویسنده های The Lost Legacy، تایید کرد که این بازی کمی معقولانه‌تر از نسخه های قبلی این بازی خواهد بود و در حالی که عاج گانش تخیلی است، امپراطوری هویسالا که آن را ساخته‌است کاملا واقعی می‌باشد. در پاسخ به این سوال که آیا، در صورت وجود، نسخه‌های بعدی سری Uncharted هم به همین روال معقولانه خواهند بود یا نه، شر اعلام کرد که پس از این بازی تمام تیم ناتی داگ بر روی The Last of Us Part II تمرکز خواهند کرد:

ما هرگز این موضوع را رد نمی‌کنیم. در حال حاضر تمرکز ما بر روی به پایان رساندن این عنوان است. بعد از این که پروژه The Lost Legacy به پایان رسید، همه به سراغ The Last of Us Part II می‌رویم. چه کسی از آینده خبر دارد؟ ما عاشق Uncharted هستیم و می‌دانیم که این سری هواداران زیادی دارد و نکته جالب در خصوص این ژانر از بازی‌ها این است که همیشه نوید یک دنیای بزرگتر را به بازیکنان می‌دهد. کسی چه می‌داند، شاید چند سال دیگر دوباره به سری Uncharted سر زدیم اما در حال حاضر منتظر اتمام این پروژه و بعد از آن قسمت دوم The Last of Us هستیم.

در ادامه این مصاحبه، شر گفت:

تمامی عناصر بازی جدید هستند و گرافیک بازی نیز کمی بهبود یافته‌است اما نمی‌توان تغییرات زیادی را نسبت به گرافیک بازی قبلی مشاهده کرد. افراد با استعداد زیادی در طراحی و توسعه این بازی ما را یاری کردند.

در همین حال کورت مارجنا در مصاحبه با GameSpot توضیح داد که کلویی تنها شخصیت قابل بازی در The Lost Legacy می‌باشد:

بله، شما فقط می‌تواند به عنوان کلویی بازی کنید. داستان، داستان اوست و نیدین هم به گونه‌ای او را همراهی می‌کند. به همان روشی که نیت و سم یکدیگر را همراهی می‌کردند. برای ما راحت تر است تا بر روی یک شخصیت تمرکز کنیم و شخصیت دیگری را در کنار او قرار دهیم. در این مورد نیدین در کنار کلویی قرار می‌گیرد.

او همچنین افزود که The Lost Legacy پازل‌ها و معماهای بیشتری نسبت به گذشته خواهد داشت.

The Last of Us Part II در PSX 2016 معرفی شد و ناتی داگ اعلام کرد که تا عرضه این بازی زمان بسیار زیادی باقی مانده‌است.

منبع متن: gamefa