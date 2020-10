ساخت Cyberpunk 2077 بالاخره تمام شد!

پس از هفت سال انتظار طاقت‌فرسا بالاخره خبر خوش اتمام پروسه‌ی ساخت بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ به دست ما رسید. استودیوی سی‌دی پراجکت رد در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد که بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ گلد شده؛ یعنی ساخت این بازی به طور کامل انجام شده و تولید انبوه دیسک‌های بازی شروع شده.

گلد شدن یعنی تمام شدن توسعه‌ی یک بازی و شروع امور مربوط به انتشار آن.

به جرات می‌توانیم بگوییم سایبرپانک ۲۰۷۷ بزرگ‌ترین و موردانتظارترین بازی امسال است. استودیوی سی‌پی پراجکت رد که کارنامه‌ای کوتاه اما درخشان دارد تمام قوای خود را صرف ساخت این بازی کرده. با توجه به شاهکار قبلی این استودیو، یعنی ویچر ۳ انتظارات بشریت از این بازی قابل اندازه‌گیری نیست.

ساخت بازی‌های ویدیویی اصلا کار ساده‌ای نیست. خلق هر بازی روندی پرفراز و نشیب دارد که حین این راه اتفاقات زیادی رخ می‌دهند. برای مثال ممکن است سازنده‌های بازی قسمت‌های بزرگی از بازی‌ای که به زحمت ساخته‌اند را به دلیل برآورده نکردن انتظارات دور بیاندازند و عرضه‌ی بازی به تعویق بیافتد. امسال به دلیل شیوع بیماری، زندگی همه‌ی مردم دنیا مختل شد و صنعت بازی هم از این موضوع مستثنی نبود. قرنطینه باعث شد بازی‌سازها خانه‌نشین بشوند و این شرایط سرعت توسعه‌ی تمام بازی‌های در حال ساخت را شدیدا کاهش داد.

اعضای تیم سی‌دی پراجکت رد با وجود این شرایط و پس از چندین تعویق، موفق شدند تا ساخت بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ را به اتمام برسانند. البته در وضعیت فعلی ما، تجربه‌ی بازی برای بیش‌تر گیمر‌های وطنی آرزو می‌ماند و احتمالا مجبوریم حین تماشای بازی کردن دیگران، حسرت بخوریم. حتی با این وجود، امید و هیجان ما سر جای خود باقی مانده و از عرضه‌ی این بازی خوش‌حال هستیم.

چیزی (در مقایسه با سال‌ها انتظار ما برای انتشار این بازی) به عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ نمانده و سرانجام در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان) این بازی به طور جهانی عرضه می‌شود. بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ در این تاریخ برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی منتشر خواهد شد. این بازی در تاریخی دیگر به پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس و گوگل استیدیا نیز خواهد آمد.

