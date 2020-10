جزییات بخش چند نفره و آپدیت بزرگ Ghost of Tsushima اعلام شد

چند ماه پیش بازی Ghost of Tsushima‌ منتشر شد و توانست نظر بسیاری را به خود جلب کند. هرچند طرفداران این اثر انتظار نداشتند که بخش چندنفره‌ای برای بازی معرفی شود، اما استودیوی سازنده‌ی بازی یعنی «ساکرپانچ» به شکل غیرمنتظره‌ای ماه پیش از عرضه‌ی بخش چندنفره‌ی این بازی خبر داد؛ بخش چندنفره‌ای که اخیراً تاریخ دقیق انتشار آن مشخص شده است.

طبق اعلام رسمی استودیوی ساکرپانچ و شرکت سونی، قرار است به‌روزرسانی جدید ۱.۱ برای بازی Ghost of Tsushima عرضه شود که در آن بخش‌ها و ویژگی‌های جدیدی به بازی اضافه شده‌اند. این به‌روزرسانی که در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۹ (۱۶ اکتبر) منتشر خواهد شد، حالت New Game Plus و حالت کاملاً جدید چندنفره‌ی کو‌آپ را به بازی اضافه می‌کند. البته، موارد ریز و درشت دیگری مثل تعدادی شخصیت جدید هم در این به‌روزرسانی گنجانده شده است که به نقشه‌ی بازی اضافه می‌شوند. همچنین علاوه بر اینکه می‌توانید در حالت نیو گیم پلاس دوباره بازی را تجربه کنید، یک اسب جدید هم مشخصا به این حالت اضافه شده است.

بخش چند نفره‌ی بازی با نام Ghost of Tsushima: Legends شناخته می‌شود. این حالت چندنفره‌ی کوآپ بر اساس افسانه‌های ژاپنی پایه‌گذاری شده است. این حالت جدید، شامل یک بخش داستانی دو نفره و یک بخش چهار نفره شامل خواهد بود که در آن باید با موجی از دشمنان رو‌به‌رو شوید. این دو بخش هر کدام تجربه‌ی متفاوت و منحصر‌به‌فردی خواهند داشت و مراحل جدیدی را به بازی اضافه می‌کنند؛ با این تفاوت که در این بخش‌ها بازی را به‌صورت چندنفره و با دوستانتان تجربه خواهید کرد. افرادی که بازی را تهیه کرده باشند یا بخواهند آن را تهیه کنند، پس از دانلود و نصب به‌روزرسانی شماره ۱.۱، می‌توانند به پلی‌استیشن استور بروند و از آنجا Ghost of Tsushima: Legends را به‌صورت رایگان دانلود کنند. البته، طبیعتاً بازی کردن به‌شکل آنلاین نیازمند اشتراک پلی‌استیشن پلاس خواهد بود.

در Ghost of Tsushima: Legends می‌توانید از میان ۴ کلاس مختلف موجود در این بخش یکی انتخاب کنید. این کلاس‌ها هر کدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خودشان را دارند تا به شکلی از هم متمایز شوند. البته به‌مرور و با افزایش سطح و تراز‌ خود می‌توانید کلاس‌های بیش‌تری را هم باز کنید. کلاس‌هایی نظیر سامورایی (Samurai)، شکارچی (Hunter)، رونین (Ronin) و آدمکش (Assassin) در Ghost of Tsushima: Legends وجود دارند. در زیر به جزییات کوتاهی از هر یک از این کلاس‌ها را می‌توانید بخوانید.

سامورایی: اگر بازی اصلی را تجربه‌ کرده‌ باشید، احتمالاً با این بخش آشنایی بهتری داشته باشید. کلاس سامورایی‌ قادر است به‌صورت مستقیم به دل دشمن بزند و دشمن خود را در مبارزه‌ای رو در رو از پای در آورد. همچنین ویژگی‌ها و قدرت‌های ویژه این کلاس به او قدرت بالایی می‌دهد که حملات سریع و سنگینی را به‌سوی دشمنان روانه کند.

شکارچی: افراد کلاس شکارچی می‌توانند با تیر و کمان خود بر لبه میدان نبرد بایستند و قبل از اینکه دشمن آن‌ها را ببیند، او را از پای در آورند. این کلاس می‌توانید از تیرهای انفجاری استفاده کند و البته ویژگی خاصی دارد که به او اجازه می‌دهد هم‌زمان چند تیر را به‌سوی دشمن پرتاب کند.

رونین: کلاس رونین می‌تواند با استفاده از یکی از ویژگی‌های خاص خود به نام «نفس ایزانامی»، دیگر اعضای گروه را زنده کند و جان تازه‌ای به آن‌ها بدهد. ویژگی دیگری که این کلاس دارد، توانایی احضار یک Spirit Dog است که می‌تواند به شما کمک کند.

آدمکش: اگر شما علاقه‌ دارید که با یک حرکت، ضربه بسیار سنگین و کشنده‌ای را به دشمن وارد کنید، این کلاس احتمالاً برای شما ساخته شده است. قابلیت ویژه این کلاس به شما اجازه می‌دهد که در میدان نبرد سریعاً جابجا شوید و کار دشمن خود را به طرز سریع و مستقیمیکسره کنید.

این به‌روزرسانی و بخش چندنفره‌ی جدید برای افرادی که بازی را تهیه کرده‌اند رایگان خواهد بود و همان‌طور که گفته شد، از طریق پلی‌استور و به صورت جداگانه قابل دسترسی است.

بازی Ghost of Tsushima هم‌اکنون به‌صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شده است. از آنجایی که کنسول پلی‌استیشن ۵ قابل پشتیبانی از بازی‌های پلی‌استیشن ۴ را خواهد داشت، دارندگان بازی می‌توانند آن را روی کنسول نسل بعدی سونی هم بازی کنند. بااین‌حال، سونی هنوز به‌صورت دقیق از جزییات نسخه‌ی نسل بعدی این اثر و بهبودهای احتمالی‌ آن چیزی اعلام نکرده است.

