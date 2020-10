همان‌طور که احتمالا می‌دانید، چند ماه پیش بود که Sucker Punch اعلام کرد که آپدیت 1.1 بازی Ghost of Tsushima تغییرات بسیاری در بازی ایجاد کرده و محتویاتی جدید برای بازیکنان به ارمغان خواهد آورد.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، مشخص شده که این آپدیت 10 روز دیگر یعنی 16 اکتبر (25 مهر) به صورت رایگان در دسترس خواهد بود. این اطلاعات همراه با سخنان و تریلری جدید در بلاگ رسمی PlayStation به اشتراک گذاشته شده‌اند.

این آپدیت شروع به کار Ghost of Tsushima: Legends، بخش آنلاین و Co-op بازی که براساس افسانه‌های و میتولوژیِ ژاپنی ساخته شده خواهد بود. علاوه بر این، ویژگی‌های دیگر نظیر بخش New Game+ نیز به بازی اضافه خواهد شد. "

در بخش آنلاین آپدیت یعنی Ghost of Tsushima: Legends، شما می‌توانید در کنار دوستان‌تان به مبارزه با دشمنان پرداخته و هم‌چنین ماموریت‌های داستانی را به صورت 2نفره و ماموریت‌های Survival را به صورت 4نفره تجربه کنید. "حالت Raid نیز چند هفته پس از عرضه‌ی این آپدیت منتشر خواهد شد."

"بعد از اینکه نسخه 1.1 بازی Ghost of Tsushima را دانلود کردید، می‌توانید با مراجعه به فروشگاه PlayStation برروی PS4 خود، بخش رایگان Ghost of Tsushima: Legends را دانلود کنید." طبیعتا برای دسترسی به محتویات این بخش باید آنلاین بوده و عضو اشتراک PS Plus نیز باشید.





اما این آپدیت جدید تنها برای بخش چندنفره نبوده و حالت داستانی و تک‌نفره بازی نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد.

"اگر تاکنون Ghost of Tsushima را به اتمام رسانده‌اید، پس از عرضه‌ی آپدیت می‌توانید باری دیگر در قالب New Game+ به تجربه‌ی ماجراجویی‌های "جین" بپردازید. تمامی تکنیک‌ها، تجهیزات و اسلحه‌ها و آیتم‌های Vanity‌ـی که در تجربه‌ی قبلی خود به دست آورذه‌اید نیز در این حالت در دسترس بوده ولی درجه‌ی سختی برای چالش و لذت بیشتر افزایش خواهد یافت. (البته می‌توانید در تنظیمات بازی این تغییر را غیر فعال کنید). "

حالت New Game+ تروفی‌های جدید را به بازی اضافه خواهد کرد. هم‌چنین می‌توانید Loadoutهای مختلفی را برای زره‌ی خود انتخاب کنید و نیازی نیست که برای هر نبرد تجهیزات و زره‌ی خود را تغییر دهید.





بازی Ghost of Tsushima هم‌اکنون به صورت انحصاری برروی کنسول PlayStation 4 در دسترس است. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

