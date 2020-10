کارگردان ارشد استودیو Insomniac Games به خاطر تغییرات چهره پیتر پارکر تهدید شده است

آیا چند سال پیش و جنجال ایجادشده سر گودال‌های آب در بازی Marvel’s Spider-Man را به یاد دارید؟ و یا زمانی که توسعه‌دهندگان مورد آزار قرار گرفتند چرا که بازیکنان خواهان لباس استفاده‌شده در 3گانه‌ی "سم ریمی" بودند؟ خب شاید باورتان نشود، ولی طرفداران بازی باری دیگر با خشم به سراغ استودیو رفته‌اند و دلیل آن‌ها این بار چهره‌‌ی جدید "پیتر پارکر" است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، چند هفته پیش بود که در نسخه ریمستر Marvel’s Spider-Man برای PS5 مشخص شد که چهره‌ی شخصیت "پیتر پارکر" تغییر کرده و همین سبب ایجاد اعتراضات و جنجال‌هایی پیرامون بازی شد؛ به حدی که کارگردان ارشد استودیو Insomniac Games یعنی "بریان اینتیهار"بیانیه‌ای برای آرام‌کردن طرفداران منتشر کرد.

اگرچه به نظر می‌رسد که طرفداران با این وجود باز هم به آزار و اذیت "بریان" پرداخته‌اند. وی اخیرا در توییتی در این مورد نوشت:

"خطاب به تمامیِ طرفداران Spider-Man، من کاملا قدران اشتیاق و علاقه‌ی شما هستم ولی فرستادن پیام‌های تهدیدآمیز که در آن به من بگویید: "ما به دنبالت گشته و پیدایم خواهید کرد. همین الان این اشتباه را درست کن" واقعا کار جالبی نیست. با اتفاقاتی که هم‌اکنون در دنیا در حال رخ‌دادن است، بیایید سعی کنیم خوبی را گسترش داده و با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. با تشکر. "

مطمئنا رخ‌دادن چنین اتفاقاتی اصلا خوب نیست و دیدن اینکه برخی از افراد چنین کارهایی می‌کنند واقعا تعب برانگیز است. البته شایان ذکر است که پس این توییت سیلی از پیام‌های محبت‌آمیز و حمایتی به سوی "بریان" و استودیوی Insomniac Games ارسال شذ و حتی "کوری بارلاگ" (کارگردان God of War) و "نیل دراکمن" (کارگردان The Last of Us Part 2) نیز در پیام‌هایی از "بریان" پشتیبانی کردند.

بازی Marvel’s Spider-Man در پکیجی همراه با Miles Morales در تاریخ 12 نوامبر (22 آبان) به صورت انحصاری برروی کنسول PlayStation 5 منتشر خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame