شرکت الکترونیک آرتز اعلام کرد که بازی Need for Speed: Hot Pursuit قرار است بازسازی شود. این بازسازی تمام محتواهای بازی اصلی همراه با بهبودهای گرافیکی و قابلیت کراس پلی میان پلتفرم‌ها را دربر دارد. نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Hot Pursuit برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی در تاریخ ۶ نوامبر (۱۶ آبان) و برای کنسول نینتندو سویچ در تاریخ ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) منتشر خواهد شد.

بازی Need for Speed: Hot Pursuit سال ۲۰۱۰ برای کنسول‌های نسل هفتم و کامپیوترهای شخصی عرضه شد. این بازی مسابقات سریع و سرگرم‌کننده‌ی سری نید فور اسپید را حول محور جدال میان دو گروه مسابقه‌دهندگان غیرقانونی و پلیس‌ها ارایه می‌دهد. مانند بقیه‌ی بازی‌های سری نید فور اسپید بازی‌کن‌ها می‌توانند از میان تعداد بسیار بالای ماشین‌های مختلف، ماشین خود را انتخاب کنند؛ البته تنها قابلیت شخصی‌سازی ماشین در این نسخه از بازی تغییر رنگ است و بیش‌تر تمرکز روی جدال دو گروه پلیس‌ها و مسابقه‌دهندگان است.

سری نید فور اسپید معمولا به جای معطوف کردن تمام توجه به واقع‌گرایی، به خلق مسابقاتی پرآشوب و سرگرم‌کننده اولویت می‌دهد. بازی Hot Pursuit این ویژگی نید فور اسپید را به اوج می‌رساند و مسابقات را تا حد ممکن دیوانه‌وار می‌کند. در این بازی می توان در نقش دو گروه مسابقه‌دهندگان غیر قانونی به مسابقه پرداخت یا در نقش پلیس‌ها، مسابقه‌دهنده‌ها را تعقیب کرد و جلوی مسابقه‌دادن آن‌ها را گرفت. بازی Hot Pursuit نه تنها برخورد‌های شدید زیادی در خود دارد، بلکه به هر دو گروه تجهیزات مختلفی برای مبارزه با گروه دیگر می‌دهد.

بعد از ده سال قرار شده که بازی Hot Pursuit بازسازی شود تا بازی‌کن‌های جدید‌تر هم بتوانند از این اثر لذت ببرند. این بازسازی تغییرات اساسی در بازی نداده و صرفا اجرای آن را روی پلتفرم‌های امروزی همراه با بهبود‌های گرافیکی ممکن کرده.

بازی Hot Pursuit برای اولین بار سیستم جدیدی تحت عنوان «اتولاگ» (Autolog) به این سری اضافه کرد. این سیستم به بازی‌کن‌ها اجازه می‌دهد که آمار بازی و رکورد‌های خود را ذخیره و با بازی‌کن‌های دیگر مقایسه کنند. نسخه‌ی بازسازی شده‌ی این بازی، مسابقات آنلاین و سیستم اتولاگ را به همراه قابلیت کراس پلی در خود دارد. یعنی استفاده از قابلیت‌های آنلاین این بازی به پلتفرم‌ها محدود نمی‌شود و هر کس از هر پلتفرمی می‌تواند با بازی‌کن‌های بقیه‌ی پلتفرم‌ها بازی کند.

بازسازی بازی Hot Pursuit تمام ماشین‌ها و محتواهای پایه و اضافه‌ای که در نسخه‌ی اصلی این بازی وجود دارند را در خود دارد. علاوه بر این‌ها، سازنده‌های بازی چیزهای جدیدی از جمله حدود شش ساعت گیم‌پلی،‌ حالت عکاسی بهبود یافته، اچیومنت‌ و رنگ‌های ماشین جدید را به بازی اضافه کرده‌اند.

بازی Need for Speed: Hot Pursuit Remastered روی پلتفرم نینتندو سویچ با ارتقاهای گرافیکی از جمله مدل‌های سه‌بعدی پرجزییات‌تر، اشیای محیطی بیش‌تر، دورنمایی طولانی‌تر برای نمایش منظره‌ها، سایه‌های باکیفیت‌تر و ویدیو‌های بهبود یافته ساخته می‌شود. نرخ فریم نسخه‌ی سویچ این بازی ۳۰ فریم بر ثانیه است و در حالت قابل حمل وضوح تصویر اچ‌دی و در حالت متصل به تلویزیون وضوح تصویر فول اچ‌دی دارد.

این بازسازی برای دیگر پلتفرم‌ها علاوه بر بهبود‌های نسخه‌ی سویچ، ارتقاهایی مانند رابط کاربری با وضوح بیش‌تر، بازتاب‌های دقیق‌تر، بافت‌های بهبود یافته، سیستم ذرات شلوغ‌تر و بهبود‌هایی برای Anti Aliasing و Screen Space Ambient Occlusion در خود دارد.

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی Hot Pursuit رو کامپیوتر‌های شخصی از وضوح تصویر ۴k و نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه پشیتبانی می‌کند. این بازی روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس به شما اجازه‌ی انتخاب از میان حالت فول اچ‌دی و ۶۰ فریم بر ثانیه و حالت ۴k و ۳۰ فریم بر ثانیه را می‌دهد. نسخه‌ی پایه‌ی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان این بازی را با وضوح تصویر فول اچ‌دی و نرخ فریم ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌کنند.

بازی Need for Speed: Hot Pursuit Remastered در تاریخ ۶ نوامبر (۱۶ آبان) برای پلی‌استیشن ۴،‌ ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم و اورجین) منتشر خواهد شد. نسخه‌ی مخصوص نینتندو سویچ این بازی در روز ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) عرضه خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه تصاویر و تریلر منتشر شده از بازی Need for Speed: Hot Pursuit Remastered را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: وب‌سایت الکترونیک آرتز

The post Need for Speed Hot Pursuit برای PS4 و Xbox One عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala