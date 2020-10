به نظر می‌رسد عطش و علاقه‌ی هالیوود به Resident Evil تمامی ندارد. همان‌طور که احتمالا می‌دانید سرویس استریم Netflix هم‌اکنون 2 مجموعه‌ی مختلف – یکی با تمرکز برروی بچه‌های آلبرت وسکر و دیگر سریالی انیمیشنی – از این سری در دست توسعه دارد و خب اکنون باید ریبوت فیلم‌های این فرانچایز را نیز به الهامات هالیوود از بازی‌های ترسناک شرکت Capcom اضافه کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، ریبوت جدید و لایو‌اکشن Resident Evil توسط شرکت Constantin Film که پیش از این وظیفه‌ی ساخت فیلم‌های قبلیِ این سری با بازی "میلا جویویچ" را نیز برعهده داشته‌اند، تهیه و تولید می‌شود. با این وجود تمامی بازیگران و دست‌اندرکاران فیلم جدید بوده و از ستارگانی جدید استفاده خواهد شد.

قرار است "جوهانس رابرتس" (کارگردان فیل‌هایی نظیر 47 Meters Down و The Strangers: Prey at Night) برروی صندلی کارگردانی این فیلم نشسته و بازیگران زیر نیز نقش شخصیت‌های کلیدیِ این سری را برعهده خواهند داشت:

کایا اسکودلاریو (Kaya Scodelario) – کلیر ردفیلد

هانا جان‌کامن (Hannah John-Kamen) – جیل ولنتاین

رابی آمل (Robbie Amell) – کریس ردفیلد

آوان جوگیا (Avan Jogia) – لئون اس‌کندی

تام هاپر (Tom Hopper) – آلبرت وسکر

نیل مک‌دونا (William Birkin) – ویلیام بیرکین

بنابر گفته‌های کارگردان فیلم یعنی "رابرتس"، وی قصد دارد Resident Evil جدید را تا حد ممکن به منابع اقتباس نزدیک کرده و به آن‌ها وفادار باشد. البته مطمئنا شاهد تغییرات و ویژگی‌هایی جدید برای جذاب‌ترشدن و روایت داستانی متفاوت خواهیم بود.

"با این فیلم من می‌خواهم به سراغ 2 بازیِ اول رفته و تصاویر و تجربه‌ی ترسناکی که هنگام بازی‌کردن آن‌ها داشتم را بازسازی کنم. در همین حال قصد داریم داستانی تا حدممکن باورپذیر درباره یک شهر کوچک آمریکایی روایت کرده تا بینندگان امروزی نیز بتوانند به خوبی با آن ارتباط برقرار کنند. "

نظر شما چیست؟ آیا برای این فیلم‌های جدید هیجان‌زده هستید؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame