به‌تازگی، سونی اعلام کرده که سیستم تروفیپلی‌استیشن با تغییرات جالبی روبه‌رو خواهد شد. تغییراتی که هم‌اکنون در ریجن‌های مختلف شبکه‌ی پلی‌استیشن اعمال شده‌اند.

هرچند تروفی‌های پلی‌استیشن و اچیومنت‌های ایکس باکس پاداش‌هایی واقعی نیستند اما همیشه برای طرفداران جذابیت‌ خاص خودشان را داشته‌اند و طرفداران را برای گرفتن تمامی این پاداش مشتاق کرده‌اند. این حس که تمامی گوشه‌های بازی را سرک بکشید و همه‌ی کارها و مأموریت‌هایخواسته‌شده را انجام دهید و رمز و راز‌های بازی را پیدا کنید تا در نهایت بتوانید تمامی تروفی‌های یک اثر را دریافت کنید، برای برخی حس بسیار ویژه‌ای را القا می‌کند؛ ویژگی جالبی که سونی در کنسول پلی‌استیشن ۳ برای اولین آن را در میان کنسول‌های خود معرفی کرد.

دامنه سطح تروفی‌ها از ۱ تا ۹۹۹ تغییر یافته است.

اکنون در آستانه‌ی نسل جدید کنسول‌ها، سونی تصمیم گرفته که تغییرات ریز و درشتی را در سیستم تروفی‌های خود ایجاد کند. تغییراتی که اکنون در پلی‌استیشن ۴ اعمال شده است و طبیعتاً در آینده و در کنسول پلی‌استیشن ۵ هم به همین شیوه‌ی جدید خواهد بود. آوکی توشیماسا در بلاگ پلی‌استیشن فهرستی از تغییرات جدید ظاهری و عملکردی تروفی‌ها را به طرفداران اعلام کرده است.

اولین تغییر بزرگ به سطح تروفی‌ها باز می‌گردد. در گذشته سطح تروفی‌ها در دامنه ۱ تا ۱۰۰ قرار داشت اما اکنون این دامنه به ۱ تا ۹۹۹ تغییر یافته است. این یعنی به‌صورت خودکار سطح تروفی‌های شما با این دامنه‌ی جدید تنظیم می‌شود و افزایش می‌یابد. برای مثال، اگر سطح تروفی شما اکنون ۱۲ باشد، سطح جدید تروفی‌های شما به چیزی حدود ۲۰۰ افزایش پیدا می‌کند. رقم دقیق به تعداد و درجه‌ی تروفی‌هایی که شما دریافت کرده‌اید بستگی خواهد داشت.

دومین تغییر به ارزش تروفی‌های مختلف برنز، نقره‌، طلا و پلاتینیوم باز می‌گردد. از آنجایی که اوایل هر بازی تروفی‌ها راحت‌تر کسب می‌شوند و با پیشروی بیش‌تر این کار سخت‌تر می‌شود و دریافت تروفی‌های سطح بالاتر دشوارتر است، در سیستم جدید ارزش آن‌ها تفاوت‌هایی بیش‌تری خواهد داشت. یعنی در واقع تروفی‌های برنز، نقره و طلا هر کدام سه سطح با دامنه‌های مختلف دارند که در مجموع آن‌ها را به ۹ سطح مختلف می‌رساند که ارزش هرکدامشان تفاوت دارد و برای مثال ارزش یک تروفی برنز که در اواسط یا اواخر بازی دریافت کرده‌اید بیش‌تر از ارزش تروفی برنزی که در اوایل بازی به‌راحتی آن را به دست آورده‌اید، خواهد بود. بیش‌ترین سطح هم در اختیار تروفی پلاتینیوم است که باعث می‌شود ارزش و تفاوت این تروفی در سنجش سطح تروفی‌ها بیش‌تر مشخص شود.

تغییر دیگر به آیکون تروفی‌های مختلف مربوط است که در سیستم جدید هرکدام با ظاهری متفاوت دیده می‌شوند و کمی نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند. همان‌طور که در بالا گفته شد، در این سیستم جدید هر سطح برنز، نقره و طلا خود به سه دسته تقسیم می‌شوند که هر کدام از این دسته‌ها ظاهر متفاوتی با هم دارند. این در حالی است که در گذشته فقط یک آیکون برای هر سطح وجود داشته است.ظاهر تروفی پلاتینیوم هم دچار تغییراتی شده است.

سونی تائید کرده که مانند نسل‌های گذشته، تروفی‌هایی که تاکنون در اکانت خود دریافت کرده‌اید، به‌صورت خودکار به نسل بعدی کنسول‌ها منتقل می‌شود و می‌توانید آن‌ها را در پلی‌استیشن ۵ هم مشاهده کنید. همچنین این تغییرات صورت گرفته، در سیستم‌هایی مثل کنسول‌های فعلی و قدیمی و همین‌طور برنامه‌ی PS App و سایت My PlayStation که در حال حاضر تروفی‌ها در آن‌ها نشان داده می‌شوند، اعمال خواهند شد.

منبع متن: digikala