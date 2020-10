بازی ایپکس لجندز، بتل رویال شرکت الکترونیک آرتز است که در آپدیت جدید خود قابلیت کراس پلی را ممکن می‌کند؛ یعنی بازی‌کن‌های هر پلتفرم می‌توانند با بازی‌کن‌های پلتفرم‌های دیگر بازی کنند. این آپدیت که رویدادی به نام Aftermarket را برای بازی ایپکس لجندز برگزار می‌کند، یک حالت بازی جدید، اسکین‌های جدید و تغییراتی در خود بازی نیز در خود دارد.

در میان سیل بازی‌های بتل رویال که در سال‌های گذشته منتشر شده‌اند،‌ بازی ایپکس لجندز سریع‌ترین بازی موجود است. این بازی که گیم‌پلی آن تا حدودی حس و حال شوترهای سریعی مانند «کویک» (Quake) و «آنریل تورنومنت» (Unreal Tournament) را القا می‌کند، تمرکز زیادی روی جابه‌جایی سریع دارد و به لطف تیراندازی محشرش حسابی سرگرم کننده است. این بازی شخصیت‌های مختلفی که «افسانه» (Legend) نامیده می‌شوند دارد. هر افسانه قدرت‌هایی مخصوص به خود دارد که بازی را متنوع‌تر می‌کنند.

جالب است بدانید سازنده‌ی این بازی، یعنی استودیوی ریسپاون از افرادی تشکیل که بهترین نسخه‌ی بازی مدال افتخار، یعنی Allied Assault را ساختند و پس از آن استودیوی اینفینیتی وارد را تشکیل دادند و بهترین نسخه‌های بازی کال آو دیوتی را خلق کردند. این گروه پس از سال‌ها فعالیت در اینفینیتی وارد، استودیوی ریسپاون را تاسیس کردند. نتیجه‌ی سپردن این بازی به یکی از کاربلد‌ترین استودیوهای بازی‌سازی، اثری پویا و سریع است که تیراندازی بسیار لذت‌بخشی دارد.

کراس پلی

مهم‌ترین ویژگی آپدیت جدید بازی ایپکس لجندز، اضافه شدن قابلیت کراس پلی است. این قابلیت پس از مقاومت‌های فراوان شرکت سونی، در حال اضافه شدن به بعضی از بازی‌های آنلاین مانند راکت لیگ و فورتنایت است و حالا بازی‌کنان ایپکس لجندز هم می‌توانند از آن استفاده کنند. با این که امکان بازی کردن با بازی‌کن‌های دیگر پلتفرم‌ها هنوز در حالت آزمایشی قرار دارد، استفاده از آن برای همه ممکن است.

این قابلیت به طور پیش‌فرض فعال است و در صورت نیاز می‌توانید آن را در تنظیمات بازی غیرفعال کنید. البته پیشنهاد می‌شود این قابلیت را غیرفعال نکنید تا بیش‌تر شدن تعداد بازی‌کن‌هایی که می‌توانید با آن‌ها بازی کنید باعث سریع‌تر شدن یافتن بازی‌کن‌ها و شروع هر دست بازی شود. استفاده از چت صوتی هم برای بازیکنان در حالت کراس پلی ممکن است. البته این قابلیت صرفا به این معناست که می‌توانید با بازی‌کن‌های دیگر پلتفرم‌ها به صورت آنلاین بازی کنید و این قابلیت توانایی انتقال پیشرفت‌های حساب کاربری شما به دیگر پلتفرم‌ها را نمی‌دهد.

قابلیت کراس پلی بازی‌کنان را بر اساس ورودی آن‌ها در مقابل هم قرار می‌دهد؛ یعنی بازی‌کنانی که برای بازی کردن از دسته استفاده می‌کنند در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند و بازی‌کن‌هایی که از موس و کیبرد استفاده می‌کنند به طور جداگانه به مصاف یکدیگر می‌روند. اگر بازی‌کن‌های کنسولی و کامپیوتری قصد تشکل یک گروه و بازی‌کردن داشته باشند، در سرورهای مخصوص کامپیوترها قرار می‌گیرند که برتری بازی‌کنانی که از موس استفاده می‌کنند تجربه‌ی بازی‌کنان کنسولی را دچار مشکل نکند.

حالت Flash Point

در این حالت جدید بازی ایپکس لجندز آیتم‌های بازیابی سلامتی و زره در بازی پیدا نمی‌شوند. به جای آن‌ها محدوده‌های مخصوصی به نام فلش پوینت به بازی اضافه شده‌اند که سلامتی و زره بازی‌کنان در این محدوده‌ها به طور خودکار پر می‌شوند. این محدوده‌ها بازی‌کن‌های زیادی جذب خواهند کرد و به بازی حسی مشابه به حالت Deathmatch در بازی‌های مرسوم می‌دهند.

محدوده‌ی بازی در این حالت بدون توقف کوچک‌تر می‌شود و در نهایت تمام بازی‌کنان را به یکی از فلش پوینت‌ها هدایت می‌کند. البته برای بازیابی سلامتی شخصیت‌های بازی می‌توانید در ایستگاه‌های ساخت و ساز که در نقشه‌ی بازی وجود دارند کیت‌ها فونیکس که تمام سلامتی و زره شخصیت شما را بازیابی می‌کنند را بسازید. حالت فلش پوینت محدودیت زمانی دارد و پس از اتمام زمان آن دیگر نمی‌توانید آن را تجربه کنید. در نتیجه اگر از این حالت خوش‌تان آمده بجنبید که پیش از اتمام محدودیت زمانی، نهایت لذت را ببرید.

آیتم‌های جدید

این آپدیت مجموعه‌ی ۲۴ آیتم ظاهری جدید به بازی اضافه می‌کند که می‌توانید آن‌ها را با واحد پول داخل بازی خریداری کنید یا درون پک‌های بازی پیدا کنید. این رویداد پوسته‌هایی با ارزش بالا برای افسانه‌هایی مانند Wraith، Gibraltar، Octane و Caustic دارد که ظاهر این افسانه‌ها را تا حد زیادی تغییر می‌دهند. رویداد Aftermarket خط پیشروی و چالش‌های جدیدی به بازی اضافه می‌کند که می‌توان به ازای دنبال کردن آن‌ها آیتم جایزه گرفت.

باارزش‌ترین آیتم این رویداد Heirloom جدید برای افسانه‌ی Caustic است. این آیتم یک چکش سمی با انیمشن‌های مختلف است که جای مشت‌های این افسانه را می‌گیرد. البته چکش Caustic صرفا یک آیتم ظاهری است و در حقیقت قدرت آن تفاوتی با مشت‌های معمولی ندارد.

تغییرات در گیم‌پلی

آپدیت جدید بازی ایپکس لجندز تغییراتی در خود بازی مانند متعادل کردن افسانه‌ها و اسلحه‌ها، افزودن قابلیت‌های بیش‌تر و رفع باگ‌های بازی ایجاد می‌کند.

تغییرات افسانه‌ها

Rampart

متمرکز شدن تیر‌های قابلیت نهایی این شخصیت حین تیر‌اندازی سریع‌تر شده.

Bloodhound

سرعت بازیابی قابلیت تاکتیکال این افسانه حین استفاده از مهارت نهایی از ۶ ثانیه به ۸ ثانیه افزایش یافته. با توجه به مدت فعالیت ۴ ثانیه‌ای این شخصیت حالا مکان دشمنان ۴ ثانیه مشخص و ۴ ثانیه مخفی است تا دشمنان فرصت تنفس داشته باشند و بازی متعادل‌تر باشد.

Pathfinder

مدت زمان بازیابی قلاب این شخصیت حالا به مسافتی که طی شده مربوط است. یعنی هر چقدر مسافت بیش‌تری را با قلاب طی کنید این زمان طولانی‌تر خواهد بود. حداقل زمان بازیابی این مهارت ۱۰ ثانیه و حداکثر آن ۳۵ ثانیه است.

Wraith

انیمیشن دویدن این شخصیت تغییر کرده. پس از ضعیف کردن‌های پیاپی برای این شخصیت و Pathfinder، توسعه‌دهندگان بی‌خیال تضعیف این دو افسانه شده‌اند. این شخصیت قبلا حین دویدن خم می‌شد که هدف قرار دادن او را سخت می‌کرد و حالا برای این که بازی کمی عادلانه‌تر شود دیگر خبری از خم شدن نخواهد بود.

Crypto

توانایی باز کردن گاوصندق‌ها به پهباد‌های این شخصیت اضافه شده. البته مانند قبل،‌ باز کردن آنّها به کلید نیاز دارد.

Loba

دامنه‌ی قابلیت نهایی و غیرفعال این افسانه از ۳۱۰۰ واحد به ۴۵۰۰ واحد افزایش یافته. همچنین این شخصیت بازی را با قابلیت نهایی نیمه بازیابی شده شروع می‌کند.

تغییرات اسلحه‌ها

Devotion

میزان پخش شدن تیر این اسلحه هنگام تیراندازی بدون هدف گیری و تیراندازی متوالی افزایش یافته.

Spitfire

شدت پخش شدن تیر این اسلحه افزایش یافته ولی میزان لگد ناشی از تیراندازی کاهش یافته.

Triple Take

سرعت تیراندازی این اسلحه از ۱.۴ واحد به ۱.۳ واحد کاهش یافته.

تغییرات کلی

هنگام تعویض زره‌های بازی می‌توانید قدرت جمع‌آوری شده توسط زره را ببینید تا انتخاب بهتری داشته باشید.

قابلیت تعویض زره‌هایی که تکامل بیش‌تری داشته‌اند، حتی با وجود سلامتی کم‌تر مهیا شده.

هنگام دیدن آیتم‌ها، بازی به اعلام می‌دهد که هم‌تیمی شما به آن آیتم نیاز دارد که شما او را با خبر کنید.

نمایشگر کارایی فنی به بازی اضافه شده که چیزهایی مانند نرخ فریم و پینگ شما را نمایش می‌دهد. می‌توانید این قابلیت را میان تنظیمات بازی پیدا و فعال کنید.

حالت ناشناس به تنظیمات بازی اضافه شده که اطلاعات شما را مخفی می‌کند.

زره سطح صفر حالا برابر با نداشتن زره است تا از هم‌تیمی‌های خود درخواست زره کنید.

تابلوهای بیش‌تری به نقشه‌ی World’s Edge اضافه شده‌اند که از شخصیت Crypto پشتیبانی بهتری برای استفاده از پهبادها شود.

زمان حضور در محدوده‌های خارج از دسترس حالا در مجموع ۳۰ ثانیه است. اگر وارد این محدوده‌ها شوید و با مهلت ۱۰ ثانیه‌ای خارج شوید، با ورود بعدی مهلت شما همان ۱۰ ثانیه است.

قابلیت انتخاب لودینگ اسکرین‌ها و موسیقی‌ها برای استفاده‌ی تصادفی اضافه شده.

بازی ایپکس لجندز رایگان است و همین حالا می‌توانید این بازی را برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی دانلود کنید.

