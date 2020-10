شرکت «تی‌اچ‌کیو نوردیک» (THQ Nordic) مجموعه بازی همسایه جهنمی را بازسازی و به طور غافل‌گیر کننده‌ای منتشر کرده. بازسازی بازی همسایه جهنمی تجربه‌ی مراحل دو بازی اصلی را با گرافیک بالاتر و تغییرات جزیی در گیم‌پلی و ظاهر بازی برای کامپیوترهای شخصی و کنسول‌های نسل هشتم ممکن می‌کند.

بازی‌های همسایه جهنمی یکی از بهترین خاطرات گیم‌محور کودکی اکثر ما را تشکیل می‌دهند. این بازی‌ها که در مورد تله‌گذاری در خانه‌ی همسایه‌ای فلک زده، بدون شناسایی شدن بودند اوقاتی بسیار خوش برای ما رقم می‌زدند. در اصل این بازی یک نمایش تلویزیونی است که هدف شما در آن خنداندن بیننده‌ها با انتقام گرفتن از همسایه‌ شخصیت اصلی بازی که «وودی» (Woody) نام دارد است. اما حقیقتا در دوران کودکی ما (و حتی نه حالا) داستان این بازی ذره‌ای اهمیت نداشت و اتفاق مهم‌تر، قهقه زدن‌های معصومانه‌ی کودکان جمع شده پای کامپیوتر بود.

حالا که دو دهه از عرضه‌ی این بازی می‌گذرد، سازنده‌های این بازی بدون سروصدا بازسازی هر دو قسمت بازی‌های همسایه جهنمی را با عنوان «همسایه‌های بازگشته از جهنم» منتشر کرده‌اند. البته این اولین عرضه‌ی دوباره‌ی این بازی‌ها نیست و قبل‌تر، این دو بازی بدون تغییر در استیم منتشر شدند و یک نسخه‌ی موبایلی نیز برای آن‌ها ساخته شد. در این نسخه‌ی جدید تمام محیط‌ها و شخصیت‌های این بازی با همان شمایل قدیمی دوباره ساخته شده‌اند و وضوح تصویر آن‌ها به کیفیت فول ا‌چ‌دی افزایش یافته.

انیمیشن‌ها نیز بهبود پیدا کرده‌اند و حالا نرخ فرم با دو برابر شدن، ۳۰ فریم بر ثانیه شده است. در مقایسه با استانداردهای امروزی این عدد کوچک به نظر می‌رسد ولی انیمیشن‌های نسخه‌های اصلی سری همسایه جهنمی ۱۵ فریم بر ثانیه بودند تا حجم بازی کاهش پیدا کند. برای طرفداران قدیمی این مجموعه، این ارتقا تغییر بسیار بزرگی در روان بودن انیمیشن‌های بازی ایجاد می‌کند و لذت تجربه‌ی بازی را بسیار بیش‌تر می‌کند. به لطف وضوح تصویر بالاتر نمایشگرهای امروزی یک حالت کوچک‌نمایی به این بازی اضافه شده که با استفاده از آن می‌توانید محدوده‌ی بزرگ‌تری را کنترل کنید.

تغییرات این نسخه به ارتقاهای ظاهری خلاصه نمی‌شوند. این بازی مراحل بازی اول و دوم را در اختیار طرفداران قرار می‌دهد. متاسفانه سه تا از مراحل قسمت اول این بازی کنار گذاشته شده‌اند. بجز آن سه مرحله تمام مراحل هر دو بازی در این بازسازی قرار دارد. ۲۵ مرحله‌ی باقی مانده دست نزده نمانده‌اند و تغییرات کوچکی در آن‌ها اعمال شده.

سازنده‌های این بازی خوش‌ذوقی‌هایی به خرج داده‌اند و ظاهر بعضی از محیط‌های بازی را کمی تغییر داده‌اند. در این بازسازی چند تله و مینی‌گیم جدید هم اضافه شده. این تغییرات ظاهری و تله‌های جدید باعث می‌شود برای بازی‌کنانی که سال‌هاست هر چند وقت یک‌بار، این بازی‌ها را یک دور تمام می‌کنند چیز جدیدی وجود داشته باشد و این بازسازی ارزش تجربه‌ی بیش‌تری پیدا کند.

به دلیل انتشار برای کنسول‌ها، امکان استفاده از کنترل به طور کامل برای این بازی مهیا شده. هوش مصنوعی این بازی هم بهبود‌های جزیی پیدا کرده و حالا برای مثال در صورتی که حیوانات خانگی همسایه را از خواب بیدار کنید همسایه اتاق‌های دیگر را نیز به دنبال شما می‌گردد.

بازسازی بازی همسایه جهنمی هم اکنون برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سویچ و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم، فروشگاه اپیک گیمز و GOG)‌ قابل دریافت است. اجرای این بازی روی کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس در صفحه‌ی مربوط به این بازی روی فروشگاه مایکروسافت تایید شده. پیشهاد می‌کنیم اگر در کودکی خود با بازی‌های همسایه‌ی جهنمی خاطره دارید حتما این بازسازی را تجربه کنید که حس نوستالوژی شما را حسابی ارضا می‌کند.

در ادامه می‌توانید تریلر و چند تصویر مربوط به بازسازی بازی همسایه‌های جهنمی را تماشا کنید.

منبع متن: digikala