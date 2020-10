سال‌های زیادی است که عادت‌ کرده‌ایم با نسخه‌های جدید سری بازی‌های FIFA و PES مواجه شویم؛ آثاری که هر ساله منتشر می‌شوند اما حداقل در این نسل ثابت کرده‌اند که هر نسخه آن‌ها نسبت به آثار قبل تغییرات کمتری را به خود می‌بیند. حال با عرضه‌ی بازی فیفا ۲۱، امتیازات این نسخه منتشر شده‌اند؛ امتیازاتی که برای طرفداران خوشایند نخواهد بود و می‌تواند زنگ خطری برای الکترونیک آرتس به حساب آید.

بسیاری از طرفداران بازی‌های ورزشی و به‌ویژه طرفداران فوتبال، امید داشتند که نسخه‌های جدید دو بازی معروف ورزشی FIFA و PES امسال در آستانه‌ی ورود به نسل بعد کنسول‌های خانگی با تغییرات عمده‌ای رو‌به‌رو شوند. با این حال، این قضیه برای هیچ‌کدام از این دو سری به وجود نیامده و هر دو روند این سال‌های اخیر خود را تکرار کرده‌اند. کونامی قبلاً اعلام کرده بود که امسال PES نسخه‌ی جدیدی نخواهد داشت و همان نسخه‌ی قبلی با یک آپدیت فصلی با هزینه‌ی کمتر برای طرفداران قابل خریداری و دسترسی خواهد بود و سال آینده نسخه نسل بعدی این سری منتشر می‌شود. از آن‌سو، الکترونیک آرتس طبق سال‌های اخیر، نسخه‌ی جدید بازی فیفا را منتشر کرد و امید داشت که با بازی فیفا ۲۱ دوباره بتواند موفقیت‌های این سال‌ها را تکرار کند.

هرچند احتمالاً فروش فیفا ۲۱ همچنان بسیار بالا خواهد بود، اما چیزی که عیان شده، این است که منتقدان این بار با عدم تغییرات زیاد بازی و شباهت بسیار آن به نسخه‌ی قبل دلسرد شده‌اند و این بار استقبال خوبی را از فیفا به عمل نیاورده‌اند. از آنجایی که فیفا امسال با نسخه‌ی جدیدی کار خود را ادامه می‌دهد، بسیاری انتظار داشتند که شاهد تغییرات و بهبودهای زیادی در بازی باشیم اما با توجه به نقد سایت‌های مختلف به نظر می‌رسد که بازی فیفا ۲۱ چندان تغییر عظیمی نسبت به نسخه‌ی قبل نداشته یا ویژگی‌های جدیدی را به آن اضافه نکرده است؛ بلکه طبق نظر سایت‌ها فقط تغییرات اندکی را به خود دیده یا بهبودهای جزئی داشته است که برای یک نسخه‌ی جدید از یک بازی فوتبالی چندان قابل‌قبول نیست. همه‌ی این‌ها باعث شده تا بازی فیفا ۲۱ امتیازات متوسطی را دریافت کند. به این شکل منتقدان، به‌طور جدی به الکترونیک آرتس و کونامی فهمانده‌اند که نمی‌شود با ادامه‌ی همان فرمول همیشگی هر سال نسخه‌ای ۶۰ دلاری از بازی خود را منتشر کنند بلکه اثر هر سال نیاز به تغییرات و بهبودهای تأثیرگذار دارد.

میانگین نمرات بازی در وب‌سایت متاکریتیک در حال حاضر از مجموع ۲۷ نقد به ۷۳ رسیده است که نسبت به سال‌های قبل افت قابل‌توجهی به حساب می‌آید. ۱۴ نقد بازی مثبت و ۱۴ نقد آن متوسط بوده‌اند که میانگین وزن‌دار آن‌ها باعث چنین نمره‌ای شده است. در اپن‌کریتیک هم از مجموع ۳۰ نقد در حال حاضر میانگین بازی ۷۶ است.

Eurogamer Italy: نمره‌ی ۹۰

«باوجود مشکلات همه‌گیری ویروس کرونا، الکترونیک آرتس اسپورت توانسته یک نسخه کامل از سری فوتبال محبوب خودش را عرضه کند که دارای بهبودهایی در گیم‌پلی، المان‌های جدیدی زیادی و بخش‌های فوتبال آلتیمیت تیم، کریر مود و ولتا خواهد بود.«

IGN Italia: نمره‌ی ۸۴

«بازی فیفا ۲۱ گیم‌پلی قوی و سرگرم‌کننده‌ای را به مخاطب تحویل می‌دهد و ویژگی‌های کوچک زیادی را که ساختار آن‌ها در دو سال قبل بنا شده بود، معرفی می‌کند. حتی اگر بخش فیفا آلتیمیت تیم (FUT) مثل همیشه بزرگ‌تر و در معرض توجه‌ بیش‌تری است، بهترین نکات این نسخه از بخش کریر مود و بخش چندنفره می‌آید؛ چراکه همه‌چیز سرعتی کندتر و انسانی‌تر به‌ خود گرفته است.»

Forbes: نمره‌ی ۸۳

«بازی فیفا ۲۱ بیش‌تر چیزی را که در یک بازی فوتبال به دنبال آن هستیم، تحویل می‌دهد، قضیه‌ای که دارد به ماجرای هر سال تبدیل می‌شود. این بازی از گیم‌پلی استوار و قوی، گرافیک جذاب و گزینه‌های متنوعی برخوردار است. با این وجود، اجرای ناقص بخش ولتا، فقدان سفارشی‌سازی و نبود بخش‌های سنتی اصلی فرنچایز باعث شده تا آن را از یک اثر کلاسیک دور نگه دارد.»

COGconnected: نمره‌ی ۸۳

«فیفا ۲۱ بسته کاملی است که طرفداران فوتبال را در تمام طول فصل جذب خود می‌کند. اگرچه فقط چند بهبود کوچک صورت گرفته اما این بهبودها احتمالات تاکتیکی فراوانی را فراهم کرده‌اند. با قابلیت Dual Entitlement می‌توانید پیشرفت‌های خود در بازی را به نسل بعد انتقال دهید و از آن‌ها استفاده کنید. بازی فیفا ۲۱ به‌راحتی کفش طلا سال ۲۰۲۱ را از آن خود می‌کند.»

SpazioGames: نمره‌ی ۸۲

«فیفا ۲۱ بیش‌تر به گیم‌پلی آرکید بازگشته است و تا حدی شیوه‌ی شبیه‌سازی سال گذشته را کنار گذاشته و به سرگرمی فوری و لحظه‌ای متمایل شده است. با این حال، وقتی سخن از حالت‌ها و قابلیت‌های بازی به میان می‌آید، با یکی از کامل‌ترین و خالص‌ترین‌ها در سری مواجه می‌شویم، چیزی که سری PES سال‌ها به دنبال انجام آن است.»

Trusted Reviews: نمره‌ی ۸۰

«فیفا ۲۱ در اغلب اوقاتش یک بازی فوتبال عالی است که با محتوا و حالت‌های زیادی پر شده است. بهبودهای اندک گیم‌پلی در تجربه‌ی کلی بهتر تأثیرگذار بوده‌اند و وجود بخش ولتا هم تنوعی به بازی داده است. متأسفانه، برای طراحی دوباره بخش «کریر مود» روی ویژگی‌های نامناسبی تمرکز شده است و این حس را می‌دهد که با یک بازی Football Manager مواجه هستید که هیچ عمقی ندارد.»

TheSixthAxis: نمره‌ی ۸۰

«در زمین فوتبال، فیفا ۲۱ نسبت به نسخه‌ی قبل پیشرفتی به حساب می‌آید اما بزرگ‌ترین مشکلات آن را رفع نکرده و همچنان از سیستم دفاعی ضعیف که به بازی‌های پر گل ختم می‌شود، رنج می‌برد. بیش‌ترین تغییر بازی به بخش کریر مود بازمی‌گردد که مشخصاً در آن از سری بازی «فوتبال منیجر» الهام گرفته شده است. بازی همچنان خوب است اما به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی از هم‌اکنون به نسل بعد موکول شده است.»

TrueGaming: نمره‌ی ۸۰

«فیفا ۲۱ با بهبودهای کافی در گیم‌پلی خود مواجه بوده است اما نمی‌توانیم صبر کنیم تا در سال‌های آینده فیفا نسل بعدی را با فیزیک و انیمیشن‌های نسل بعدی ببینیم. به هر حال، این نسخه پر از محتواست و فیفا ۲۱ فوتبالی ضروری برای طرفداران این ورزش است.»

GameSpot: نمره‌ی ۸۰

«بخش «کریر مود» همچنان مخلوطی از خوبی‌ها و بدی‌هاست و عملکردی متوسط دارد اما این‌کهEA سعی کرده با اضافه کردن ویژگی‌هایی جدیدی تلاشی در تازه‌تر کردن آن انجام دهد، قوت قلبی به ما می‌دهد.اگر از سپری کردن وقت خود در جلسات تمرین و مدیریت تیم خود در «کریر مود» خسته شده‌اید، فیفا ۲۱ همچنان چیزهای زیادی را برای ارائه در چنته دارد؛ این موضوع گاه ممکن است رفتن به خیابان‌های پاریس و نشان دادن مهارت‌هایتان در بخش ولتا باشد یا تجربه‌ی بخش آلتیمیت تیم و حتی گذراندن یک فصل فوتبالی در بخش Pro Clubs.این مجموعه‌ی مهمی است که با گیم‌پلی هیجان‌انگیز خود شما را مشتاق به بازی فوتبال تهاجمی می‌سازد. بعضی لحظات ناامیدکننده در دفاع کردن در بازی وجود دارد، به‌خصوص وقتی که بالانس آن به‌درستی کار نمی‌کند. با این حال، وقتی پس از آن در آن سمت زمین گلی می‌زنید که می‌تواند نامزد جایزه پوشکاش شود، آنگاه دلیل عصبانیتان را فراموش می‌کنید.»

Hobby Consolas: نمره‌ی ۷۸

«فیفا ۲۱ اثری است که بسیار دنباله‌روی نسخه‌ی قبلی است. ما باید منتظر بمانیم تا ببینیم الکترونیک آرتس اسپورت با سخت‌افزار نسل بعد قرار است این اثر را به کجا برساند. این نسخه چند تغییر کوچک را داشته که به فرمول عالی سال‌های گذشته اضافه شده است اما در اصل، بازی بیش‌تر مشابه نسخه‌ی قبل است؛ مشابه فهرست بازیکنان رئال مادرید در این فصل.»

Game Informer: نمره‌ی ۷۸

«گرافیک و گیم‌پلی بازی FIFA 21 یک فوتبال سرگرم‌کننده و کاربردی را تحویل مخاطب می‌دهد اما جاه‌طلبی‌اش نمی‌تواند بالاتر از آن رود. در طول زمان، ممکن است بازی شما را دچار خستگی و بی‌حوصلگی کند و پاداش‌ها و چیزهایی که به‌سختی به دنبال کسب آن‌ها در بازی هستید، به‌ندرت می‌توانند شما را به اندازه‌ کافی راضی و خشنود کنند. تأکید روی ساختارهای اساسی بازی مهم است اما برای تبدیل شدن به برنده‌ی واقعی، به چیزی بیش از آن نیاز است.»

Meristation: نمره‌ی ۷۶

«بازی فیفا ۲۱ همان هسته بازی قبلی را حفظ کرده است و به غیر از چند بهبود جزئی، تغییر قابل‌توجهی و بزرگی را به آن اضافه نکرده است. ما با اثری روبه‌رو هستیم که کمی بیش‌تر آرکید شده و نیاز به یک بازسازی دوباره و کامل در نسل بعد دارد.»

Stevivor: نمره‌ی ۷۵

«یک نسل طول کشید اما من خوشحالم که بخش کریر مود بالاخره فرصت بهبود خود را در بازی فیفا ۲۱ پیدا کرد و به تمرکز مهم آن تبدیل شد. همه‌ی تغییرات کریر مود باعث بهتر شدن آن بوده‌اند، اگرچه هنوز بعضی از ویژگی‌ها به نظر ابتدایی یا ناقص باشند اما توانسته‌اند زندگی تازه‌ای در این بخش فراموش‌شده ببخشند.»

IGN: نمره‌ی ۷۴

«باوجود چند تغییر و اصلاح کوچک، فیفا ۲۱ همان‌گونه است که در این سال‌های اخیر بوده است، اما فاقد تغییرات و ویژگی‌های بزرگی است که معمولاً نقش توجیه‌کننده‌ی عرضه‌ی سالانه‌ی چنین آثاری را دارند. حمله کردن در این نسخه سرگرم‌کننده و روان است و دفاع کردن یک چالش واقعی است که یادگیری آن یک دشوار است اما سطح دروازه‌بانی در بازی از چند منظر رها شده است و هوش مصنوعی آن ناسازگاری‌هایی دارد. به بخش کریر مود چند ویژگی جالب اضافه شده است اما شاهد تغییرات اساسی نبوده‌ایم که آن را دگرگون کند. این در حالی است که بخش ولتا هم هنوز در تقلا است که خودش را ثابت کند. به‌طور کلی، نسخه‌ی امسال با تغییرات کوچکی همراه بوده که هیجان‌هایی را هم به همراه داشته اما چیز خاصی هم برای توجه مهم مخاطب نداشته است.»

Everyeye.it: نمره‌ی ۷۳

«ما امیدواریم که نسل بعد بتواند هوای و جو تازه‌ای به سری فیفا اضافه کند تا بتواند به نقص‌های قدیمی‌اش غلبه کند. در حال حاضر جو رختکن شروع به سنگین شدن کرده است و مشکلات بیشتر خودنمایی می‌کنند.»

GameMAG: نمره‌ی ۷۰

«فیفا ۲۱ در واقع به‌نوعی یک به‌روزرسانی برای فرمول سال‌ قبل است و ویژگی ابداعی جدیدی در خود ندارد، هرچند همچنان می‌تواند بازی سرگرم‌کننده‌ای باشد.»

DualShockers: نمره‌ی ۶۵

«فیفا ۲۱ حس اثری با پتانسیل بالا را می‌دهد که توسط موتور بازی‌سازی آن متوقف شده است. کونامی تصمیم گرفت یک سال به سری PES استراحت بدهد تا در سال بعد به موتور آنریل انجین نقل‌مکان کند. کاری از دست من ساخته نیست اما احساس می‌کنم که EA هم به چنین چیزی نیاز دارد.»

GamesRadar: نمره‌ی ۶۰

«شاید لحظه‌به‌لحظه بازی را بتوانیم به‌صورت کلی بهتر از سال قبل در نظر بگیریم اما این نسخه چیزی فراتر از به‌روزرسانی باشکوه لیست بازیکنان باشگاه‌ها نیست. فقط طرفداران بخش کریر مود می‌توانند دلیلی برای خوشحالی داشته باشند.»

Gameblog.fr: نمره‌ی ۶۰

«فیفا ۲۱ بازی بدی نیست اما نسبت به فیفا ۲۰ نوآوری خاصی ندارد و چیز زیادی به آن اضافه نکرده است. تمرکز زیاد این نسخه روی حمله بوده و دفاع از ناهماهنگی و عدم بالانس مشخص رنج می‌برد و همین باعث می‌شود بازی‌ها پر گل‌ شوند.»

دیگر امتیازات بازی:

SomosXbox: 90

MondoXbox: 89

VGC: 80

Vandal: 85

AusGamers: 85

Gamer.no: 80

GameStar: 80

Screen Rant: 70

XGN: 70

Shacknews: 70

Jeuxvideo.com: 65

Gamer.nl: 60

Telegraph: 60

Power Unlimited: 50

