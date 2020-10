حالت نوآر در آپدیت جدید Mafia: Definitive Edition به بازی اضافه شد

اولین آپدیت بعد از عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی مافیا حالت بصری جدیدی، شبیه به فیلم‌های نوآر به این بازی اضافه می‌کند. همچنین این آپدیت امکانات جدیدی برای شخصی‌سازی رابط کاربری به بازی‌کن می‌دهد و در کنار رفع چند باگ از بازی، محتوای جدیدی برای حالت آزاد (Free Ride) در خود دارد.

بازی مافیا که حدود دو دهه‌ی پیش عرضه شده بود، داستان مافیایی معرکه‌ای دارد و هنوز هم به خاطر داستان بی‌نظیری که روایت می‌کند در قلب گیمرها جای مخصوصی دارد. امسال یک بازسازی بسیار خوب از این بازی خلق شد تا نسل جدید بتوانند با یک گرافیک چشم‌نواز و کارگردانی سینمایی زیبا، این اثر کلاسیک را در حالتی امروزی تجربه کنند.

نقد و بررسی Mafia: Definitive Edition – دار و دسته‌ی سیسیلی‌ها

آپدیت جدید بازی مافیا قابلیت‌های جدیدی که تجربه‌ی این بازی را به شکل دیگری ممکن می‌کنند در خود دارد. حالا می‌توانید در تنظیمات بازی حالت نوآر را فعال کنید که با سیاه و سفید کردن بازی و افزایش کنتراست تصویر حس و حالی شبیه به فیلم‌های نوآر به بازی می‌دهد. نوآر (Noir) سبکی کلاسیک از فیلم‌های سینمایی با داستانی تاریک و معمولا جنایی است که اوج آن به ربع دوم قرن بیستم بر می‌گردد. داستان و صحنه‌های بازی مافیا کاملا مناسب افزودن چنین ظاهر تصویری هستند و این حالت گرافیکی جدید می‌تواند به تجربه‌ی بازی رنگ و بویی جدید بدهد.

تنظیمات جدیدی برای شخصی‌سازی رابط کاربری داخل بازی (HUD) از طریق این آپدیت به بازی اضافه شده‌اند. حالا می‌توانید تعیین کنید که نشان‌گر ماموریت اصلی در دنیای بازی مخفی یا نمایش داده شود. غیرفعال کردن نشان‌گرهای دشمنان در مینی‌مپ بازی برای تمام درجه‌های سختی ممکن شده. پیش از این، این امر در درجه‌های سختی غیر از حالت کلاسیک ممکن نبود.

امکان روشن یا خاموش کردن راهنمای مسیر و جی‌پی‌اس مینی‌‌مپ نیز مهیا شده. این آپدیت حالت حداقلی برای رابط کاربری در خود دارد. حالت حداقلی رابط کاربری، عناصر اضافه‌ای مانند مینی‌مپ، سرعت‌سنج وسایل نقلیه و متن‌های مرتبط با ماموریت در جریان را حذف می‌کند. در کنار حالت نوآر بازی، این حالت رابط کاربری می‌تواند برای افرادی که به دنبال یک تجربه‌ی متفاوت هستند بسیار کمک کند و صحنه‌ی بازی را شدیدا سینمایی کند.

نگاه سریع: Mafia Definitive Edition

بازسازی بازی مافیا همانند بازی اصلی، حالتی به نام Free Ride دارد که در این حالت می‌توان در شهر بازی چرخید و فعالیت‌های جانبی انجام داد یا سراغ پیدا کردنی‌ها رفت. این آپدیت ویژگی‌های جدیدی به این حالت از بازی اضافه می‌کند که باعث می‌شود بر اساس ماشینی که سوار شده‌اید به آن‌ها دسترسی پیدا کنید. البته در مورد جزییات این قابلیت‌های جدید جزییاتی ارایه نشده و خود بازی‌کن‌ها باید آن‌ها را پیدا کنند.

با این که تعداد باگ‌های بازسازی بازی مافیا در حد و اندازه‌ی فاجعه‌ای مانند بازی مافیا ۳ نیستند، نمی‌توان از نظر فنی به این بازی لقب بی‌نقص داد. آپدیت جدید این بازی چندین باگ از بازی را هم برطرف می‌کند که می‌تواند باعث بهبود یافتن تجربه‌ی بازی شود. باگ‌هایی که رفع شده‌اند از این قرار هستند:

باگی که باعث می‌شد ماشین‌های کسب شده، در گاراژ آزاد نشوند حالا رفع شده. بازی‌کن‌هایی دچار این مشکل بوده‌اند بار بعدی که وارد بازی شوند می‌توانند تمام ماشین‌هایی که آزاد کرده‌بودند را در گاراژ پیدا کنند.

باگ مرتبط با انیمیشن‌های قتل در مرحله‌ی «The Saint and The Sinner» که اجازه نمی‌داد انیمیشن‌ها شروع شوند رفع شده.

گاهی اوقات بازی به جای میان‌پرده‌های سینمایی صفحه‌ای سیاه نشان می‌داد که به لطف آپدیت جدید بازی این مشکل حل شده.

بازسازی بازی مافیا امکان تجربه‌ی این اثر کلاسیک زیبا را به شکلی نو فراهم می‌کند و هم‌اکنون برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر‌های شخصی (از طریق استیم و فروشگاه اپیک گیمز) و گوگل استیدیا قابل دریافت است.

در ادامه پیشنهاد می‌کنیم تصاویر منتشر شده از حالت نوآر بازسازی بازی مافیا را تماشا کنید.

منبع: وب‌سایت رسمی بازی مافیا

The post حالت نوآر در آپدیت جدید Mafia: Definitive Edition به بازی اضافه شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala