با عرضه PS5 در آبان ماه امسال تا بیش از 99 درصد از تمام بازی‌های PS4 که تعداد آن‌ها بالای 4000 مورد است روی PS5 قابل بازی خواهند بود. قطعا برای شما سوالات و ابهاماتی درباره چگونگی اجرای این بازی‌ها در PS5 وجود دارد و در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها پاسخ داده می‌شود. در ادامه با پردیس‌گیم همراه باشید.

کدام نسل از بازی‌ها در PS5 قابل اجرا هستند؟

سونی روی مجموعه بسیار بزرگ بازی‌های PS4 تمرکز کرده و بیش از 99 درصد از بازی‌های این کنسول از روز اول روی PS5 قابل اجرا هستند. این بازی‌ها شامل عناوینی می‌شوند که نسل هشتم را در PS4 توصیف کرده‌اند؛ مثل انحصاری‌های تحسین شده‌ای مانند The Last of Us: Part II و Ghost of Tsushima یا بازی‌های بلاک‌باستر منتشر شده توسط شرکت‌های دیگر.

فرق بین اجرای بازی‌های PS4 در مدل دیجیتالی کنسول PS5 و مدل استانداردِ دارای دیسک درایو Ultra HD Blu-ray چیست؟

تجربه بازی‌ها در هردو مدل یکسان خواهد بود اما نحوه دسترسی به محتویات تفاوت دارد.

مدل دیجیتالی PS5:

شما می‌توانید بازی‌های دیجیتالی و سازگار خود در PS4 را روی مدل دیجیتالی PS5 اجرا کنید. این بازی‌ها را یا از قبل باید روی PS4 به‌صورت دیجیتالی خریده باشید یا قصد دارید در آینده از طریق فروشگاه PlayStation در PS4 و PS5، اینترنت یا برنامه موبایل PlayStation خریداری کنید.

به دلیل عدم وجود دیسک درایو امکان اجرای بازی‌هایی دیسکی که خریداری کرده‌اید در PS5 وجود ندارد.

مدل استاندارد PS5 دارای دیسک درایو Ultra HD Blu-ray:

شما می‌توانید بازی‌های دیجیتالی سازگار با PS5 را که قبلا زا طریق PS4 خریداری و دانلود کرده بودید اجرا کنید.

شما می‌توانید دیسک بازی‌هایی که قبلا برای PS4 خریداری کرده بودید را در PS5 هم قرار داده و اجرا کنید.

وقتی با اکانت شبکه PlayStation خود در PS5 وارد شوید یا Sign-in کنید، فهرست بازی‌های خود در PS4 را در PS5 مشاهده خواهید کرد.

مطمئن شوید که PS5 خود را کاملا به‌روزرسانی و تمام Patchهای در دسترس بازی‌های مورد نظر خود را دانلود کنید.

تجربه بازی‌های PS4 در PS5 چگونه است؟

بازی‌های PS4 در PS5 از آنچه که هستند هم بهتر خواهند شد. تعدادی از بازی‌های منتخب PS4 در PS5 سرعت بارگزاری بالاتری دارند و همچنین ویژگی Game Boost را اعمال می‌کنند تا نرخ فریم بالاتر یا با ثبات‌تری ارائه دهند. برخی از بازی‌هایی که نرخ فریم آزاد و رزولوشن 4K داینامیک داشته باشند هم ممکن است بازده و وضوح بهتری از خود نشان دهند. ضمنا بازی‌های PS4 از برخی ویژگی‌های جدید UX در PS5 استفاده می‌کنند اما جزئیات بیشتر در این رابطه زمانی دیگر منتشر می‌شوند.

آیا بازی‌های PlayStation VR هم در PS5 قابل اجرا هستند؟

بله، بازی‌های PlayStation VR هم در میان هزاران بازی PS4 روی PS5 قابل اجرا هستند. توجه داشته باشید تجربه بازی‌های Playstation VR در PS5 به یک هدست PS VR، کنترلر بی‌سیم DualShock 4 یا کنترلرهای PlayStation Move و PS Camera (برای PS4) احتیاج دارند که به‌صورت جداگانه فروخته می‌شوند. همچنین دوربین HD کنسول PS5 با PS VR در PS5 سازگار نیست. شما باید از دوربین PS (برای PS4) و آداپتور آن برای استفاده از PS VR در PS5 استفاده کنید.

بازی‌های PS4 در PS Now و PS Plus چه می‌شوند؟

بازی‌های PS4 موجود در PS Now و PS Plus روی PS5 هم در صورت سازگار بودن قابل اجرا هستند.

آیا می‌توانم بازی‌های PS4 را روی PS5 استریم کنم؟

بله، قابلیت Remote Play از PS4 به PS5 و استریم PS Now در PS5 پشتیبانی می‌شوند. مزیت استریم کردن این است که می‌توانید فضای ذخیره‌سازی خود در PS5 را حفظ کنید. توجه داشته باشید که در صورت استریم بازی‌های PS4 در PS5، ویژگی Game Boost برای آن‌ها فعال نمی‌شود.

انتقال فایل و سیو بازی‌های PS4 به PS5 چگونه انجام می‌شود؟

شما می‌توانید با استفاده از کابل لن یا بی‌سیم (وای‌فای) بازی‌های دیجیتالی، داده‌های بازی‌ها و سیوهای خود را از PS4 به PS5 انتقال دهید. اگر بازی‌های PS4 و داده‌های آن‌ها را قبلا در یک USB خارجی ذخیره کرده بودید، می‌توانید با استفاده از همان USB فایل‌ها را به PS5 منتقل کنید. اگر هم از مشترکین PS Plus باشید می‌توانید با استفاده از فضای ابری، سیو بازی‌های PS4 را با PS5 همگام‌سازی کنید.

لطفا توجه کنید که توانایی انتقال سیو بازی‌ها از PS4 به PS5 به تصمیمات سازندگان آن‌ها بستگی دارد و این امر در رابطه با بازی‌های میان‌نسلی مورد به مورد فرق خواهد داشت.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales از انتقال سیو PS4 به PS5 پشتیبانی می‌کند. Sackboy: A Big Adventure هم مدتی کوتاه بعد از عرضه رسمی یک آپدیت دریافت خواهد کرد تا امکان انجام این کار فراهم شود. جزئیات بیشتر از هردو بازی با نزدیک شدن به عرضه آن‌ها به اشتراک گذاشته خواهد شد.

از کجا بدانم که کدام یک از بازی‌های PS4 در PS5 قابل اجرا نیستند؟

بازی‌هایی که فقط در PS4 قابل اجرا باشند در فروشگاه PlayStation با علامت "Playable on PS4 Only" مشخص می‌شوند. لیست بازی‌هایی که فقط در PS4 قابل اجرا هستند و جزئیات بیشتر از ویژگی پشتیبانی از نسل قبل PS5 در این لینک قرار داده شده است.

*اگر شخصی قبلا دیسک یک بازی PS4 را خریداری کرده بوده، برای اجرای آن دیسک در PS5 باید کنسول PS5 را به ورژن مورد نیاز جهت اجرای آن بازی به‌روزرسانی کند و سیوهای خود را انتقال دهد.

