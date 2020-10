از آن هایی که می ترسیم! 10 موجود وحشتناک برتر هنر هشتم

هنر هشتم، کامل ترین و زیباترین هنر است. هنری که سال‌هاست به شکل‌های مختلف ما را به وجد اورده است. از گیم پلی درگیر کننده تا داستان های چند لایه و قدرتمند، از شخصیت های منفی به یادماندنی تا بانوان زیبارو و دل نشین! اما یکی از مباحثی که صنعت بازی به شدت در آن می درخشد موجودات ترسناک و چندش آورش است!



کافی است تا نگاهی به تمام موجودات و هویلاهایی که در طی حیات هنر هشتم خلق شده است بیندازیم تا علاوه بر اینکه با ذهن مریض سازندگانش اشنا شویم، از ان ها بترسیم و خاطراتمان را مرور کنیم.



در سالیان درازی که از بازی‌های ویدیویی گذشته است، هیولاهای مختلفی با اندازه‌ها و شکل‌های مختلفی معرفی شده‌اند. بدین ترتیب لیست 10 هیولایی که تهیه کردم به اعتقاد من وحشتناک‌ترین این هیولاها هستند:











Clickers (The Last Of Us)-10​



هر چند عنوان اخرین ما ، بازی ترسناک بقا نیست و در این دسته از بازی های جای نمیگیرد ، اما موجوداتی به نام کلیکر دارد که بسیار وحشی ، هراسناک و چابک هستند.در دنیای پسا آخرالزمانی The Last of Us اکثر بشریت به دست قارچی با نام Ophiocordyceps Unilateralis تباه شده‌اند. قارچی که آدم‌ها را تبدیل به موجوداتی شبیه زامبی می‌کند.



در عنوان The Last of Us، کسانی که دچار Ophiocordyceps Unilateralis می‌شوند یک قدم فراتر از زامبی شدن می‌گذارند و به موجوداتی عجیب و غریب به نام کلیکر تبدیل می‌شوند. کلیکرها که با جمجمه‌ی غیرعادی خود شناخته می‌شوند، به صدا نیز حساس هستند و با این ویژگی خود مشهور شده‌اند.انها برخلاف زامبی های سری رزیدنت ایول چابک هستند و اگر در دام انها به صورت گروهی بیفتید تقریبا کارتان تمام است.









Gatherers (Amnesia: The Dark Descent)-9

​

یکی از بهترین عناوین ترسناک بقای دهه اخیر بازی Amnesia: The Dark Descent بود که توانست به معنای واقعی کلمه ما را بترساند. یکی از دلایل ترسناک بودن این بازی، موجوداتی به نام Gatherer است که بسیار زشت و بد قیافه هستند و در قلعه پرسه میزنند. این موجودات خود را به کاراکتر اصلی بازیِ Amnesia: The Dark Descent نشان می‌دهند و همین آشکار شدن، باعث می‌شود که کاراکتر اصلی به جنون برسد. چیزی که Gathererها را ترسناک‌تر نیز می‌سازد، مرموز بودنِ ریشه‌هایشان است. Gathererها قبلا سربازانی بوده‌اند که به دست صاحب ظالم قلعه‌ی Brenneburg یعنی Alexander به این روز افتاده‌اند.









Necromorphs (Dead Space)-8​



دد اسپیس یکی از ip های موفق نسل هفتم بود و توانست با خلق تعدادی از وحشتناک‌ترین موجودات، بازیبازها را بترساند.یکی از نکات جالب بازی دد اسپیس تکه تکه کردن دشمنان بود و با این مکانیزم از بین بردن دشمنانش، باعث تفاوت اشکار با دیگر عناوین ترسناک شد. این بازی می‌خواهد که موجودات مخوف بازی یعنی Necromoph ها را جزء به جزء نابود کنید. نکروموف‌ها در اشکال و اندازه‌های متفاوتی ظاهر می‌شوند، از نکروموف‌های چسبناک یا قورباغه‌مانند بگیر تا هیولاهای غول پیکر. به هر حال حضور نکروموف‌ها در بازی یکی از نقش های حیاتی در ترسناک بودن بازی را ایفا می‌کرد. امیدواریم در اینده ای نه چندان دور با این موجودات نفرت انگیز دوست داشتنی! در عنوان Dead Space 4 ملاقاتی داشته باشیم!











Pyramid Head (Silent Hill 2)-7​



سری سایلنت هیل به داشتن موجودات بدشکل و ترسناک معروف است.اما هیچ کدام از ان ها به اندازه ی پیرامیدهد یا کله هرمی به یادماندنی و ترسناک نیست. این موجود که در واقع برآیند شخصیت عنوان سایلنت هیل 2 یعنی جیمز ساندرلند است طراحی عجیب و در عین حال مخوفی دارد که نشان میدهد یک مجازات گر و جلاد واقعی است! رویارویی او با جیمز ساندرلند در عنوان محبوب سایلنت هیل 2 قطعا هر گیمری را ترسانده و شایسته حضور در لیست 10 موجود وحشتناک است.













Dr. Salvador (Resident Evil 4)-6​



بازی Resident Evil 4 یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های ویدیویی تاریخ است و بخشی از ان به موجودات وحشی و ترسناکش بر می‌گردد. نخستین مواجه‌ی شما با دکتر سالوادور که معمولا با اسم "Chainsaw Man" شناخته می‌شود، در روستاست. او که توسط ویروس لاس پلاگاس آلوده شده با اره برقی به دنبال لیان می‌افتد.

گرچه او سرعت و قدرت زیادی ندارد اما صدای اره برقی و هجوم اوردن آن یکی از ترسناک‌ترین لحظات در کل سری رزیدنت ایول است. هر چند او همانند نمسیس کل بازی به دنبال شما نیست، اما همان حضور اندکش او را در لیست 10 موجود ترسناک قرار میدهد.

















Lisa ( Silent Hills P.T)-5​



یکی از عناوینی که پتانسل بالایی برای تبدیل شدن به یک بازی خوب در ژانر ترسناک بقا را داشت، همین پی تی جناب کوجیما بود. جدا از مواردی نظیر اتمسفر رعب اور، محیط های تنگ و تاریک و صداگذاری فوق العاده، دموی پی تی یک دشمن ترسناک هم به نام لیزا داشت. زنی که طبق گزارشات رادیو گفته می‌شود توسط شوهرش به قتل رسیده است. کله‌ی پیچان، لباس های پاره پوره و چشمان ترسناکش از او یک موجود وحشتناک در زهن هر بازیبازی ساخته است. البته به یاد داشته باشید وقتی در یکی از لحظات دمو به پشت سر شما می‌آید و یک نمای کلوز آپ از تصویرش می‌بینید، قلبتان آسیب نبیند!













Broken Neck (Fatal Frame 2)-4​



یکی دیگر از سری بازی های موفق تاریخ ژانر ترسناک بقا، سری فاتال فریم است که به داشتن داستان جذاب، اتمسفر منحصر به فرد و موجودات وحشتناک و خاص شهرت دارد.یکی از این موجودات Broken Neck است که با گردنی شکسته و طراحی چندش اور، از ان موجوداتی است که لرزه به پیکر هر گیمری می اندازد.تعداد دفعاتی که با این موجود روبرو میشویم به اندازه ی انگشتان یک دست هم نیست، اما همین چند بار کافی است تا این زن گردن شکسته در لیست ما جای بگیرد.











Xenomorph (Alien: Isolation)-3​



تا قبل از عنوان Alien: Isolation تمام عناوین ساخته شده بر اساس سری الین یک افتضاح کامل بود! اما سرانجام در سال 2014 عنوانی Alien: Isolation به نام عرضه شد که هم یک اثر ساخته شده ی موفق بر اساس سری فیلم های الین بود و هم توانست یک ترسناک بقای درجه یک باشد. نخستین باری که Xenomorph به نمایش گذاشته شد در فیلم سینمایی Alien به کارگردانی ریدلی اسکات بود، اما بدون شک می‌توان گفت که ارعاب آورترین اقتباس از Xenomorph در بازی Alien: Isolation به نمایش درآمد.



در این بازی ، Xenomorph عملا شکست ناپذیر است و در طول تمام بازی به شکل بی‌رحمانه‌ای مشغول به شکار قهرمان بازی Amanda Ripley می‌کند. قدرت خارق العاده‌ی او را در کنار هوش مصنوعی‌اش که اجازه‌ی حضور اتفاقی در تمام بازی را می‌دهد بگذارید تا ببینید که چرا Xenomorph را یکی از ارعاب‌آورترین موجودات بازی‌های ویدئویی می‌دانیم. نکته ی جالب توجه در رابطه با بازی الین این است که قهرمان بازی یک حسگر بر روی دست خود دارد و به بازیباز نشان می دهد که Xenomorph در چه مسیری است. اما این حسگر نه تنها حس ترس و دلهره را کم نمیکند بلکه بیشتر هم می کند و زمانی که او به شما نزدیک میشود حس و حال هر گیمری واقعا دیدنی است!











Laura (The Evil Within)-2

​

شیطان درون زاییده‌ی ذهن اسطوره ی صنعت بازی؛ شینجی میکامی است. این بازی پر است از هیولاهای مخوف که وحشتناک‌ترین آنها این بانوی زیباست: لارا. او تجسمی بود از خواهر جوانمرگ شخصیت منفی بازی؛ روویک. لارا ویکتوریانو در حادثه‌ی حریق مزرعه جان خود را از دست داد. جراحت لارا از آتش سوزی بقدری زیاد بود که زندگی او را گرفت. روویک، برادر لارا کسی بود که او را به حیات بازگرداند و وی را تبدیل به کابوسی کرد که تصویرش را می‌بینید.



این هیولا چندین بار در جریان بازی ظاهر می‌شود و هر بار نیز به یک استراتژی یکسان برای شکست دادن نیازمند است. نقطه ضعف اصلی لارا آتش است و استفاده از سلاح‌های رایج نیز تاثیر چندانی ندارد. طراحی وحشتناک، سرعت و تعقیب سباستین در قسمت اول عنوان شیطان درون و جیغ‌های متداوم او لحظات نابی را در مبارزات بازی ایجاد می‌کند و فقط حضور داشتنش، می‌تواند لرزه به اندام هر بازیبازی بیندازد.













Nemesis (Resident Evil 3: Nemesis)-1​



و می‌رسیم به رتبه ی نخست که متعلق به غول نمادین سری محبوب و معروف رزیدنت ایول ( پادشاه بی چون و چرای ژانر ترس و بقا) یعنی نمسیس است. هر چند سری محبوب و معروف جناب میکامی در ارائه و معرفی هیولاهای وحشتناک هیچ کم و کاستی ندارد، اما بدون شک ترسناک‌ترین آنها نمسیس از Resident Evil 3: Nemesis می‌باشد.



نمسیس شباهت های زیادی به Tyrant از نخستین شماره‌ی RE دارد، اما فرقشان اینجاست که نمسیس در تمام طول بازی جیل ولنتاین را دنبال می‌کند و در جایی که حتی فکرش را هم نمی‌کنید به شما حمله می‌کند... چیزی که او را ترسناک‌تر هم می‌سازد این است که نمسیس یک اسلحه‌ی نارنجک انداز هم همراه خودش دارد و می‌تواند زیر لب عبارت "S.T.A.R.S." را زمزمه کند. موردی که او را از دیگر شرورهای رزیدنت اویل باهوش‌تر نشان می‌دهد. بدون شک نمسیس لیاقت جایگاه نخست ترسناک ترین موجود خلق شده‌ی هنر هشتم را دارد.

حال شما نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید.

ترسناکترین موجود هنر هشتم از دید شما؟

منبع متن: pardisgame