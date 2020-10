به گزارش پردیس‌گیم، نسل بعدی کنسول‌های بازی در پیش است و تفاوت فراوانی با نسل کنونی دارد. یک این‌که این کنسول‌ها به مراتب به‌روزتر هستند و همگام با فناوری روز می‌باشند. برخلافِ PS4 و XBOX One. اما شاید مهم‌ترین قابلیت این کنسول‌های نسل بعدی بهره‌مندی از پشتیبانی از نسل قبل می‌باشد. قابلیتی که PS4 فاقد آن بود. سونی به تازگی سیاست‌های خودش در قبال این قابلیت را مشخص کرد و شفاف‌سازی لازم را انجام داد. اما باز هم نکات قابل توجهی وجود دارد.

طبق معمول در سال‌های پایانی و آغازین گذر بین نسل‌ها، ما شاهد عناوین بین نسلی فراوانی خواهیم بود. در این بین برخی بازی‌سازان به راحتی ارتقاء لازم به نسل بعد را مهیا می‌کنند و برخی دیگر نیز این کار را نخواهند کرد. برخلافِ مایکروسافت که سیستم جامع تحويل هوشمند را در پیش گرفته و توسعه‌دهندگان زیادی از آن تبعیت می‌کنند و البته عده‌ای نیز سر باز می‌زنند، در خصوص سونی اما به نظر می‌رسد که آن‌ها این را تماماً بر عهده‌ی توسعه‌دهندگان قرار داده‌اند.

سونی در این خصوص می‌گوید: لطفاً توجه داشته باشید که قرار دادن قابلیت انتقال فایل ذخیره‌ی بازی‌های PS4 به PS5 بر عهده‌ی توسعه‌دهندگان می‌باشد و بازی به بازی فرق می‌کند.

این شفاف‌سازی از جانب سونی مشخص کرد که چرا برخی از بازی‌ها با این‌که ارتقاء نسل بعدی ارائه می‌دهند اما از انتقال فایل ذخیره‌ پشتیبانی نمی‌کنند! مانند Yakuza: Like a Dragon و Maneater. نکته‌ی خوشحال کننده این است که ظاهراً خود سونی به ارائه‌ی این قابلیت ملزم است و برای بازی‌های خودش از جمله Marvel’s Spider-Man: Miles Morales و Ghost of Tsushima این قابلیت کلیدی را ارائه خواهد داد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ این قابلیت مورد توجهتان می‌باشد؟ دوست دارید چه عناوینی از این قابلیت پشتیبانی کنند؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame