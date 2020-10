به گزارش پردیس‌گیم، اطلاعات زیادی در خصوص دنباله‌ی The Legend Of Zelda: Breath Of the Wild در دسترس نیست. ما تا کنون تنها یک تیزر کوتاه را دیده‌ایم که لینک و زلدا را به نمایش می‌گذاشت و ظاهراً دگرباره در پی مبارزه با Ganondorf می‌باشند. اما جز این هیچ اطلاعات دیگری نداریم نه گیم‌پلی بازی را مشاهده کرده‌ایم و نه اطلاعات تکمیلی از آن داریم.

با این حال مایکل پکتر تحلیل‌گر نام آشنا معتقد است که این دنباله به راحتی می‌تواند ده‌ها میلیون نسخه به فروش برساند. بازی The Legend Of Zelda: Breath Of the Wild از زمان عرضه در سال 2017 تا کنون موفق به فروش 20 میلیون نسخه شده است و مایکل پکتر فکر می‌کند که دنباله‌ی این بازی به راحتی می‌تواند 25 میلیون نسخه بفروشد و حتی فروش 35 و 40 میلیون نسخه‌ای را تجربه کند! دلیل این پیش‌بینی از جانب پکتر این‌گونه عنوان شده است که فروش سوئیچ تا زمان عرضه‌ی این بازی به حدود 75 میلیون نسخه خواهد رسید و از طرفی مجموعه‌های زلدا، ماریو کارت و اسمَش بروس محبوب‌ترین عناوین نینتندو می‌باشند.

همچنين پکتر این نکته را نیز اضافه کرد که دلیل این‌که نینتندو ماریو کارت جدیدی از سال 2014 عرضه نکرده است این می‌باشد که آن‌ها منتظر بودند پتانسیل فروش یا به اصطلاح install base بالایی داشته باشند و رکوردشکنی کنند.

به هر حال باید منتظر ماند و دید این پیش‌بینی‌ها چگونه از آب در خواهد آمد.

منبع متن: pardisgame