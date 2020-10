نسخه‌ی کامل بازی مورتال کامبت ۱۱ با نام Mortal Kombat 11 Ultimate و مجموعه‌ی دوم شخصیت‌های دانلودی بازی معرفی شدند. این نسخه از بازی علاوه بر بازی اصلی، تمام محتوای اضافه‌ی بازی را دربر می‌گیرد و برای کنسول‌های نسل هشتم و نهم عرضه خواهد شد. همچنین جزییات نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس این بازی اعلام شدند.

مورتال کامبت، شناخته شده‌ترین بازی مبارزه‌ای در کشور ما محسوب می‌شود. این بازی که با خشونت افسار گسیخته‌ی خود همیشه در کانون توجه بسیاری از افراد و حتی سیاسیون بوده، سی سالی است که فعالیت دارد. سال گذشته نسخه‌ی یازدهم این بازی منتشر شد که مثل هرسال گرافیک بسیار بالا و صدالبته خشونتی بی‌مانند دارد. البته نسخه‌ی جدید بازی مورتال کامبت به جهت افزایش تاثیر استراتژی بازی‌کنان در بازی، تغییراتی در گیم‌پلی خود اعمال کرده و همچنین سیستم جدیدی برای شخصی‌سازی شخصیت‌های بازی ارایه داده.

بسته‌ی دوم مبارز‌های اضافه‌ی این بازی معرفی شده که سه شخصیت جدید را به بازی اضافه می‌کند. شخصیت اول رین است؛ نینجای بنفش که قدرت‌های فرابشری دارد و مهارت‌های او با باران مرتبط هستند. به عنوان مبارز دوم این بسته، ملینا به بازی اضافه شده؛ همان نسخه‌ی شبیه‌سازی شده‌ی کیتانا که همیشه تشنه به خون است. شخصیت سوم این بسته هم کسی نیست بجز رامبو،‌ قهرمان کله‌گنده‌ی فیلم‌های اکشن که با صدا و ظاهری شبیه به بازیگر آن، یعنی سیلوستر استالونه به بازی افزوده شده.

در بسته‌ی مبارزهای اول مورتال کامبت ۱۱ شخصیت ترمیناتور T-800 که همان آرنولد خودمان است به بازی اضافه شد و حالا رمبو را هم در این بازی داریم. مبارزه‌ی این دو در بازی، برای طرفداران این فیلم‌ها هیجان‌انگیز خواهد بود. اصولا سازنده‌های بازی مورتال کامبت در افزودن شخصیت‌های مهمان به بازی‌های خود سلیقه‌ی خوبی دارند و از کریتوس گرفته تا شخصیت قهرمان فیلم‌های دهه هفتاد و هشتادی را به بازی خود مهمان کرده‌اند. البته ظاهرا ذوق و هنر آن‌ها برای طراحی شخصیت ملینا ته کشیده چون ظاهر پیش‌فرض او واقعا زشت است.

نسخه‌ی نهایی بازی مورتال کامبت ۱۱ قرار است بسته‌ی الحاقی داستان‌محور Aftermath و دو مجموعه‌ی مبارز اضافه‌ی بازی را در خود داشته باشد. با این توصیفات، این نسخه‌ی بازی کامل‌ترین تجربه از بازی مورتال کامبت ۱۱ را ارایه می‌دهد.

سازندگان بازی مورتال کامبت ۱۱ تایید کرده‌اند که این بازی برای کنسول‌های نسل نهم خواهد آمد. همچنین دارندگان نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ این بازی می‌توانند بازی خود را به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ ارتقا دهند و این ماجرا برای ارتقا دادن نسخه‌ی ایکس‌باکس وان به ایکس‌باکس سری ایکس و اس صدق می‌کند.

نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس بازی مورتال کامبت ۱۱ قابلیت‌هایی مانند وضوح تصویر ۴K پویا، گرافیک بهبود یافته، لودینگ‌های سریع‌تر و کراس پلی میان‌نسلی پشتیبانی می‌کند. جالب است که با وجود قدرت بالای کنسول‌های نسل نهم توسعه‌دهندگان این بازی موفق نشده‌اند وضوح تصویر ۴K را به طور ثابت حفظ کنند و مجبور به پویا کردن وضوح تصویر شده‌اند. در نتیجه هنگام کاهش نرخ فریم، بازی به طور خودکار وضوح تصویر را کاهش دهد. البته برای بازی مبارزه‌ای مانند مورتال کامبت که تمام انیمیشن‌های شخصیت‌های آن با تعداد فریم‌هایی مشخص شده و به طور ثابت ساخته شده‌اند، اجرای بازی با نرخ فریم دقیقا شصت فریم بر ثانیه از هر چیزی ضروری‌تر است.

نسخه‌ی نسل هشتمی بازی مورتال کامبت ۱۱ به طور محدود برای بعضی‌ از حالات بازی از قابلیت کراس پلی پشتیبانی می‌کند؛ یعنی بازی‌کنان کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان می‌توانند با همدیگر بازی کنند. حالا این قابلیت یک مرحله جلو‌تر رفته و تمام بازی‌کنان کنسول‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان می‌توانند در حالات مشخص شده با یکدیگر بازی کنند.

نسخه‌ی نهایی بازی مورتال کامبت ۱۱ روز ۱۶ نوامبر (۲۷ آبان) عرضه و پیش‌فروش آن از تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) با قیمت ۶۰ دلار آغاز می‌شود. این بسته برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سویچ، کامپیوتر‌های شخصی و گوگل استیدیا موجود خواهد بود. تمام کسانی که در این پیش‌فروش شرکت کنند به طور آنی به نسخه‌ی اصلی بازی، بسته‌ی الحاقی Aftermath، مجموعه‌ی اول مبارز‌ها و سه پوسته‌ی اختصاصی برای شخصیت‌های بازی دست پیدا می‌کنند. البته این بسته در تاریخ عرضه، برای پلی‌استیشن ۴ صرفا به صورت دیجیتالی خواهد بود و نسخه‌ی فیزیکی آن در ماه اول سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد. نسخه‌ی نینتندو سوییچ به طور کامل دیجیتالی خواهد بود.

در ادامه پیشنهاد می‌کنیم تریلر معرفی بسته‌ی دوم مبارزهای بازی مورتال کامبت ۱۱ را تماشا کنید.

