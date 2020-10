یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های کنسول پلی‌استیشن ۵ پشتیبانی از بازی‌های کنسول پلی‌استیشن ۴ است. شرکت سونی جزییاتی از این قابلیت پلی‌استیشن ۵ مانند نحوه‌ی اجرا، کیفیت بازی‌ها و محدودیت‌های این ویژگی را منتشر کرده.

سونی اجرای بیش از چهار هزار بازی پلی‌استیشن ۴ روی پلی‌استیشن ۵، حتی با تجربه‌ای بهتر را ممکن کرده. کنسول پلی‌استیشن ۴ بازی‌های بسیار باارزشی دارد و این قابلیت باعث می‌شود بازی‌های این کنسول محبوب کنار گذاشته نشوند و در دسترس بمانند. البته به گفته‌ی سونی این قابلیت برای ۹۹ درصد بازی‌های پلی‌استیشن ۴ وجود دارد و ممکن است اجرای تعداد بسیار کمی از بازی‌ها دچار مشکل شود.

شناسایی بازی‌هایی که به طور دیجیتالی برای پلی‌استیشن ۴ خریداری کرده‌اید دردسری ندارد و هر دو مدل کنسول پلی‌استیشن ۵ می‌توانند آن‌ها را شناسایی و اجرا کنند. طوری که به محض وارد شدن به حساب کاربری می‌توانید بازی‌های پلی‌اسیتشن ۴ خود را در لیست بازی‌ها ببینید. البته، در صورتی که قصد استفاده از بازی‌های دیسکی خود دارید حتما باید نسخه‌ی گران‌تر پلی‌اسیتشن ۵ را داشته باشید؛ زیرا نسخه‌ی دیجیتالی این کنسول سخت‌افزار خواندن دیسک‌های نوری را ندارد و در حال حاضر اجرای بازی‌های دیسکی پلی‌استیشن ۴ روی آن ممکن نیست.

بسیاری از بازی‌های پلی‌اسیتشن ۴ می‌توانند از قدرت بیش‌تر و قابلیت‌های کنسول پلی‌استیشن ۵ استفاده کنند. برای مثال وضوح تصویر بهتر، فریم‌ریت باثبات و بالاتر یا لودینگ سریع‌تر داشته باشند. همچنین شرکت سونی بیان کرده که بازی‌های پلی‌استیشن ۴ می‌توانند از قابلیت‌های مربوط به تجربه‌ی کاربری پلی‌اسیتشن ۵ استفاده کنند که جزییات آن‌ها در آینده اعلام خواهد شد.

اجرای بازی‌های واقعیت مجازی پلی‌استیشن ۴ روی پلی‌استیشن ۵ هم ممکن است. البته برای اجرای آن‌ها علاوه بر هدست پلی‌استیشن وی‌آر، به دوربین مخصوص پلی‌استیشن ۴ و دوال‌شاک ۴ یا کنترلرهای PlayStation Move نیاز خواهید داشت. استفاده از دوربین پلی‌استیشن ۵ در کنار هدست واقعیت مجازی ممکن نیست و حتما باید از دوربین‌های پلی‌استیشن ۴ استفاده کنید. لازم به ذکر است استفاده از دسته‌ی کنسول پلی‌استیشن ۴ برای بازی‌های این کنسول روی پلی‌استیشن ۵ ممکن است اما برای بازی‌های مخصوص پلی‌استیشن ۵ نمی‌توان از این دسته استفاده کرد.

بازی‌هایی که از سرویس‌های پلی‌اسیتشن پلاس و PS Now دریافت می‌شوند هم در صورت امکان، می‌توان روی پلی‌اسیتشن ۵ اجرا شوند. تکنولوژی استریم بازی‌های پلی‌استیشن ۴ روی پلی‌اسیتشن ۵ نیز وجود دارد.

برای انتقال فایل‌های بازی‌ها و سیو آن‌ها از کنسول پلی‌استیشن ۴ به کنسول جدید می‌توان با استفاده از کابل LAN یا شبکه‌ی وای‌فای، دو کنسول را به هم متصل کرد و داده‌ها را به کنسول جدید انتقال داد. این عمل از طریق کپی کردن فایل‌ها در حافظه‌ی خارجی با رابط USB نیز ممکن است. مشترکان اشتراک پلی‌استیشن پلاس هم می‌توانند با استفاده از قابلیت سیو ابری، پیشرفت‌های خود در بازی‌ها را به پلی‌استیشن ۵ انتقال دهند.

انتقال سیو‌های بازی‌هایی که دو نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و ۵ جداگانه دارند به عهده‌ی توسعه‌دهندگان این بازی‌ها است. برای مثال بازی اسپایدرمن: مایلز مورالس و سک‌بوی: یک ماجراجویی بزرگ نسخه‌های جداگانه برای هر نسل کنسول دارند و از قابلیت انتقال سیو بین‌نسلی پشتیبانی می‌کنند.

همان‌طور که گفته شد اجرای تمامی بازی‌های پلی‌استیشن ۴ رو نسل جدید‌تر این کنسول ممکن نیست. سونی لیست برخی از بازی‌هایی که اجرای آن‌ها روی کنسول پلی‌اسیتشن ۵ ممکن نیست را منتشر کرده. این لیست به شرح زیر است:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

!Just Deal With It

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

کنسول پلی‌استیشن ۵ در دو نسخه‌ی دیسک‌خور و تمام دیجیتالی با قیمت‌های ۵۰۰ و ۴۰۰ دلار، روز ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) به طور جهانی عرضه خواهد شد.

