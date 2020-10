بازی رایگان Genshin Impact در دو هفته صد میلیون دلار درآمد داشت

زمان زیادی از عرضه‌ی بازی Genshin Impact نمی‌گذرد، اما از همین حالا می‌توانیم به راحتی لقب موفق‌ترین بازی چینی را به آن اختصاص دهیم. Genshin Impact به عنوان یک بازی رایگان توانسته در کمتر از دو هفته، صد میلیون دلار درآمد داشته باشد و با اختلاف به موفق‌ترین بازی چینی تاریخ تبدیل شود.

احتمالا باید نوشتن مقالات درباره‌ی Genshin Impact را هر چه سریعتر آغاز کنیم، چون واضح است که با یک بازی بسیار بزرگ طرف هستیم. این بازی که پرهزینه‌ترین ساخته‌ی صنعت بازی چین محسوب می‌شود، در طول سه سال گذشته، با بودجه‌ی ساخت ۱۰۰ میلیون دلاری تولید شده است.

مثل اکثر بازی‌های تولید این کشور، Genshin Impact هم با مدل تجاری Free-to-play عرضه شده و به لطف تبلیغات بسیار خوب و صد البته روند عالی‌اش که پیش از عرضه سر و صدای زیادی به پا کرده بود، از همان ابتدای کار جمعیتی وسیع از مخاطبان را به سمت خود جذب کرده است.

بازی همزمان روی کامپیوتر، موبایل و پلی‌استیشن ۴ عرضه شده و با اینکه از آمار کامپیوتر و پلی‌استیشن خبر نداریم، می‌دانیم که تنها در چهار روز نخست عرضه، روی موبایل ۱۷ میلیون دانلود داشته است.

تخمین زده شده بود که درآمد بازی در هفته‌ی نخست عرضه به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده باشد و در حالی که هنوز به هفته‌ی دوم عرضه‌ی بازی نرسیده‌ایم، مشاهده می‌کنیم که درآمد بازی از مرز صد میلیون دلار گذشته است.

همه چیز بازی Genshin Impact کاملا رایگان و نحوه‌ی درآمدزایی بازی اساسا از فروش لوت باکس و آیتم است.

مشخصا باید به این موضوع اشاره کنیم که محبوبیت بسیار بالای Genshin Impact به خاطر کیفیت بالای آن در تمام بخش‌هاست؛ از سیستم‌های و مکانیک‌ها (که البته بعضا تقلیدی صرف از زلدا هستند، ولی عالی از آب درآمده‌اند) گرفته تا دنیای بسیار زیبای بازی و قصه و گرافیک و موسیقی، همه چیز بازی با بالاترین کیفیت ممکن طراحی شده.

بازی بسیار بزرگ است؛ آن هم با در نظر گرفتن اینکه از هفت ناحیه‌ی بزرگی که برای دنیای آن در نظر گرفته شده بود، فقط یک ناحیه عرضه شده و قرار است به مرور زمان و در قالب آپدیت‌های مرتب، شهرها و مناطق جدید به نقشه‌ی بازی اضافه شوند.

می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که به لطف آپدیت‌های مرتب (که قرار است اولین آن در ماه نوامبر و آپدیت بعدی در دسامبر عرضه شود)، بازی Genshin Impact بتواند نه‌تنها مخاطب فعلی خود را حفظ، بلکه جمعیت بیشتری را به آن اضافه کند.

بازی Genshin Impact به صورت رایگان روی پلتفرم‌های کامپیوتر، موبایل و پلی‌استیشن ۴ همین حالا قابل دانلود است.

