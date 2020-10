شرکت بازی‌سازی «آرک سیستم ورکس» تاریخ عرضه‌ی جدیدترین شماره از مجموعه بازی‌های گیلتی گیر را مشخص کرده است. بازی Guilty Gear: Strive در روز ۹ آوریل ۲۰۲۱ روی پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد.

زمان زیادی از رونمایی اولیه‌ی این گیلتی گیر جدید می‌گذرد و در ابتدا هم قرار بود بازی تا پایان سال جاری میلادی وارد بازار شود، اما مثل تمام بازی‌هایی که در امسال در دست توسعه بوده‌اند، سازندگان گیلتی گیر هم مجبور شدند تا با مشکلات ناشی از کار در خانه دست و پنجه نرم کنند و نهایتا عرضه‌ی بازی به سال ۲۰۲۱ موکول شد.

بازی Guilty Gear: Strive در روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ روی پلی‌استیشن و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

خوشبختانه، در همان ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱ خواهیم توانست تا این شماره‌ی جدید گیلتی گیر را تجربه کنیم. تاخیر در عرضه‌ی Guilty Gear: Strive هم‌چنین موجب شد تا بازی یک نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ هم داشته باشد. در حال حاضر، طبق خبری که آرک سیستم ورکس اعلام کرده، بازی در روز ۶ آوریل ۲۰۲۱ به صورت همزمان روی پلی‌استیشن و استیم عرضه خواهد شد.

در کنار اعلام این خبر، شاهد رونمایی از شخصیتی کاملا جدید برای بازی بودیم. شخصیت جدید بازی که Giovanna نام گرفته، برای اولین بار به مجموعه‌ی گیلتی گیر معرفی می‌شود و می‌توانید در ادامه تریلر معرفی او را ببینید. این شخصیت، به همراه گرگ خود که یک روح است مبارزه می‌کند و در میان مبارزه به این روح اجازه می‌دهد تا بدنش را تسخیر کند.

سازندگان Guilty Gear: Strive اعلام کرده‌اند که بازی به هنگام عرضه ۱۵ شخصیت خواهد داشت که مشخصا برای یک بازی مبارزه‌ای امروزی چندان زیاد نیست؛ مخصوصا که از همین ابتدای کار یک بسته‌ی جداگانه برای بازی در نظر گرفته شده است که با خریداری آن، بازی‌کننده‌ها ۵ شخصیت دانلودی دیگر دریافت خواهند کرد.

تریلری جدید برای اعلام تاریخ انتشار Guilty Gear: Strive منتشر شده است که از به اتمام رسیدن داستان ۲۰ ساله‌ی مجموعه، در این شماره می‌گوید. قرار است به مرور زمان و در قالب پست‌های ویدیویی، داستان شماره‌ی قبلی یعنی Guilty Gear -Xrd- در یوتیوب منتشر شود، اما همین حالا هم می‌توانید داستان شماره‌های قبلی را در کمیک‌های رایگان در وب‌سایت رسمی بازی مرور کنید.

می‌توانید در ادامه تریلر اعلام تاریخ انتشار و تریلر رونمایی شخصیت Giovanna را ببینید.

