سونی یکی دو روز پیش،اطلاعات کامل چگونگی اجرای بازی‌های PS4 روی PS5 را مشخص کرد. تمام بازی‌های پلی‌استیشن ۴ (به غیر از ده بازی) روی کنسول نسل بعد سونی هم اجرا می‌شود. طبق گفته‌ی سونی، برخی بازی‌ها آپدیت شده‌اند تا از قابلیت‌های پلی‌استیشن ۵ بهره گیرند و برخی ممکن است حتی بدون آپدیت، وضعیت اجرای بهتری داشته باشند؛ بازی Ghost of Tsushima یکی از آن بازی‌هاست.

بازی از همان روز نخست عرضه‌ی PS5 توانایی پشتیبانی از این کنسول را دارد.

استودیوی بازی‌سازی «ساکرپانچ»، سازنده‌ی گوست آو سوشیما، در خبری اعلام کرده که این بازی از همان روز نخست عرضه‌ی PS5 توانایی پشتیبانی از این کنسول را دارد؛ طوری که بازی‌کننده‌های پلی‌استیشن ۵ به هنگام اجرای این بازی، در منوی تنظیمات گزینه‌ای جدید برای اجرای بازی با سرعت ۶۰ فریم خواهند داشت.

سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ فقط هم در اجرای روان‌تر بازی تاثیر نخواهد گذاشت و به لطف اس‌اس‌دی کنسول، سرعت لودینگ بازی هم پیشرفت خواهد کرد. در حال حاضر، سرعت لودینگ گوست آو سوشیما روی پلی‌استیشن ۴ هم عالی است، اما طبق گفته‌ی ساکر پانچ این موضوع روی کنسول نسل بعد سونی حتی بهتر خواهد بود.

بازی‌های پلی‌استیشن ۴ به هنگام اجرا روی پلی‌استیشن ۵ از همان فایل ذخیره‌ی اصلی خود استفاده می‌کنند و طبیعتا این موضوع برای گوست آو سوشیما صدق می‌کند.

نکته‌ی جالب درباره‌ی گوست آو سوشیما، پشتیبانی بازی از پلی‌استیشن ۵ در همان روز نخست عرضه‌ی کنسول است؛ یعنی همانطور که پیش‌بینی کرده بودیم، احتمالا کدهای لازم برای پشتیبانی از پلی‌استیشن ۵ و سخت‌افزار آن و حالت ۶۰ فریم، از همان ابتدا روی بازی وجود داشته‌اند. سونی از چند ماه پیش از عرضه‌ی گوست آو سوشیما، بازی‌سازان را مجبور کرد تا مطمئن شوند هر بازی جدیدی که برای پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌کنند، به صورت پیش‌فرض از سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ پشتیبانی کند. ممکن است حتی لست آو آس ۲ هم روی پلی‌استیشن ۵ قابلیت‌های تازه‌ای ارایه دهد؛ البته که هیچ حرفی رسما زده نشده.

یکی دو روز آینده،آپدیت جدیدی برای بازی Ghost of Tsushima منتشر می‌شود که به صورت رایگان یک بخش آنلاین چند نفره به بازی اضافه می‌کند. آیتم‌های جدید و حالت نیو گیم پلاس هم در قالب این آپدیت به بازی اضافه خواهند شد.

بازی Ghost of Tsushima به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شده.

