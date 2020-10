تماشا کنید؛ تریلری داستانی از Sackboy: A Big Adventure

فقط یک ماه تا از راه رسیدن نسخه‌ی جدید Sackboy تحت عنوان A Big Adventure باقی مانده و اکنون می‌توانیم با تماشای این ویدئوی قسمت‌هایی از داستان را مشاهده کنیم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، داستان شامل تقابل Sackboy و شخصیت منفی اصلی به نام Vex می‌شود که دوست Sackboy را دزدیده است. در طول ماجراجویی‌ها Sackboy به قسمت‌های مختلف Craftworld پا گذاشته و با شخصیت‌های شرور دیگری رو در رو می‌شود. در این ویدئو قسمت‌های متفاوتی از جهان بازی را در کنار سیستم پلتفرمینگ مشاهده می‌کنید. همانطور که در تریلرهای قبلی نیز روی آن تأکید شده بود، در حین گشت و گذار در محیط‌های مختلف قدرت‌های گوناگونی به دست خواهید آورد. علاوه بر این، در این نمایش تکه‌هایی از حالت co-op را که هم به صورت آفلاین قابل تجربه است و هم آنلاین نیز می‌بینیم. تریلر در ادامه برایتان آماده شده است؛

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

نمایش به صورت تمام صفحه

عنوان Sackboy: A Big Adventure اولین بار طی مراسم Future of Gaming برند PlayStation در ماه ژوئن معرفی شد. به همراه این معرفی، شاهد عناوین بزرگ دیگری از جمله Spider-Man: Miles Morales، Ratchet and Clank: Rift Apart و Horizon Forbidden West نیز بودیم. کمی بعد از این نمایش، PlayStation اعلام کرد نسل نهم از سخت‌افزارهای خود را در 22 آبان ماه و با دو نسخه‌ی تمام دیجیتال به قیمت $399.99 و معمولی $499.99 آغاز می‌کند.

در نهایت، PlayStation یک ویدئوی جدید از Sackboy: A Big Adventure منتشر کرده که گیمرها را با قسمت‌هایی از ساخته‌ی Sumo Digital آشنا می‌کند. در همین تریلر، مشخص شد که قرار است یک نسخه‌ی ویژه هم داشته باشیم که شامل لباس‌ها، یک آرت بوک و عروسک Sackboy می‌شود. مثل Spider-Man: Miles Morales و Horizon Forbidden West، جدیدترین نسخه‌ی Sackboy برای Sackboy هم عرضه می‌شود. در این بازی‌ها، بدون نیاز به هزینه‌ی اضافه می‌توانید به نسخه‌ ارتقاء یافته‌ی PS5 دسترسی پیدا کنید.

A Big Adventure همزمان با عرضه‌ی PS5 و به عنوان یک launch title در 22 آبان منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame