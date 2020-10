تماشا کنید: ویدئویی جدید درمورد سرعت بارگزاری و قابلیت Quick Resume کنسول Xbox Series X در فضای مجازی قرار گرفت

صحبت‌های تازه‌ای درمورد تحسین برانگیز بودن Series X در فاضی مجازی پخش شده که به ستایش quick resume و سرعت بارگزاری می‌پردازد.

قبلاً هم در این مورد اظهار نظرهایی را داشتیم و اکنون Alanah Pearce، از اعضای سابق IGN در یک ویدئوی جدید به تحسین سرعت سخت‌افزار جدید پرداخته است. در این ویدئو سرعت بارگزاری فوق العاده‌ی چندین عنوان Xbox One و Xbox 360 از جمله Ori and the Will of the Wisps، Fable Anniversary، Control و Crackdown 3 نمایش داده می‌شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، در این نمایش، می‌توانیم Pearce را درحال تلاش برای به چشم آوردن Halo: The Master Chief Collection، Forza Horizon 4 و Gears 5 هم ببینیم، اگرچه به نظر این عناوین هنوز برای the Xbox Series X|S سازگار نیستند. البته، از آنجا که این کنسول‌ها هنوز عرضه نشدند و بخش محدودی از مطبوعات برای بررسی نسخه‌های مخصوصی دریافت کرده‌اند، تقریباً مطمئن هستیم که این بازی‌ها نیز تا زمان از راه رسیدن کنسول‌ها در ماه آینده حاضر می‌شوند. در واقع، توسعه‌دهنده‌ی Gears یعنی استودیوی The Coalition به روز رسانی جدیدی برای Gears 5 تدارک دیده که ظاهراً بازی را برای Xbox Series X و S آماده می‌کند. ویدئو را در ادامه مشاهده می‌کنید؛

سرعت‌های بارگزاری برای بازی‌های نسل فعلی و قبلی روی Xbox Series X فوق العاده هستند. مدت زمان بالا آمدن عنوان Control حدود 41 ثانیه طول کشیده. قابلیت Quick resuming برای Ori and the Will of the Wisps فقط 8 ثانیه زمان برده و همین رقم برای Fable Anniversary و Crackdown 3 تست شده. همانطور که توسط Pearce گفته شد، جالب است که قابلیت Quick Resume بعد از این که کنسول را دوباره روشن می‌کنید نیز کار می‌کند.

در آخر، اعداد و ارقام منتشر شده که توسط این YouTuber اشتراک گذاری شده می‌بینید؛

هشت ثانیه برای Quick Resume عنوان Ori. 34 ثانیه برای بارگزاری اولیه‌ی Fable. 14 ثانیه برای ادامه دادن Fable. 41 ثانیه برای بوت شدن Control. 12 ثانیه برای ادامه دادن Control. 8 ثانیه برای باز کردن دوباره Ori بعد از Control. 8 ثانیه برای quick resume بازی Fable بعد از Ori. 8 ثانیه برای ویژگی quick resume بازی Crackdown بعد از Fable.

هر دو کنسول Xbox Series X و Series S در 20 آبان ماه به صورت جهانی منتشر خواهند شد.

منبع متن: pardisgame