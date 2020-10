فضای مورد نیاز برای نصب و اجرای جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی، مدت‌هاست که حسابی دردسرساز شده. مدیر تولید بازی Call of Duty: Modern Warfare رسما اعلام کرده که در آپدیت بعدی بازی برای کامپیوتر، قابلیت پاک کردن جداگانه‌ی بخش‌های بازی فراهم خواهد شد.

این خبر را «پاول هیل»، مدیر تولید بازی مدرن وارفر در استودیوی اینفینیتی وارد اعلام کرده است. طبق گفته‌ی او، پس از آپدیت بعدی بازی (که احتمالا فردا منتشر خواهد شد)، بازی‌کننده‌های نسخه‌ی کامپیوتر این امکان را دارند تا بخش‌های مختلف بازی را بر حسب نیاز نگه دارند و آن‌هایی که نمی‌خواهند را پاک کنند.

ظاهرا بخش‌هایی که پس از این آپدیت امکان پاک کردن آن‌ها وجود دارد، بخش‌های داستانی و Spec-Ops (همان حالت چند نفره‌ی همکاری) بازی هستند.

مدرن وارفر همان روز اول عرضه ۱۷۵ گیگابایت فضا اشغال کرده بود؛ حجمی که با هر آپدیت بزرگتر و بزرگتر شده است. در حال حاضر، مدرن وارفر (به همراه وارزون) فضایی حدود ۲۵۰ گیگابایت از حافظه‌ی کامپیوترها یا کنسول‌های افراد را اشغال می‌کند.

قابلیت پاک کردن بخش‌های بازی به صورت جداگانه روی کنسول وجود دارد؛ البته به شرطی که مدرن وارفر را روی پلی‌استیشن ۴ به صورت دیسکی نخریده باشید. نسخه‌ی دیجیتال بازی این امکان را به بازی‌کننده‌های کنسول می‌دهد تا بخش‌های مختلف را پاک کنند.

البته که اگر نسخه‌ی کامپیوتر هم شبیه به کنسول باشد، پاک کردن بخش داستانی چیزی حدود ۲۰ گیگابایت از حجم کلی بازی کم خواهد کرد و قرار نیست با تغییری بزرگ روبرو شویم.

بازی‌های ۲۰۰ گیگابایتی، که خوشبختانه فعلا به نسخه‌های اخیر کال آو دیوتی محدود شده‌اند، احتمالا به مشکلی بزرگ در نسل جدید بازی‌های ویدیویی تبدیل خواهند شد. کنسول‌های نسل بعد مشخصا به جای هارد دیسک از حافظه‌های اس‌اس‌دی استفاده می‌کنند و فضای محدودی ارایه می‌دهند و فضای اس‌اس‌دی هم (که احتمالا به الزامی حتی در بازی‌های کامپیوتر تبدیل خواهد شد) ارزان نیست.

حجم دستینی ۲ هم چند وقتی است که به ۱۵۰ گیگابایت رسیده، اما قرار است در آپدیت بزرگ بعدی و با حذف تعدادی از بخش‌های بازی (که توسط کمتر از ۵ درصد بازی‌کننده‌ها استفاده می‌شدند)، حجم بازی به ۵۰ تا ۶۰ گیگابایت کاهش پیدا کند.

می‌دانیم که برای شماره‌ی جدید کال آو دیوتی یعنی Black Ops Cold War چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، اما امیدواریم سازندگان این مجموعه بازی‌ها با توجه به فضای محدود کنسول‌های نسل بعد و مشکل همیشگی دانلود آپدیت‌های ۲۰ تا ۳۰ گیگابایتی، فکری به حال نسخه‌های آینده‌ی بازی‌های خود کنند.

