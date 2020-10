به گزارش پردیس‌گیم، به زودی شاهد عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد خواهیم بود، موضوعی که غیرمعمول نیست. حتی با وجود شرایط همه‌گیری جهانی و اوضاع نامساعد. اما چیزی که غیر معمول و عجیب است سیاست دو گانه‌ی مایکروسافت در قبال نسل بعد می‌باشد. آن‌ها از یک طرف Xbox Series X را دارند که یک کنسول فوق‌العاده قدرتمند است و از طرفی دیگر Xbox Series S را نیز دارند که کنسول رده پائین به شمار می‌رود و قرار است بازی‌های نسل بعدی را با کیفیت پائین‌تر اجرا کند. حداقل روی کاغذ که چنین می‌گویند. از نگاه تئوری این باید حرکت فوق‌العاده‌ای برای مایکروسافت می‌بود که ورق را به نفع آن‌ها برگرداند، مخصوصاً با توجه به برچسب قیمتی خوبی که سری اس خورده است. اما برخی از بزرگان نگرانی‌هایی دارند و برخی دیگر نیز اندکی خوشبین‌تر هستند. حال یک بازی‌ساز بزرگ دیگر نیز درباره‌ی این سیاست و استراتژی دوگانه مایکروسافت اظهارنظر کرده است و نگرانی‌هایی دارد.

مدیرعامل کوانتیک دریم، جناب دیوید کیج که سابقه‌ی کار بر روی عناوینی چون Heavy Rain, Detroit Became Human و Beyond: Two Souls را دارد، از این سیاست دوگانه‌ی مایکروسافت ابراز نگرانی کرد و عنوان کرد که این موضوع می‌تواند موجب سردرگمی هم در سمت مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان شود. با این‌که ایشان از هدف این کار آگاه است، اما مطمئن نیست که شرایط طبق برنامه پیش برود.

"وقتی یک تولیدکننده دو کنسول با دو سخت‌افزار متفاوت را عرضه می‌کند، به احتمال زیاد اغلب توسعه‌دهندگان سمت کنسول ضعیف‌تر را می‌گیرند تا مجبور نباشند دو نسخه‌ی متفاوت از یک بازی را بسازند. من باید اعتراف کنم که طرفدار این شرایط نیستم. من فکر می‌کنم که این شرایط گیج‌کننده است، هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای توسعه‌دهندگان بازی، البته من دلیل تجاری پشت این قضیه را درک می‌کنم (اختلاف 200 دلاری قیمت) اما باز هم این شرایط سؤال برانگیز است."

این اتفاق جدیدی در حوزه‌ی کنسول‌های بازی است و ما پیش از این شرایط مشابهی را نداشته‌ایم. بنابراین باید منتظر بمانیم تا هر دو کنسول سری ایکس و سری اس عرضه شوند و بعد نتیجه‌گیری کنیم که شرایط به چه گونه‌ای رقم خواهد خورد. هر دوی این کنسول‌ها در تاریخ 20 آبان‌ماه راهی قفسه‌ها خواهند شد.

منبع متن: pardisgame