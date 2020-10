سیستم لازم برای اجرای Watch Dogs: Legion اعلام شد

یوبی‌سافت سیستم مورد نیاز برای اجرای جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های Watch Dogs را مشخص کرده است. این طور که به نظر می‌رسد، برای اجرای Watch Dogs: Legion روی بالاترین درجه‌های کیفیت و شبیه به آنچه که در تریلرها از بازی دیده‌ایم، به سیستمی بسیار قوی نیاز خواهیم داشت.

اولین بار نیست که یوبی‌سافت مشخصات لازم برای اجرای این بازی را اعلام می‌کند و آنچه در ادامه می‌بینید، نسخه‌ی بروزرسانی شده و نهایی سیستم مورد نیاز برای اجرای Watch Dogs: Legion است. در مقایسه با نسخه‌ی قبلی، اساسا یک سطح به کارت‌های گرافیکی مورد نیاز اضافه شده است. در حالی که پیش از این حداقل کارت گرافیک GTX 960 اعلام شده بود، در نسخه‌ی جدید با GTX 970 به عنوان حداقل سخت‌افزار مورد نیاز مواجه شده‌ایم.

تریلر معرفی گیم‌پلی Watch Dogs: Legion

از طرف دیگر، کارت گرافیک RTX 2080 Ti هم پیش از این به به عنوان کارت گرافیک مورد نیاز برای اجرای بازی با بالاترین درجه‌ی ری تریسینگ اعلام شده بود، اما در نسخه‌ی جدید این کارت حذف و RTX 3080 جایگزین آن شده است.

خوشبختانه، یوبی‌سافت اکثر حالت‌های مختلف را به صورت جداگانه در نظر گرفته و سخت‌افزار مشخص آن حالت را اعلام کرده است و وضوح تصویرهای مختلف چه با ری تریسینگ و چه بدون ری تریسینگ مشخص شده‌اند.

نکته‌ای که اعلام نشده، نرخ فریم اجرای بازی در این حالت‌هاست و ما با توجه به آنچه می‌بینیم، احتمال می‌دیهم که یوبی‌سافت منظورش اجرای بازی با سرعت ۳۰ فریم بوده است.

خوشبختانه بازی از قابلیت DLSS کارت‌های سری RTX انویدیا پشتیبانی می‌کند که می‌تواند بدون افت کیفیت تصویر، وضعیت اجرای بازی را بعضا تا صد درصد بهبود بخشد. اساسا به‌خاطر همین قابلیت DLSS است که می‌توانیم بازی را با وضوح تصویر ۴K و بالاترین درجه‌ی ری تریسینگ اجرا کنیم.

حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی با وضوح تصویر فول اچ‌دی و کیفیت پایین از این قرار است:

پردازنده: اینتل Core i5-4660 یا AMD Ryzen 5 1400

کارت گرافیک: انویدیا GeForce GTX 970 یا AMD Radeon R9 290X

حافظه‌ی رم: ۸ گیگابایت

فضای مورد نیاز: ۴۵ گیگابایت

سیستم پیشنهادی برای اجرای بازی با وضوح تصویر فول‌ اچ‌دی و کیفیت بالا:

پردازنده: اینتل Core i7-4790 یا AMD Ryzen 5 1600

کارت گرافیک: انویدیا GeForce GTX 1060 یا AMD Radeon RX 480

می‌توانید در تصویری که بالا قرار داده شده تمام حالت‌های مختلف برای اجرای بازی را ببینید و سیستم خود را با توجه به آن بسنجید.

بازی Watch Dogs: Legion در روز ۲۹ اکتبر روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد و همزمان با عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد هم برای خرید روی آن‌ها موجود خواهد بود.

