استودیوی بازی‌سازی «رافین گیمز» (Ruffian Games) توسط شرکت راک‌استار گیمز خریداری شده و از این پس به عنوان «راک‌استار داندی» (Rockstar Dundee) شناخته خواهد شد. مهم‌ترین ساخته‌ی استودیوی رافین گیمز شماره‌ی دوم مجموعه بازی‌های «کرک‌داون» است.

پیوستن رافین گیمز به لیست استودیوهای زیرمجموعه‌ی راک‌استار، موضوعی است که نه در پی اعلام رسمی راک‌استار یا تیک-تو، بلکه توسط طرفداران کشف شده است. هفته‌ی گذشته، طرفداران با بررسی سازمان ثبت شرکت‌های انگلستان متوجه شدند که استودیوی رافین گیمز به راک‌استار داندی تغییر نام داده شده است.

یک ماه پیش هم کاربری در توییتر نام Rockstar Dundee را در وب‌سایت راک‌استار گیمز مشاهده کرده بود، اما در آن زمان اطلاعاتی از اینکه این استودیو همان رافین گیمز است، نداشتیم.

استودیوی رافین گیمز، سال گذشته در یک آگهی برای جذب نیرو اشاره کرده بود که مشغول همکاری با راک‌استار گیمز برای ساخت بازی‌های جدید هستند.

رافین گیمز به غیر از ساخت کرک‌داون ۲ برای مایکروسافت، هم‌چنین با آن‌ها در ساخت مجموعه‌ی Halo: The Masterchief Collection همکاری کرده است.

جالب‌ترین نکته‌ی این خبر اینجاست:

شرکت بازی‌سازی DMA Design در شهر داندی اسکاتلند تاسیس شده بود. این استودیو جی‌تی‌ای ۱ و ۲ و ۳ را با تهیه کنندگی راک‌استار گیمز ساخت.

سپس، راک‌استار گیمز استودیوی DMA Design را خرید و ضمن تغییر نام آن‌ها به راک‌استار نورث، این استودیو را به پایتخت اسکاتلند یعنی ادینبرو منتقل کرد.

جمعیتی از بچه‌های راک‌استار نورث، این استودیو را ترک و استودیویی به اسم Realtime Worlds تاسیس کردند. آن‌ها کرک‌داون ۱ را ساختند.

در ادامه، جمعیتی از اعضای Realtime Worlds این استودیو را ترک کردند و رافین گیمز را تشکیل دادند. آن‌ها کرک‌داون ۲ را ساختند.

نهایتا، راک‌استار استودیوی رافین گیمز را خرید و آن‌ها را راک‌استار داندی نام‌گذاری کرد.

تصور نکنید که راک‌استار استودیوی رافین گیمز را خریده تا بازی جدید بسازد؛ احتمالا تنها خروجی راک‌استار در نسل بعد، چیزی نباشد مگر نسخه‌ی PS5 و Xbox Series X جی‌تی‌ای ۵.

منبع: thegamer

The post راک‌استار گیمز استودیوی سازنده‌ی Crackdown 2 را خرید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala