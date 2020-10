سری دوم عناوین ماه اکتبر سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه و کیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید)

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Xbox Wire ساعاتی پیش Xbox لیست شامل اسامی سری دوم عناوینی که قرار است تا در اواسط ماه اکتبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند را رونمایی کرده و اسامی آن‌ها را با طرفداران و مشترکان سرویس Xbox Game Pass به اشتراک گذاشته است.

5 عدد از عناوین ذکر شده در پایین که قرار است تا در اواسط ماه اکتبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One، پلتفرم PC و همچنین به سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud در دسترس مشترکان سرویس Xbox Game Pass قرار خواهند گرفت و قابل بازی خواهند شد، یک عدد از آنها نیز 6 روز پس از آن یعنی در تاریخ 21 اکتبر 2020 که مصادف است با 30ام مهر ماهِ سال 1399 بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد شد و 2 عنوان نهایی از لیست سری دوم عناوینی که قرار است تا در اواسط ماه اکتبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند نیز در تاریخ 22 اکتبر 2020 که مصادف است با 1ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One در دسترس قرار خواهند گرفت و قابل بازی خواهند شد. از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد و همچنین به تازگی نیز سرویس استریمینگ و شبکه‌ی ابری‌اش یعنی xCloud را برای متشرکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate در دسترس قرار داده است برخی از عناوین زیر به سرویس Xbox Game Pass پلتفرم PC و همچنین سرویس استریمینگ و شبکه‌ی ابری Xbox یعنی xCloud تعلق دارند.

لیست شامل اسامی سری دوم عناوینی که قرار است تا در اواسط ماه اکتبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

- Age of Empires III: Definitive Edition (این عنوان در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود) (نکته: از آنجایی که عنوان Age of Empires III: Definitive Edition توسط استودیوهای داخلی شرکت Microsoft و Xbox ساخته شده است و همچنین به وظیفه‌ی انتشار آن نیز بر عهده‌ی خود شرکت Microsoft می‌باشد این عنوان از عناوین انحصاری Xbox Game Studios به شمار رفته و برای همیشه بر روی سرویس Xbox Game Pass باقی خواهد ماند و هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

- Heave Ho (این عنوان در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

- Katana Zero (این عنوان در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One، پلتفرم PC و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد)

- Tales of Vesperia: Definitive Edition (این عنوان در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و همچنین نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

- The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (این عنوان در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

- ScourgeBringer (این عنوان در تاریخ 21 اکتبر 2020 که مصادف است با 30ام مهر ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل بازی خواهد شد)

- Cricket 19 (این عنوان در تاریخ 22 اکتبر 2020 که مصادف است با 1ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل بازی خواهد شد)

- Supraland (این عنوان در تاریخ 22 اکتبر 2020 که مصادف است با 1ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل بازی خواهد شد)

نظر شما در رابطه با سری دوم عناوینی که قرار است تا در اواسط ماه اکتبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند چیست؟ شما بیشتر از همه در انتظار کدام یک از این عناوین هستید تا پس از اضافه شدنشان به سرویس Xbox Game Pass به تجربه کردن‌شان بپردازید؟ نظرات خود را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید...

منبع متن: pardisgame