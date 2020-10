مجموعا 12 عنوان در اواسط و اواخر ماه اکتبر سرویس Xbox Game Pass را ترک خواهند کرد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Xbox Wire ساعاتی پیش Xbox لیستی شامل اسامی عناوینی که قرار است تا در اواسط و اواخر ماه اکتبر از روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass حذف شده و از آن خارج شوند را به اشتراک گذاشته است که این لیست مجموعا شامل 12 عنوان می‌شود؛ از همان ابتدای معرفی سرویس Xbox Game Pass قرار نبود که عناوین بر روی سرویس Xbox Game Pass برای همیشه در دسترس باشند و حذف شدن آنها از روی سرویس Xbox Game Pass از همان اول اعلام شده و اجتناب ناپذیر بود...

Xbox زمان دقیق حذف شدن 5 عدد از این عناوین از روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass را وسط ماه اکتبر یعنی در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا اعلام کرده و زمان دقیق حذف شدن 7 عدد از این عناوین از روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass را آخر ماه اکتبر یعنی در تاریخ 30 اکتبر 2020 که مصادف است با 9ام آبان ماهِ سال 1399 اعلام کرده است پس اگر قصد دارید تا پیش از حذف شدن این 12 عنوان از روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass آنها را تجربه کنید و یا به اتمام برسانید و یا آنها را خریداری کنید (مشترکان سرویس Xbox Game Pass برای خرید عناوین درون این سرویس مشمول 20 درصد تخفیف خواهند شد) بهتر است هر چه سریعتر دست به کار شوید (همان طور که قبلا Xbox این موضوع را به اثبات رسانده است حذف شدن یک عنوان از روی سرویس Xbox Game Pass به معنای پایان یافتن کار آن عنوان با سرویس Xbox Game Pass نیست و احتمال بازگشت مجدد آن عنوان به سرویس Xbox Game Pass وجود دارد، پس در صورت از دست دادن فرصت تجربه‌ی عنوان مورد علاقه‌ی خود بر روی سرویس Xbox Game Pass ناامید نشده و در انتظار بازگشت مجدد آن عنوان به سرویس Xbox Game Pass بمانید). از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد بخش آخر عناوین زیر به نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass تعلق دارد.

لیست اسامی عناوینی که قرار است تا در وسط ماه اکتبر یعنی در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا از روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass حذف شده و از آن خارج شوند به شرح زیر است:

- Metro 2033 Redux

- Felix the Reaper

- Minit

لیست اسامی عناوینی که قرار است تا در وسط ماه اکتبر یعنی در تاریخ 15 اکتبر 2020 که مصادف است با 24ام مهر ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا از روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass حذف شده و از آن خارج شوند به شرح زیر است:

- Saints Row IV Re Elected

- State of Mind

- Metro 2033 Redux

- Felix the Reaper

- Minit

لیست اسامی عناوینی که قرار است تا در آخر ماه اکتبر یعنی در تاریخ 30 اکتبر 2020 که مصادف است با 9ام آبان ماهِ سال 1399 از روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass حذف شده و از آن خارج شوند به شرح زیر است:

- After Party

- LEGO Star Wars III

- Rise & Shine

- Tacoma

- The Lord of the Rings: Adventure Card Game

لیست اسامی عناوینی که قرار است تا در آخر ماه اکتبر یعنی در تاریخ 30 اکتبر 2020 که مصادف است با 9ام آبان ماهِ سال 1399 از روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass حذف شده و از آن خارج شوند به شرح زیر است:

- Tacoma

- The Lord of the Rings: Adventure Card Game

- The Red Strings Club

نظر شما در رابطه با حذف شدن و خارج شدن این 12 عنوان در اواسط و اواخر ماه اکتبر از روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass چیست؟ آیا شما در حال تجربه‌ی یک و یا چند عدد از این عناوین بر روی سرویس Xbox Game Pass هستید؟ نظرات خود را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید...

منبع متن: pardisgame