کیفیت اجرایی بازی Yakuza: Like a Dragon بر روی Xbox Series S

به گزارش پردیس‌گیم، از همان ابتدای معرفی مایکروسافت اعلام کرده بود که Xbox Series S نرخ فریم را بر وضوح تصویر (رزولوشن) ترجیح داده است. طبیعتاً با توجه به برچسب قیمتی این کنسول، این هدف‌گذاری منطقی بود. به خودی خود این موضوع به این معناست که اختلاف زیادی بین کیفیت تصویر Xbox Series X با Xbox Series S را شاهد خواهیم بود.

سگا به تازگی اطلاعات زیادی در خصوص کیفیت اجرایی بازی Yakuza: Like a Dragon به اشتراک گذاشته است. با توجه به این اطلاعات اختلاف اجرایی بین سری ایکس و سری اس بسیار چشمگیر است. بازی مذکور بر روی سری ایکس دارای 3 حالت می‌باشد. 4K/30 با بالاترین کیفیت، حالت نرخ فریم حداکثری که نرخ فریم بالایی را ارائه می‌دهد ولی کیفیت بصری بازی را قربانی می‌کند، و در نهایت حالت اجرایی نرمال که ضمن حفظ کیفیت مطلوب نرخ فریم 60 را ارائه می‌دهد. در سمت دیگر کیفیت اجرایی بازی بر روی سری اس بدین شرح است: 1440p و 30 فریم، 900p و 60 فریم.

وضوح تصویر 900p بدون شک آب سردی است برای افرادی که می‌خواهند تجربه‌ی نسل بعدی از بازی‌ها را داشته باشند، این کیفیت تصویر طبیعتاً مطلوب نیست. البته از طرفی چنانچه عملکرد کلی بازی خوب باشد شاید افرادی از این وضعیت رضایتمندی کافی را داشته باشند.

بازی Yakuza: Like a Dragon در روز عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد مایکروسافت راهی قفسه‌ها خواهد شد، یعنی 20 آبان‌ماه. شایان ذکر است که بازی علاوه بر Xbox Series X و Xbox Series S، بر روی Xbox One, PS4, PC و گوگل استادیا نیز عرضه خواهد شد. همچنین اندکی بعد بر روی کنسول PS5 نیز منتشر می‌شود. در نهایت این‌که بازی از قابلیت انتقال فایل ذخیره‌ (save) از PS4 به PS5 پشتیبانی نخواهد کرد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ این کیفیت اجرایی را مطلوب می‌دانید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

