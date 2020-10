حدود یک ماه دیگر تا عرضه‌ی رسمی کنسول پلی‌استیشن ۵ و طبیعتاً انتشار بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales باقی‌مانده است. تاکنون کم‌وبیش اطلاعات و نمایش‌هایی را از این اثر مشاهده کرده‌ایم اما اکنون به لطف گیم ‌اینفورمر، اطلاعات جدیدی از ساخته‌ی جدید «اینسامنیاک گیمز» منتشر شده است.

ازآنجایی‌که به عرضه‌ی بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales نزدیک‌ شده‌ایم، مجله‌ی گیم ‌اینفورمر، کاور اصلی شماره ۳۳۰ خود را به این بازی اختصاص داده و پیش‌نمایش و اطلاعات تازه و زیادی را از آن منتشر کرده است؛ اطلاعاتی که می‌تواند برای طرفداران مرد عنکبوتی بسیار هیجان‌انگیز باشد. در این مجله، مطلبی ۱۵ صفحه‌ای از بازی «مرد عنکبوتی: مایلز مورالز» گنجانده شده که شامل اطلاعاتی نظیر جزییات افتتاحیه‌ی بازی، قدرت‌های مایلز، جهان بازی، درخت مهارتی نو، لباس‌های جدید و … است. همچنین آن‌ها با برخی از سازندگان این اثر مصاحبه‌هایی داشته‌اند تا بعضی‌ از تفاوت‌های دو نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ را برای مخاطب مشخص کنند. علاوه بر این قرار است گیم اینفورمر در طول این ماه اطلاعات و نمایش‌های جدیدی از بازی را منتشر کند.

جزییات داستانی (ممکن است اطلاعاتی ریزی از زمینه‌های داستانی بازی برایتان فاش شود):

پیتر در بازی با مایلز ارتباط دارد و به‌نوعی نقش مرشد او را ایفا می‌کند.

علاوه بر داستان مایلز مورالز، این قسمت داستان پیتر پارکر را هم کمی پیش می‌برد. با این حال، مایلز مورالز تنها شخصیت قابل بازی در این قسمت است.

وقایع بازی یک سال پس از نسخه‌ی قبل رخ می‌دهد و در این قسمت مایلز ۱۷ ساله است.

هم شخصیت‌های جدید و هم شخصیت‌های آشنایی را در این نسخه مشاهده خواهیم کرد.

هرچند داستان بازی کمی کوتاه‌تر است اما دنباله‌ای برای نسخه‌ی قبل به‌حساب می‌آید و برای آینده‌ی سری زمینه‌سازی می‌کند. به گفته اینسامنیاک گیمز، داستان این نسخه، یک روایت فرعی نخواهد بود.

جزییات مبارزات بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales:

نگه‌داشتن L1 حالت ونوم را برای مایلز فعال می‌کند. این حالت ویژگی جدیدی را برای مایلز به همراه می‌آورد و با فعال‌سازی‌اش، هر کدام از دکمه‌های اصلی دسته (مربع، مثلث، دایره و ضربدر) کارکردی جدید به خود می‌گیرند.

قابلیت ونوم، نامحدود نیست و نمی‌توان همواره از آن استفاده کرد. بااین‌وجود، ضربه‌ها در این حالت می‌توانند دشمنان را گیج کنند و البته اثر سهمگین‌تری دارند.

مایلز همچون پیتر ابزار مخصوص به خودش را دارد که شما در بازی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید و با آن دشمنان را از پای درآورید.

علاوه بر حالت مخفی‌کاری عادی، در این نسخه می‌توانید از روی سقف یا دیوارها هم به‌صورت مخفیانه دشمن را از پای درآورید که در نسخه‌ی اصلی این‌گونه نبود.

در صورت لو رفتن، می‌توانید برای مدت کوتاهی از حالت استتار استفاده کنید و از دید دشمن دور بمانید. البته بعضی از دشمنان، در حالت استتار هم شما را تشخیص خواهند داد.

جهان بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

تمام منهتن در بازی وجود دارد اما تمرکز بیش‌تری روی منطقه‌ی هارلم که محل زندگی مایلز است، صورت گرفته است. همچون نسخه‌ی قبل، نیویورک به ناحیه‌های مختلفی تقسیم شده. محیط بازی سراسر از فعالیت‌هایی است که می‌توانید انجام دهید. تعدادی از مأموریت‌ها و فعالیت‌های نسخه‌ی قبل در این نسخه هم وجود دارد اما فعالیت‌های جدید و تازه‌ای هم به بازی اضافه شده است. از آنجا که شخصیت این قسمت پیتر پارکر نیست، شاهد مأموریت‌های پازل‌های آزمایشگاه نخواهیم بود.

با پایان این مأموریت‌ها می‌توانید بعضی از لباس‌های جدید را به‌عنوان پاداش دریافت کنید.

سایر جزییات:

بازی از ویژگی‌های خاص دسته‌ی دوال‌سنس در کنسول پلی‌استیشن ۵ بهره خواهد برد.

حس پرواز بر فراز شهر با مایلز نسبت به پیتر کمی متفاوت است.

ویژگی‌های جدیدی به حالت عکاسی بازی ضافه شده است.

یکی از علاقه‌مندی‌های مایلز، موسیقی است. به همین خاطر بعضی از فعالیت‌های جمع‌کردنی بازی مربوط به موسیقی می‌شود. البته خارج از این فعالیت‌ها، موسیقی‌های اورجینال و همین‌طور لایسنس شده‌ی افرادی همچون Kid Cudi و Jaden Smith در بازی وجود دارد.

دشمنان معرفی‌نشده در بازی وجود خواهند داشت.

صحنه‌های سینمایی بازی حتی از نسخه‌ی قبلی هم بزرگ‌تر خواهند بود.

جزییات گرافیکی نسخه پلی‌‌استیشن ۵:

یکی از حالت‌های گرافیکی بازی در پلی‌استیشن ۵ (حالت Performance Mode)، از رزولوشن ۴K (داینامیک) و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند. حالت گرافیکی دیگر بازی، از رزولوشن ۴K و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند که البته در این حالت دوم، ویژگی گرافیکی ری تریسینگ و چند ویژگی گرافیکی دیگر هم فعال خواهد بود. بازی حتی در هنگام «فست تراول» هم لودینگ نخواهد داشت و تقریباً زمان آن آنی است که پیشرفت زیادی به‌حساب می‌آید. همچنین انیمشین‌های شخصیت‌های درون بازی هم نسبت به نسخه‌ی اصلی بهتر شده است.

۷ دقیقه گیم‌پلی Spider-Man: Miles Morales

علاوه بر این جزییات که به بخشی از آن اشاره شد، گیم‌ اینفورمر، تصاویر و تریلرهای جدید از بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales را منتشر کرده است که هم نشان‌دهنده‌ی گرافیک بسیار زیبا بازی هستند و هم این امید را به ما می‌دهد که گفته‌ی اینسامنیاک درست باشد و بازی در واقع نقش یک دنباله برای نسخه‌ی قبلی را ایفا کند. حتی به گفته اینسامنیاک مدت‌زمان بازی فقط کمی کوتاه‌تر از نسخه‌ی اصلی است. در تریلر جدیدی که از بازی منتشر شده، می‌توانید بخش کوتاهی از نبرد مایلز مورالز و پیتر پارکر را با یکی از دشمنان مرد عنکبوتی مشاهده کنید. این مبارزه مربوط به اوایل بازی است و سکانس‌های آغازین آن است.

بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ در آمریکا و ژاپن و ۲۹ آبان در اروپا و دیگر نقاط جهان برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد.

منبع متن: digikala