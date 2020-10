طرفداران بازی The Warriors یک بازسازی از راکستار طلب دارند

به گزارش پردیس‌گیم، راکستار تورنتو در سال 2005، یک بازی منحصر به فرد و بکر به نام The Warriors را روانه‌ی بازار کرد، عنوانی اقتباسی از فیلمی به همین نام که محصول 1979 می‌باشد.

امروز 15 سال از زمان عرضه‌ی این عنوان بکر بر روی پلی‌استیشن 2 و ایکس‌باکس اورجینال می‌گذرد و طرفداران بازی یک کمپین به راه انداخته‌اند تا شاید راکستار این عنوان جالب توجه را برای کنسول‌های نسل بعد بازسازی کند. شاید اکثر بازی‌های اقتباسی از سینما کیفیت پائینی داشته باشند، اما این اثر از جمله معدود عناوین اقتباسی می‌باشد که کیفیت بالایی داشت و موفق به کسب مجموع امتیاز 84 از متاکریتیک شد. عنوانی در زیرسبک beat ‘em up که با صحنه‌های سینمایی خود طرفداران عناوین راکستار را به وجد آورد. این بازی توانست حس و حال فیلم اصلی را نیز به خوبی منتقل کند و با سبک منحصر به فرد خودش جدال دار و دسته‌های خلافکار را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده بود.

این بازی به قدری محبوب طرفداران است که پس از گذشت 15 سال تقاضای بازسازی را کرده‌اند. تقاضایی که با توجه به روند راکستار در سال‌های اخیر کمی بعید به نظر می‌رسد.

بازی The Warriors در سال 2005 برای پلی‌استیشن 2 و ایکس‌باکس اورجینال عرضه شد و 2 سال بعد نیز نسخه‌ی PSP بازی عرضه شد. در نهایت در سال 2016 بود که راکستار این بازی بکر را برای PS4 پورت کرد.

خب دوستان نظرتان چیست؟ این بازی را تجربه کرده‌اید؟ نظرتان چیست؟ امیدوار به بازسازی آن برای کنسول‌های نسل بعد هستید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame