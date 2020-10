مایکروسافت چند ماه پیش بعد از شایعات فراوانی که از مدت‌ها قبل به گوش می‌خورد، بالاخره تأیید کرد که علاوه بر ایکس باکس سری ایکس، در نسل نهم یک کنسول ضعیف‌تر و ارزان‌تر با نام ایکس باکس سری اس منتشر خواهد کرد؛ خبری که در آن زمان با واکنش‌های مختلفی مواجه شده بود.

هرچند دلایل این تصمیم از دیدگاه اقتصادی مشخص است، اما با معرفی کنسول عده‌ای احساس نگرانی کردند. اکنون «دیوید کیج»، کارگردان و نویسنده‌ی بازی‌های استودیوی کوانتیک دریم، در گفته‌های اخیر خود این رویکرد مایکروسافت را برای عرضه‌ی دو کنسول با سخت‌افزار مختلف، گیج‌کننده توصیف کرده است.

ایکس باکس سری اس به خاطر سخت‌افزار ضعیف‌ترش توانسته ۲۰۰ دلار از سری ایکس ارزان‌تر باشد؛ سخت‌افزاری که به‌جای تمرکز بر رزولوشن ۴K واقعی، روی رزولوشن ۱۴۴۰p و ۱۰۸۰p تمرکز دارد. پردازنده‌ی اصلی هر دو کنسول عملاً مشابه هستند اما تفاوت‌ سخت‌افزاری اصلی این دو کنسول به پردازنده‌ی گرافیکی (GPU) و رم ضعیف‌تر آن بازمی‌گردد. هرچند ایکس باکس سری اس دیسک درایو هم ندارد. همین موضوعات برای برخی از طرفداران یا سازندگان نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. البته بسیاری از سازندگان هم از این کنسول استقبال کرده‌اند. دیوید کیج یکی از آن توسعه‌دهندگانی است که به نظر می‌رسد در حال حاضر از ایده‌ی مایکروسافت خوشش نیامده است.

در جریان مصاحبه‌ی تازه‌ای کیج با سایت Wccftech، مؤسس استودیو کوانتیک دریم از محدودیت‌های احتمالی که کنسول ایکس باکس سری اس ممکن است در این نسل ایجاد کند، سخن گفته است. او در جریان این مصاحبه اعلام کرده که داشتن چند کنسول با سخت‌افزار مختلف چیزی مشابه فضای کاری ساخت بازی برای کامپیوترها را تداعی می‌کند؛ جایی که در آن کارت ‌گرافیک‌ها و پیکربندی‌های مختلف با ویژ‌گی‌های خاصشان، توسعه‌ی بازی را بیش‌تر پیچیده می‌کنند. او در ادامه‌ی حرف‌هایش می‌‌گوید که وقتی یک شرکت دو کنسول با سخت‌افزار مختلف را برای مخاطب ارائه می‌کند، احتمال بسیار قوی و محکمی وجود دارد که اغلب سازندگان تمرکز خود را روی سخت‌افزار ضعیف‌تر بگذارند تا اجرای بازی روی هیچ‌کدام از نسخه‌های مشکلی نداشته باشد و از ساخت دو نسخه‌ی مجزا و مناسب برای هر کدام جلوگیری کنند.

او در ادامه اعتراف می‌کند که از طرفداران بزرگ این تصمیم نیست و فکر می‌کند که چنین چیزی برای توسعه‌دهندگان گیج‌کننده خواهد بود. او حتی در صحبت‌هایش اشاره می‌کند که علاوه بر توسعه‌دهندگان، این قضیه می‌تواند برای بازیکنان هم گیج‌کننده شود. دیوید کیج اظهار می‌کند که دلایل اقتصادی پشت این تصمیم را می‌داند اما بااین‌وجود به نظر او این تصمیم پرسش‌برانگیز است.

پس از اینکه قرارداد همکاری سونی و کوانتیک دریم در سال ۲۰۱۹ به پایان رسید و دیوید کیج سه بازی انحصاری Heavy Rain، Beyond و Detroit را به‌صورت انحصاری برای کنسول‌های سونی و البته بعدها برای رایانه‌های شخصی منتشر کرد، اعلام شد که بازی بعدی این استودیو فرانسوی روی تمام پلتفرم‌ها عرضه خواهد بود. به همین خاطر، طبیعی است که دیوید کیج و گروهش باید برای پلتفرم‌های بیش‌تری بازی خود را بهینه و منتشر کنند. او در مصاحبه‌ی اخیرش درباره‌ی این موضوع گفته که ازآنجایی‌که کوانتیک دریم اکنون برای کامپیوترها و دیگر پلتفرم‌ها هم بازی خواهد ساخت، مقیاس و قدرت پلتفرم‌های مختلف را در نظر می‌گیرند تا بتوانند برجستگی‌های هر سخت‌افزاری را نشان دهند و بهترین عملکرد را به تصویر بکشند.

البته، دیوید کیج تنها توسعه‌دهنده‌ای نبوده که این قضیه را برای توسعه‌دهندگان گیج‌کننده یا دشوار دانسته است. در گذشته هم اکسل نایتینگ (Axel Gneiting)، برنامه‌نویس موتور پایه‌ی استودیو «اید سافتور» (که اکنون یکی از استودیوهای زیرمجموعه‌ی مایکروسافت است)، در توییتی از وضعیت رم (Ram) کنسول ایکس باکس سری اس ابراز نارضایتی کرده بود، البته او آن رشته‌توییت را مدتی بعد حذف کرد. همچنین ساسان سپهر، تهیه‌کننده فنی استودیو رمدی، هنگام اعلام خبر معرفی این کنسول اعلام کرد که به‌عنوان یک مخاطب عاشق این کنسول است اما به‌عنوان یک توسعه‌دهنده می‌تواند مشکلات و سختی‌هایی برای توسعه‌ی بازی در آن ببیند. البته، افرادی همچون گوین استوینز، طراح ارشد استودیو Team Blur Games، اظهار داشته که ایکس باکس سری اس، نسل بعد کنسول‌ها را عقب‌ نگه نمی‌دارد و مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.

در مصاحبه‌ی اخیر سایت The Verge با جیسون رونالد، طراح و مدیر تیم مهندسی ایکس باکس، رونالد اعلام کرده بود که با تحقیقات زیادی که انجام داده‌اند، یک بازی که در ایکس باکس سری ایکس با رزولوشن ۴K و با نرخ فریم ۶۰ اجرا شود، می‌تواند در کنسول ایکس باکس سری اس هم با رزولوشن ۱۴۴۰p و نرخ فریم ۶۰ اجرا شود.

در ماه گذشته هم جیم ‌رایان، مدیر پلی‌استیشن، بدون اشاره به کنسول مایکروسافت و در پاسخ به چرایی نبود نسخه‌ای از پلی‌استیشن ۵ با سخت‌افزار ضعیف‌تر اشاره کرده بود که سونی اعتقادی به عرضه‌ی یک سخت‌افزار ضعیف‌تر و ارزان‌تر ندارد.

کنسول ایکس باکس سری ایکس و سری اس در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ به ‌ترتیب با قیمت‌های ۵۰۰ و ۳۰۰ دلار در بازارهای جهانی عرضه خواهند شد.

