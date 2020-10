به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gamingbolt، جدیدترین عنوان از سری‌بازی بسیار محبوب Yakuza یعنی Yakuza: Like a Dragon قصد دارد تا یک تغییر گسترده را در این مجمو‌عه‌ی موفق ایجاد کند. با اتمام خط داستانی کازوما در بازی Yakuza 6: The Song of Life، اکنون این مجموعه با یک قهرمان جدید در Ichiban Kasuga، یک داستان جدید و در نهایت شخصیت‌های جدید، قصد دارد تا همچنان رو به جلو حرکت کرده و حتی به یک نقش‌آفرینی سبک نوبت محور تبدیل شود.

تغییر مهم‌تر دیگر اما انتقال منطقه‌ی بازی از Kamurocho -که به عنوان یکی از پایه‌های اصلی این مجموعه در طول سال‌ها بوده است- به منطقه جدید Yokohoma می‌باشد. البته که منطقه‌ی Kamurocho هنوز در این بازی حضور خواهد داشت، اما به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی بازی بر روی Yokohoma باشد. اخیراً توسعه‌دهنده استودیو Ryu Ga Gotoku در توییتر پیامی بر همین مبنا گذاشته‌است و اندازه تصاویر هر دو منطقه را با قرار دادن تصاویر از نقشه‌های کامل آن‌ها درون بازی و در کنار هم مقایسه کرد و نشان داد که Yokohoma به طور قابل توجهی از Kamurocho بزرگتر است. در توییت بعدی، آنها همچنین تأیید کردند که مقیاس هر دو تصویر بسیار نزدیک به واقعیت است و واقعاً Yokohoma بسیار بزرگتر از Kamurocho است.

طرفداران این مجموعه‌ی بزرگ و بسیار محبوب امیدوارند که جهان بزرگتر بازی همچنان پر شده از با شخصیت‌های جذاب و فعالیت‌های جانبی متنوع باشد، موردی که البته سری‌ عناوین Yakuza همیشه در انجام درست آن موفق بوده‌اند.

علاوه بر موارد گفته شده جدیدا مشخص شده که عنوان Yakuza: Like a Dragon در کنسول Xbox Series X به صورت 4K / 30 FPS یا 1400p / 60 FPS اجرا خواهد شد، در حالی که دارندگان کنسول Xbox Series S می‌توانند به صورت 1440p / 30 FPS یا 900p / 60 FPS به اجرای بازی بپردازند.

بازی موردانتظار Yakuza: Like a Dragon در تاریخ 10 نوامبر برای Xbox Series X / S ، Xbox One ، PS4 و PC منتشر می‌شود. همچنین این بازی برای PS5 در تاریخ 2 مارس 2021 منتشر خواهد شد.

