علاوه بر قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل حاضر، یکی از خوبی‌های کنسول‌های نسل آینده این است که تا به اکنون اعلام شده که بسیاری از بازی‌های این نسل در نسل بعد ارتقاهای گرافیکی رایگانی دریافت خواهند کرد که بازی را در آن کنسول‌ها بهینه‌ خواهند کرد. بازی Borderlands 3 یکی از این آثاری خواهد بود که با عرضه‌ی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ سری اس یک به‌روزرسانی گرافیکی رایگان دریافت خواهد کرد.

طبق اعلام رسمی شرکت ۲K Games، و استودیو «گیرباکس سافتور» ارتقای گرافیکی بازی Borderlands 3 در روز عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد هر دو شرکت مایکروسافت و سونی در دسترس طرفداران خواهد بود. به این ترتیب، این ارتقا گرافیکی در ۲۰ آبان برای ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و برای پلی‌استیشن ۵ در ۲۲ آبان در آمریکا، ژاپن، کانادا، مکزیک، استرالیا، نیوزلند و کره و در ۲۹ آبان در دیگر نقاط جهان منتشر خواهد شد.

تمامی افرادی که هم‌اکنون این بازی را تهیه کرده باشند یا بخواهند آن را بعداً بخرند، در کنسول‌های نسل بعد به‌صورت رایگان از این بهبودهای گرافیکی بهره‌مند خواهند شد. طبیعتاً اگر بازی را در این نسل روی کنسول پلی‌استیشن ۴ خریده‌اید، تنها ارتقا گرافیکی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ برای شما رایگان خواهد بود و همین امر برای ایکس باکس هم صدق می‌کند. مشخصاً نسخه‌ی فیزیکی بازی هم فقط در کنسول‌های دارای دیسک درایو قابل بازی خواهد بود.

طبق گفته‌ی ناشر بازی یعنی شرکت ۲K Games، بازی Borderlands 3 برای کنسول‌های نسل بعد کاملاً بهینه‌سازی شده و علاقه‌مندان می‌توانند آن را با گرافیک بهبود‌یافته‌تری مشاهده کنند. بر اساس بیانیه‌ی منتشرشده، بازی در هر دو کنسول ایکس باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ با رزولوشن ۴K و در حالت ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد. این تنظیمات در همه‌ی حالت‌های تک‌نفره و کوآپ آنلاین در دسترس طرفداران خواهد بود. همچنین تمام کنسول‌های نسل بعد در بخش چندنفره‌ی محلی از قابلیت اسپلیت اسکرین ۳ و ۴ نفره پشتیبانی خواهند کرد. علاوه‌ بر این، نسخه‌ی نسل بعدی بازی در بخش کوآپ آنلاین از حالت اسپلیت اسکرین عمودی ۲ نفره برخوردار خواهد بود. ویژگی اسپلیت اسکرین حالت کوآپ آنلاین با یک به‌روزرسانی‌ به ترتیب در تاریخ ۱۰ و ۱۲ نوامبر برای کنسول‌های ایکس باکس وان و پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد.

نقد و بررسی Borderlands 3

بازیکنانی که در کنسول‌های نسل هشتم وقت زیادی را با بازی Borderlands 3 سپری کرده‌اند، نباید نگرانی خاصی داشته باشند چراکه بر اساس بیانیه‌ی اعلام‌شده، سیو‌های شما به دو کنسول نسل نهمی مایکروسافت و سونی قابل‌انتقال خواهد بود و به‌راحتی می‌توانید روند قبلی بازی خود را روی کنسول‌های جدید ادامه دهید.

بازی Borderlands 3 هم‌اکنون برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه‌های شخصی و استیدیا در دسترس است.

The post آپدیت نسل بعد Borderlands 3 همزمان با PS5 و Xbox Series منتشر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala