در ماه سپتامبر به‌صورت رسمی اعلام شد که بازی Sniper Elite 4 برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. اکنون در جدید‌ترین اخبار منتشرشده از این بازی، تاریخ دقیق عرضه‌ی آن اعلام شده است.

استودیوی Rebellion، سازنده‌ی بازی Sniper Elite 4، بالاخره تاریخ عرضه‌ی پورت این شوتر محبوب را برای کنسول هیبریدی نینتندو اعلام کرد. طبق گفته‌ی این استودیو، بازی Sniper Elite 4 قرار است در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۷ آبان ۱۳۹۹) برای نینتندو سوییچ منتشر شود. این بازی در فوریه سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر شده است.

بازی Sniper Elite 4 موفق‌ترین نسخه‌ی از سری بازی‌های «اسنایپر الیت» است.

ساخته‌ی استودیوی Rebellion هم به‌صورت فیزیکی و هم دیجیتالی برای نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. ویژگی‌هایی نظیر بخش داستانی بازی، مکانیک‌های پیشرفته تک‌تیراندازی، سلاح‌های واقعی جنگ جهانی دوم و همین‌طور حالت معروف و صحنه‌ آهسته‌ی اصابت شلیک که امضای سری است، همگی در این نسخه هم وجود خواهند داشت. بااین‌حال، در نسخه نینتندو سوییچ بازی Sniper Elite 4 چند ویژگی منحصربه‌فرد هم دیده می‌شود. در این نسخه، برای هدف‌گیری می‌توانید از کنترل ژیروسکوپی کنترلر استفاده کنید و علاوه بر این، بازی از ویژگی HD Rumble کنترلر پشتیبانی خواهد کرد که در واقع این ویژگی با لرزش دسته، می‌تواند باعث شود تا شلیک شما حس بهتر و مؤثرتری داشته باشد.

همچنین نسخه‌ی نینتندو سوییچ Sniper Elite 4 از قابلیت اتصال بی‌سیم محلی برای بخش‌های کوآپ یا دیگر حالت‌های چندنفره پشتیبانی خواهد کرد. همه‌ی این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که سازندگان سعی کرد‌ه‌اند تا از پتانسیل‌ها و قابلیت‌های مختلف نینتندو سوییچ استفاده کنند.

بازی Sniper Elite 4 موفق‌ترین نسخه‌ی از سری بازی «اسنایپر الیت» است. این سری تاکنون بیش از ۲۰ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است. «اسنایپر الیت ۴» دوباره باشیوه‌ی خاص خود بازیکنان را به دوران جنگ‌ جهانی دوم می‌برد و او را در نقش یک تک‌تیرانداز حرفه‌ای قرار می‌دهد. برخلاف بسیاری از بازی‌های شوتری که با محوریت جنگ جهانی دوم ساخته شده‌اند، به خاطر استفاده از سلاح اسنایپر، این سری شما را تشویق می‌کند تا به‌جای اینکه بی‌مهابا به دل دشمن حمله کنید، از فاصله دور و به‌صورت مخفیانه اهداف خود را از پای درآورید.

منبع متن: digikala