در آستانه‌ی ۶۰ سالگی شرکت سگا، این شرکت ژاپنی قرار است با یک بازی جالب طرفداران خود را سورپرایز کند. آن‌ها به‌تازگی بازی جدیدی را با‌ نام Streets of Kamurocho معرفی کرده‌ است که بیش از همه‌ می‌تواند برای طرفداران دو سری بازی‌های محبوب «شورش در شهر» و «یاکوزا» هیجان‌انگیز باشد.

ایده‌ی ترکیب کردن سری بازی‌های «شورش در شهر» و «یاکوزا» از آن ایده‌های بامزه و جالبی است که کمتر کسی انتظار معرفی آن را از سوی سگا داشت. بااین‌حال، این شرکت ژاپنی به مناسبت سالگرد ۶۰ سالگی خود، قرار است این بازی و سه اثر دیگر را برای مدت محدودی به‌صورت رایگان برای رایانه‌های شخصی منتشر کند. بازی Streets of Kamurocho یک اثر دوبعدی در سبک Beat’em Up است که توسط Empty Clip Studios ساخته شده و توسط سگا منتشر خواهد شد. بازی Streets of Kamurocho قرار است در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۹ (۱۷ اکتبر) از طریق استیم برای کامپیوترهای شخصی منتشر شود. بازی به‌صورت رایگان عرضه خواهد شد اما همان‌طور که گفته‌ شد، دسترسی به آن محدود است و فقط تا تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۹ (۱۹ اکتبر) فرصت دارید تا آن را دانلود کنید.

بازی به صورت رایگان ولی فقط برای دو روز عرضه می‌شود.

گیم‌پلی بازی Streets of Kamurocho دقیقاً مشابه بازی Streets of Rage 2 است اما مکان‌، شخصیت‌ها و به‌صورت کلی جهان بازی برگرفته از سری بازی یاکوزا است. در توضیحات بازی آورده شده که ماجرای بازی پس از مرگ رئیس قبیله‌ی توجو رخ می‌دهد که در اثر این مرگ، هرج‌ومرجی ایجاد شده است. کازوما کیریو و گورو ماجیما شخصیت‌های اصلی بازی هستند که باید این هرج‌ومرج و خون‌ریزی ایجاد شده را پایان دهند. هر دو شخصیت گفته‌شده، قابل بازی هستند و بازی از ویژگی کوآپ محلی هم برخوردار خواهد بود. همچنین با توجه به صفحه‌ی استیم بازی، Streets of Kamurocho از دسته به‌صورت کامل پشتیبانی خواهد کرد. علاوه بر آن، این بازی برای حالت دونفره ویژگی اسپلیت اسکرین را هم در خود گنجانده است. البته در صفحه‌ی استیم نوشته شده که بازی از افکت خون یا حتی اچیومنت‌های استیم پشتیبانی نمی‌کند.

همان‌طور که گفته شد، علاوه بر بازی Streets of Kamurocho، سه اثر دیگر هم در برنامه‌ی ویژه ۶۰ سالگی سگا در نظر گرفته شده است. اگرچه آن سه بازی هم رایگان خواهند بود ولی مشابه اثر قبل،مدت‌زمان محدودی برای دریافتشان وجود دارد. یکی از این بازی‌ها، Armor of Heroes است که بین تاریخ ۲۴ تا ۲۸ مهر (۱۵ تا ۱۹ اکتبر) می‌توانید آن را دریافت کنید. این اثر که با محوریت نبرد تانک‌ها منتشر می‌شود، با الهام از سری بازی محبوب Company of Heroes خلق شده است.

اثر بعدی Golden Axed: A Cancelled Prototype نام دارد که فقط در روز ۲۷ و ۲۸ مهر (۱۸ و ۱۹ اکتبر) برای دانلود در دسترس خواهد بود. همان‌طور که از نام اثر پیداست، این عنوان در واقع یک ریبوت کنسل شده از بازی Golden Axe است. اثر اصلی قرار بود توسط استودیو استرالیایی سگا ساخته شود اما با بسته شدن آن استودیو در سال ۲۰۱۳ آن پروژه به همراه چند پروژه‌ی دیگر، متوقف شدند تا اینکه اکنون این نسخه‌ دوباره برای مدتی در دسترس مخاطبان این مجموعه قرار گیرد. اثر پایانی هم Endless Zone نام دارد که در اصل ایده‌ی آن ترکیبی از دو بازی Fantasy Zone و Endless Space بوده است. این اثر هم در تاریخ ۲۵ تا ۲۸ مهر (۱۶ تا ۱۹) اکتبر قابل دانلود است.

اگر از طرفداران این آثار هستید، می‌توانید بازی Streets of Kamurocho و دیگر آثار گفته شده را به‌صورت رایگان در زمانی محدود تجربه کنید. لازم به ذکر است که این آثار همگی فقط برای کامپیوترهای شخصی معرفی شده‌اند و در کنسول‌ها قابل‌دسترس نخواهند بود که با توجه به مدت‌زمان دسترسی به اثر، تصمیم توجیه‌پذیری است.

تریلر Streets of Kamurocho را در ادامه ببینید.

