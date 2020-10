یک ماه تا عرضه‌ی کنسول نسل بعد سونی باقی است و این شرکت از رابط کاربری کنسول پلی‌استیشن ۵ رونمایی کرده است. بخش‌های مختلف رابط کاربری پلی‌استیشن ۵ در قالب یک ویدیوی رسمی از سوی سونی به نمایش گذاشته شده‌اند و می‌توانیم ببینیم که این بار، با مجموعه‌ای از قابلیت‌های متفاوت و بزرگ طرف هستیم که این ظرفیت را دارند تا به‌طور کلی نحوه‌ی برخورد ما با بازی‌های را تغییر دهند.

در اساس، رابط کاربری PS5 همان کاری را انجام می‌دهد که انتظارش را دارید: بازی‌ها را مقابل‌تان می‌گذارد تا آن‌ها را اجرا کنید، تروفی‌های‌تان را چک کنید و از پلی‌استیشن استور بازی بخرید. با این حال، بازی‌ها این بار بسیار بیشتر با سیستم عامل کنسول در ارتباط هستند و مجموعه‌ی زیادی از اطلاعات را به کنسول می‌فرستند.

به غیر از صفحه‌ی اصلی کنسول، که بازی‌ها و اپ‌های دیگر روی آن قرار گرفته‌اند، وقتی یک بازی اجرا دارید، یا وقتی به صفحه‌ی مختص یک بازی می‌روید، با مجموعه‌ای از کارت‌ها روبرو می‌شوید. این کارت‌ها، بخش‌های مختلف یک بازی و اطلاعات مربوط به آن را نشان می‌دهند. کارت‌ها با این هدف طراحی شده‌اند تا در انجام فعالیت‌های مختلف در یک بازی به کمک‌تان بیایند.

هنگامی که داخل یک بازی هستید، با فشردن کلید پلی‌استیشن، مراحل یا بخش‌های مختلف هر بازی را به صورت کارت‌های جداگانه می‌بینید. پلی‌استیشن ۵ با بررسی چگونگی بازی کردن گیمرها، تخمینی از زمان لازم برای تمام کردن یک مرحله یا بخش به‌دست می‌آورد و آن را کنار کارت مورد نظر آن مرحله، نشان می‌دهد.

فرضا می‌توانید ببینید که تمام کردن فلان مرحله، ده دقیقه طول می‌کشد. می‌توانید مستقیما از همان کارت هم وارد آن مرحله شوید.

وظیفه‌ی کارت‌ها، فقط هم نشان دادن زمان تقریبی تمام کردن یک بخش نیست. کارت‌ها، اطلاعات لازم یک مرحله را هم روی خود نشان می‌دهند؛ اطلاعاتی مثل اهداف و کارهایی که باید در مرحله انجام بدهید. اگر مشترک پلی‌استیشن پلاس باشید، می‌توانید برای چگونگی انجام آن اهداف، در خود بازی، راهنمایی بگیرید. در چنین حالتی، کارت به صورت عکس یا ویدیو، چگونگی انجام آن هدف را نشان‌تان می‌دهد. حتی می‌توانید کارت راهنمایی را به سمت چپ یا راست صفحه قفل کنید و همزمان به انجام بازی مشغول شوید.

این کار باعث می‌شود تا نه‌تنها بسیار سریع‌تر اطلاعات مورد نیاز برای انجام اهداف بازی را پیدا کنید، بلکه هم‌چنین برخلاف جست‌وجو در اینترنت، با اطلاعاتی از قبیل مراحل بعد برخورد نمی‌کنید و به خاطر یک جست و جو، ریسک خراب شدن داستان را به جان نمی‌خرید.

کارت‌ها هم‌چنین می‌توانند برای مثال در یک بازی مسابقه‌ای، رکوردهای دوستان‌تان را نشان دهند و شما را تشویق کنند تا رکورد آن‌ها را بشکنید. در همه حال هم می‌توانید با انتخاب یک کارت، مستقیما به همان مرحله یا چالش خاص بروید.

می‌توانیم در ویدیوی منتشر شده از سوی سونی، هم‌چنین ببینیم که قابلیت پیگیری وضعیت تروفی‌ها هم به سیستم عامل کنسول اضافه شده و می‌توانید چک کنید که برای مثال چه مقدار در گرفتن یک تروفی پیشرفت کرده‌اید؛ طوری که مثلا اگر قرار است صد جعبه بشکنید، چه تعداد شکسته‌اید و چه تعداد باقی مانده تا تروفی را بگیرید. سونی در ویدیو هیچ اشاره‌ای به این قابلیت نمی‌کند، ولی می‌توانیم به وضوح آن را ببینیم. احتمالا چون قابلیت جدید نیست و ایکس‌باکس سال‌هاست آن را دارد.

کارت‌های اخیری که یک بازی یا خود کنسول نشان‌تان داده‌اند، در منوی بالایی کنسول باقی می‌مانند؛ طوری که وقتی کنسول را روشن می‌کنید، با مجموعه‌ای از کارت‌های مختلف روبرو می‌شوید. برخی از کارت‌ها شما را تشویق می‌کنند تا به ادامه‌ی بازی قبلی‌تان بپردازید، روی برخی از کارت‌ها آمده است که دوستان‌تان در فلان بازی مشغول بازی آنلاین هستند و می‌توانید با انتخاب آن به دوستان‌تان بپیوندید و به آن بازی بروید و برخی کارت‌ها هم اسکرین‌شات یا ویدیوهای اخیری که ضبط کرده‌اید را نشان‌تان می‌دهند تا آن‌ها را ادیت کنید و به اشتراک بگذارید.

قابلیت‌های سیستم عامل پلی‌استیشن ۴، مثل امکان مشاهده‌ی گیم‌پلی دوستان به صورت زنده و چت‌ها و گروه‌ها هم روی پلی‌استیشن ۵ وجود دارند و به لطف سیستم کارت‌ها، حتی می‌توان سریعتر با آن‌ها تعامل کرد. فرضا می‌توانید هنگامی که مشغول بازی آنلاین بازی دوست‌تان هستید، صفحه‌ی گیم‌پلی او را به صورت زنده همیشه در پایین بازی خود ببینید. باید اشاره کنیم که روی پلی‌استیشن ۴ امکان ارتباط با پارتی‌های و گروه‌های ساخته شده روی پلی‌استیشن ۴ و اپ پلی‌استیشن وجود دارد.

نهایتا، سونی خیلی کوتاه به فروشگاه پلی‌استیشن اشاره می‌کند که با خود صفحه‌ی اصلی ادغام شده و نیازی به اجرای آن مثل یک اپ نیست.

بد نیست به چند نکته که خارج از برنامه‌ی سونی و در قالب یک مصاحبه‌ی کوتاه وب‌سایت یوروگیمر منتشر شدند، اشاره کنیم. رابط کاربری پلی‌استیشن ۵ تمام و کمال با وضوح تصویر ۴K رندر می‌شود و به صورت پیش‌فرض هم قابلیت HDR روی آن روشن است. اجرای یک بازی از ابتدا و بدون استفاده از قابلیت‌هایی مثل اجرای سریع و استند بای (که فورا بازی را اجرا می‌کند) هشت ثانیه طول می‌کشد. ویدیوها و اسکرین‌شات‌های گرفته شده هم ۴K هستند.

نکته‌ی اشاره شده‌ی دیگر هم این است هیچ اجباری به استفاده از قابلیت‌های آنلاین و آپدیت بازی نیست. پلی‌استیشن ۵ دیسک بازی‌ها را بدون نیاز به هرگونه اتصال آنلاین و آپدیت و مستقیما از روی دیسک، مثل پلی‌استیشن ۴، اجرا می‌کند.

در آخر، ضمن تحسین سونی به خاطر تلاش در ساخت چنین تجربه‌ی کاربری بزرگ و متفاوتی، سوالی در ذهن‌مان به وجود می‌آید: اینکه آیا تمام بازی‌سازان قرار است از این همه قابلیت در بازی‌های‌شان استفاده کنند؟ مطمئنا می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا بازی‌های انحصاری سونی تمام و کمال از این قابلیت‌های جدید بهره گیرند، ولی آیا آن بازی‌سازی که برای چند پلتفرم مختلف بازی می‌سازد، می‌تواند (و آیا حاضر است) که مشخصا برای پلی‌استیشن ۵ زمان بیشتری بگذارد و بازی خود را آماده‌ی استفاده از این قابلیت‌ها کند؟ پاسخ به این سوال را نه الان، بلکه احتمالا یکی دو سال بعد از شروع نسل جدید خواهیم گرفت.

می‌توانید در ادامه ویدیوی کامل نمایش رابط کاربری PS5 را ببینید.

کنسول پلی‌استیشن ۵ برای عرضه در روز ۱۲ نوامبر در نظر گرفته شده است.

دانلود mp4

