به تازگی شرکت نیکالیس (Nicalis)، ناشر فعال در حوزه بازی‌های ویدئویی، در توییتر رسمی خود اعلام کرد که بازی The Binding of Isaac: Afterbirth + به غیر از عرضه نسخه دیجیتالی، به صورت فیزیکی نیز برای کنسول پرفروش پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار خواهد گرفت.

همچنین در طی این بیانیه، مطلع شدیم که پیش‌خرید این نسخه شامل جوایز و پاداش‌هایی نیز خواهد شد که متاسفانه تابدین لحظه هیچ جزئیاتی در این باره در دسترس نیست. متاسفانه شرکت نابمرده هیچ اشاره‌ای به عرضه نسخه فیزیکی بازی مورد بحث برای کنسول ایکس‌باکس وان نکرد و اینطور که پیداست، نیکالیس هیچ برنامه‌ای مبنی بر انتشار نسخه ایکس‌باکس وان بازی The Binding of Isaac: Afterbirth + به صورت فیزیکی ندارد. البته این احتمال نیز می‌رود که در آینده شاهد تحقق چنین چیزی باشیم.

بیانیه منتشر شده از سوی شرکت نیکالیس در شبکه اجتماعی توییتر به شرح زیر است:

The Binding of Isaac: Afterbirth + به صورت فیزیکی و دیجیتالی به پلی‌استیشن ۴ راه خواهد یافت؛ احتمالاً همراه با جوایزی برای پیش‌خرید نسخه پلی‌استیشن ۴ آن! آیا برای تجربه آن آماده هستید؟

بازی The Binding of Isaac: Afterbirth + نسخه گسترش یافته بازی The Binding of Isaac همراه با محتوای داستانی جدید، محتویات گیم‌پلی بیشتر نظیر باس فایت‌های جدید یا شخصیت‌های قابل بازی جدید و همچنین ۵۰۰ آیتم جدید در کنار قابلیت‌ها و توانایی‌های قدرت یافته برای شخصیت ایزاک است. این بازی ابتدا برای رایانه‌های شخصی و کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد و انتظار می‌رود که پس از آن و در ماه‌های آینده شاهد انتشار برای دو کنسول پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان باشیم. نسخه قبلی این بازی برای پلتفرم‌های مذکور در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa