شرکت سگا به مناسبت جشن شصت سالگی خود، قصد انتشار یک نمونه‌ی اولیه از بازنگری (ریبوت) لغو شده‌ی بازی گلدن اکس را تحت عنوان «گلدن اکسد» (Golden Axed) دارد. این بازی، یک مرحله‌ی کامل از بازنگری بازی گلدن اکس است که به دلایلی لغو شده و می‌توانید آن را از تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) بازی کنید. البته بازی کردن این نسخه‌ی اولیه محدودیت زمانی یک روزه وجود دارد. ظاهرا توسعه‌دهندگان اصلی بازنگری لغو شده‌ی گلدن اکس چندان از این موضوع راضی نیستند و به خاطر عرضه‌ی این اثر اولیه سروصدا راه انداخته‌اند.

گلدن اکس یکی از عناوین محبوب و قدیمی سگا محسوب می‌شود که عرضه‌ی اولین نسخه‌ی آن به سی سال پیش باز می‌گردد. این بازی که حدود دو سال قبل از اولین نسخه‌ی سری «شورش در شهر» (Streets of rage) ساخته شده همانند آن در سبک بزن‌بزن است. با وجود این که بازی گلدن اکس گیم‌پلی پیچیده‌ای ندارد اما تجربه‌ی بزن‌بزن ساده، دلچسب و با توجه به زمان آن، کیفیت خوبی دارد.

این بازی که ابتدا برای دستگاه‌های بازی سکه‌خور آرکیدی منتشر شد، پس از مدت کوتاه به کنسول خانگی سگا، یعنی سگا جنسیس آمد و برای بازی‌کن‌های وطنی نیز بسیار خاطره انگیز است. چندین دنباله‌ی اصلی و فرعی برای بازی گلدن اکس ساخته شدند که در مقایسه با بازی اصلی توجه زیادی دریافت نکردند. آخرین نسخه‌ی این بازی در سال ۲۰۰۷ برای کنسول‌های نسل هفتم ساخته شد و از هر نظر شدیدا ضعیف عمل کرد.

اوایل دهه‌ی گذشته میلادی شرکت سگا تصمیم به بازسازی عنوان‌های کلاسیک خود گرفت. بازسازی با گرافیک سه بعدی برای سری بازی‌هایی مانند شینوبی و شورش در شهر که در مجموع «سری تولد دوباره‌ی سگا» نامیده می‌شدند. البته نسخه‌ی چهارم شورش در شهر که مدتی پیش منتشر شد هیچ ربطی به این سری ندارد. حقیقتا با توجه به کیفیت بالای بازی شورش در شهر ۴ از این موضوع بسیار خرسندیم.

سال ۲۰۱۲ وظیفه‌ی ساخت یک بازنگری برای بازی گلدن اکس به شعبه‌ی استرالیای استودیو‌های سگا واگذار شد. این شعبه از استودیوهای سگا بازی‌هایی مانند Medieval II: Total War و بازسازی بازی Castle of Illusion که نسخه‌ی اصلی آن یکی دیگر از بازی‌های قدیمی سگا به شمار می‌رود را در کارنامه‌ی خود دارد. ساخت این بازنگری بیش‌تر از یک نسخه‌ی اولیه جلو نرفت و همان‌جا متوقف شد. مدتی بعد هم استودیوی استرالیای شرکت سگا تعطیل و پروژه‌ی بازسازی کردن بازی‌های کلاسیک سگا منحل شد.

حالا شرکت سگا تصمیم گرفته نسخه‌ی اولیه‌ی بازنگری بازی گلدن اکس را منتشر کند. بازی یک مرحله‌ای گلدن اکسد امکان تجربه‌ی دسته جمعی تا حداکثر چهار نفره دارد و می‌توانید آن را در محدوده‌ی زمانی مشخص شده، از استیم به رایگان دریافت کنید. این بازی در اصل یک برش عمودی (Vertical Slice) از بازی از بازنگری در حال ساخت بازی گلدن اکس بوده.

برش عمودی قسمت کوتاهی از یک بازی است که ویژگی‌های مختلف آن بازی را در مدت زمانی کوتاه، نشان می‌دهند. در اصل برش‌های عمودی برای مقاصد بازاریابی طراحی و ساخته می‌شوند که با نشان دادن آن‌ها به سرمایه‌گذاران، سرمایه جذب کنند. البته این برش‌ها فقط مختص به سرمایه‌گذاران نیستند و به بازی‌کن‌ها هم نشان داده می‌شوند. تریلر‌های بازی‌ها معمولا برش‌های عمودی از بازی‌ها هستند که بازی‌کنان را به خرید بازی ترغیب کنند.

تصمیم شرکت سگا مبنی بر انتشار عمومی نسخه‌ی اولیه‌ی یک بازی، اتفاقی نادر و عجیب است. نسخه‌های اولیه‌ی بازی‌ها به هیچ‌وجه در حد و اندازه‌ی انتشار عمومی نیستند و نمی‌توانند نماینده‌ای برای نمایش کیفیت اثر نهایی باشند. این موضوع به خوبی در گیم‌پلی، گرافیک و انیمیشن‌های تریلر منتشر شده از گلدن اکسد نمایان است. البته این اتفاق برای ما جذاب است؛ زیرا چنین موقعیت‌هایی نادر هستند و به لطف تصمیم سگا می‌توانیم مثالی از نسخه‌ی اولیه‌ی یک بازی را تجربه کنیم.

در صفحه‌ی استیم بازی گلدن اکسد شرکت سگا اعلام کرده که عرضه‌ی این بازی با همراهی سازنده‌های آن رخ داده و توسعه‌دهندگان آن به این انتشار عمومی افتخار می‌کنند. اما ظاهرا قضیه طور دیگری است و سازنده‌های این بازی، نه تنها افتخار نمی‌کنند بلکه شدیدا شاکی هستند.

توسعه‌دهندگان اصلی نسخه‌ی اولیه‌ی بازنگری بازی گلدن اکس، یعنی تیم داوسن و ساناتانا میشرا در حساب‌های توییتر شکایت‌هایی بلند بالا نوشته‌اند. آن‌ها بیان کرده‌اند حتی از قصد سگا برای عرضه‌ی این نسخه‌ی اولیه هیچ اطلاعی نداشته‌اند.

در توییت‌های منتشر شده توسط تیم داوسن، ماجرای توسعه‌ی این بازی نوشته شده. ماجرا از این قرار است که شرکت سگا مهلتی دو هفته‌ای به تیم خود می‌دهد. در طول این دو هفته دخالت‌های شرکت سگا در ساخت بازی حسابی تیم سازنده را اذیت می‌کند. برای مثال شرکت سگا هنگامی که بازی ناقص است از توسعه‌دهندگان در خواست می‌کند که مبارزات بازی به نمایش گذاشته شوند و تیم سازنده مجبور به ساخت این بخش با محدودیت زمانی یک روزه می‌شوند.

تیم داوسن در طول این دو هفته بی‌وقفه مشغول ساخت بازی بوده. نتیجه‌ی این دو هفته‌ی طاقت فرسا، نسخه‌ای تاریک‌تر و جدی تر از بازی گلدن اکس می‌شود. با وجود ادعای اعتماد سگا به تیم سازنده‌ی این بازی، تیم سازنده تحت فشارهای مختلف قرار گرفته و در نهایت توسعه‌ی بازی به طور کامل کنار گذاشته می‌شود.

سازنده‌های بازی از انتشار عمومی اثری که طی مدت زمانی بسیار کوتاه و تحت فشار خلق کرده‌اند اصلا راضی نیستند. با وجود این که نسخه‌ی اولیه‌ی یک بازی به هیچ‌وجه نشان‌دهنده‌ی توانایی‌های افراد نیست، این موضوع ممکن است روی سابقه‌ی کاری سازنده‌های آن تاثیر منفی داشته باشد.

تیم داوسن بیان کرده که این عرضه خاطراتی شدیدا آزاردهنده را برای او زنده کرده‌اند و به قسمتی از توضیح بازی گلدن اکسد روی استیم همراه با مقداری ناسزا اشاره کرده. در این بخش متن توضیحات، سگا از بی‌کیفتی کنترل، باگ‌ها و عتیقه بودن این بازی می‌گوید و حسابی هوار سازنده‌های این بازی را در آوورده.

شرکت سگا پس از انتشار توییت‌های تیم داوسن بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده که قصد آزرده خاطر کردن سازنده‌های بازی را نداشته. همچنین این بخش از توضیحاتی که در صفحه‌ی بازی گلدن اکسد روی فروشگاه استیم وجود داشت پاک شده. سگا بیان کرده هدف از انتشار این نسخه‌ی اولیه صرفا نزدیک‌تر شدن بازی‌کنان به پروسه‌ی توسعه‌ی بازی‌های ویدیویی بوده. همچنین شرکت سگا امیدوار است که طرفداران این بازی بتوانند با دیدن این نسخه‌ی اولیه، قدردان زحمات سازنده‌های این بازی باشند.

با وجود این که سازنده‌های این بازی از نظر حقوقی هیچ مالکیتی روی این اثر ندارند و همچنین ادبیات سگا برای توصیف گلدن اکسد چندان مناسب نبوده، نمی‌توان قضاوت کرد. وظیفه‌ی قضاوت به عهده‌ی قاضی عادل است و هدف ما صرفا لذت بردن از دنیای رنگارنگ بازی‌های ویدیوی در دنیای واقعی نه‌چندان رنگارنگ است. البته بد نیست یادآوری کنیم این اتفاقات در پروسه‌ی ساخت بازی‌های ویدیویی اصلا نادر نیستند و این صنعت در برابر افراد بسیار بی‌رحم است؛ طوری که بارها بازی‌های بسیاری به دلیل برآورده نکردن انتظارات کنار گذاشته شده‌اند.

تیم داوسن و سانتانا میشرا پس از منحل شدن استودیوی سگا استرالیا، استودیوی خود را نام Witch Beam تاسیس کردند. اولین بازی این استودیو با نام Assault Android Cactus منتشر شد که مورد پسند بسیاری از منتقدان و بازی‌کنان قرار گرفت. بازی دوم این استودیو یک پازل آرام‌بخش است که به زودی منتشر خواهد شد.

شرکت سگا در سالگرد شصت سالگی خود علاوه بر گلدن اکسد چندین بازی کوچک و رایگان که ترکیباتی خاطره‌انگیز از مجموعه‌های این شرکت هستند ساخته. برای مثال ترکیب بازی‌های شورش در شهر و یاکوزا یکی از آن‌ها است. لازم به ذکر است این بازی‌ها فقط در محدوده‌ی زمانی مشخص شده برای استیم قابل دریافت هستند. علاوه بر این بازی‌های کوچک، تمام بازی‌های سگا روی فروشگاه استیم تخفیف خورده‌اند که از آن‌ها می‌توان به مجموعه‌های یاکوزا و توتال وار و همچنین بازی‌هایی مانند بایونتا و ونکویش اشاره کرد.

بازی بتل اکسد که همان نسخه‌ی اولیه‌ی بازنگری لغو شده‌ی بازی بتل اکس محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) از طریق استیم در دسترس قرار می‌گیرد. این بازی تا روز ۱۹ اکتبر (۲۸ مهر) ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در دسترس خواهد بود و احتمالا پس از این زمان دیگر راهی برای تجربه‌ی این بازی وجود نخواهد داشت.

در ادامه پیشنهاد می‌کنیم تریلر و تصاویر منتشر شده از بازی گلدن اکسد را تماشا کنید.

دانلود mp4

منابع: توییتر تیم داوسن، توییتر سانتانا میشرا، Video Games Chronicle

The post انتشار نمونه‌ی اولیه‌ی بازی لغو شده‌ی Golden Axe دردسرساز شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala